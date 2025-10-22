Αθήνα, 21°C
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
dendias
EUROKINISSI

Παρών ο άφαντος

ΒΟΥΛΗ
efsyn. gr

Ο εκκωφαντικά απών υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας που αποφάσισε χθες να βγάλει ανακοίνωση και να διαφοροποιηθεί εμφανώς από το Μέγαρο Μαξίμου, ήταν παρών σήμερα στη Βουλή και υπερψήφισε τη χουντική τροπολογία της κυβέρνησης για τις πολλαπλές απαγορεύσεις στην πλατεία Συντάγματος. 

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσαν την αντιδημοκρατική παρέμβασή τους για τον Άγνωστο Στρατιώτη – την οποία ξεκίνησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης– υπερψηφίζοντας τη εκτρωματική τροπολογία στη Βουλή. 

Χθες, ο γαλάζιος δελφίνος πήρε αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τάχθηκε με τον Κώστα Τασούλα διαφωνώντας με το timing της συζήτησης και «κάρφωσε» τον πρωθυπουργό θυμίζοντας την παρουσία του στο σημείο αναγραφής των ονομάτων. 

Το Μαξίμου πανικόβλητο προσπάθησε σήμερα το πρωί να υποβαθμίσει το θέμα, με τους εκπροσώπους της Ν.Δ. να προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην εντοπίζει κανένα πρόβλημα. 

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως επικοινώνησε με τον υπουργό Άμυνας και υπογράμμισε πως δεν έφερε αντίρρηση για την τροπολογία, ανέφερε πως το υπουργείο έχει υποχρέωση να έρθει με μια πρόταση σχετικά με το θέμα. Δεν παρέλειψε να κουνήσει το δάχτυλο στον Δένδια σχετικά με την επίκληση που έκανε χθες στην ανακοίνωσή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως ο κ. Τασούλας πρέπει να μείνει εκτός της κουβέντας.

Παρών ο άφαντος

