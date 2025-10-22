Σατολιάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είχαν στήσει φάμπρικα με ενισχύσεις, όλοι ήξεραν

«Παρελαύνουν από δω στελέχη και κάνουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», σχολίασε δηκτικά ο Παύλος Σατολιάς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ • «Όλοι ήξεραν» • Ιδιώτες είχαν αποκτήσει απόλυτη ισχύ επί του Οργανισμού και έκαναν κουμάντο στα δημόσια ταμεία

Την εκτίμηση ότι η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί «σκάνδαλο» εξέφρασε, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΑΓΕ), Παύλος Σατολιάς. «Είναι σκάνδαλο; Ναι, για μένα είναι σκάνδαλο. Γιατί έχουμε συμμετοχή αξιωματούχων -ακούγονται και στις επισυνδέσεις- στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, που είχαν στήσει φάμπρικα στο να μοιράζουν ενισχύσεις και βοσκοτόπια, ψευτοαγρότες και απατεώνες, που λεηλάτησαν όλα αυτά τα χρόνια τα κρατικά κονδύλια, τον κόπο του Έλληνα αγρότη, για πρώτη φορά συντεταγμένα, όχι μεμονωμένα, και μετέφεραν χρήματα από την πραγματική οικονομία, από τον αγρότη του στάβλου και του χωραφιού, σε κάποιους επιτήδειους», σημείωσε.

►Εντωμεταξύ, στην εξεταστική σήμερα υπήρξε νέα εστία έντασης έπειτα από αίτημα της «γαλάζιας» πλειοψηφίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικοί έλεγχοι στα πληροφοριακά συστήματα από το 2009 και μετά.

Αναφερόμενος ο Π. Σατολιάς σε προηγούμενες καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή, είπε ότι «παρελαύνουν από δω στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αυτοαποκαλούνται και "βαρύ πυροβολικό" και κάνουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτοί δεν αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος, είναι το πρόβλημα το ίδιο. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, όσο αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και παραδέχονται, μετά την απώλεια των ενισχύσεων, μετά από μία ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει φέρει την υπόθεση εδώ, ότι εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Ή είναι πολύ αφελείς ή είναι πολύ έξυπνοι. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο».

Για το θέμα της «τεχνικής λύσης», ο κ. Σατολιάς τόνισε ότι «εάν ο υπουργός δεν την υπέγραφε, δεν θα πληρωνόμασταν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα είναι το πώς κατανέμεται. Έφερε, επίσης, το παράδειγμα δύο αδερφών που δήλωναν ιδιοκτήτες γης από 50% στο Γαϊδουρονήσι, και νοίκιαζαν ο ένας στον άλλον το υπόλοιπο 50%, και «πάει η κ. Τυχεροπούλου και λέει "δεν μπορεί να μοιράζει το νησί ο ένας στον άλλον" [...] και τη βγάζουν εκτός ελέγχου, επειδή λέει δεν είχες σωστή εντολή ελέγχου».

«Αποκαλυπτικά ήταν τα όσα κατέθεσε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς εξεταζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ενημερωτικό σημείωμα και εξηγεί: «Ερωτηθείς ο μάρτυρας γιατί το 2020 που προσφέρθηκε από τον ίδιο ως λύση το σύστημα gov.gr και εφαρμόστηκε με επιτυχία πιλοτικά, αυτό δεν εφαρμόστηκε, επιβεβαίωσε ότι με πολιτική απόφαση του υπουργού της ΝΔ κ. Λιβανού αποσύρθηκε, για να αναλάβει ξανά η Neuropublic και η GAIA Επιχειρείν. Όταν το gov.gr ξανατοποθετήθηκε το 2022 είχε απόλυτη επιτυχία τόνισε ο μάρτυρας, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση πάλι το απέσυρε».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «στο ερώτημα αν ήταν απόλυτα παράδοξο να αποσυρθεί η λύση που δίνει διαφάνεια και χτυπά τη διαφθορά, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ήταν παράλογο. Στο ερώτημα αν συνειδητά απέσυρε η κυβέρνηση και οι υπουργοί της το gov.gr , παρότι γνώριζαν τις παρανομίες και τα μεγάλα προβλήματα όλη η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί, όλοι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι καθώς και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε καταφατικά και μάλιστα ότι ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τα μεγάλα προβλήματα του οργανισμού».

«Αν ήταν ενήμερος ο ίδιος ο πρωθυπουργός για μεγάλα προβλήματα και τα ζητήματα των παρανομιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά» προστίθεται στην ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ. «Όλοι ήξεραν», σχολίασε.

Για «επιβεβαιώσει των θέσεων της ΝΔ ότι το πρόβλημα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό», έκαναν λόγο πηγές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σχολιάζοντας την κατάθεση του προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλο Σατόλια, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

«Η κατάθεση του προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην Εξεταστική Επιτροπή, αναδεικνύει το μέγεθος του σκανδάλου και τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως υποστήριξαν, «η ομολογία του Παύλου Σατολιά, προέδρου της ΕΘΕΑΣ, ότι ιδιώτες είχαν αποκτήσει "απόλυτη ισχύ" επί του Οργανισμού και "έκαναν κουμάντο" στα δημόσια ταμεία, συνιστά κόλαφο για την κυβέρνηση».

«Παρότι η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής επιχειρεί να περιορίσει τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίπεδο των τεχνικών συμβούλων, είναι αδύνατον να πειστεί κανείς ότι η "γαλάζια" πολιτική ηγεσία αγνοούσε την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου κατά την περίοδο 2019 έως 2022. Τότε που σημαντικός αριθμός ατόμων παρουσιάστηκε ψευδώς ως νέοι αγρότες, ιδιοκτήτες ή κυρίως ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Ή όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, τότε που έλαβε χώρα το σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ψευτοαγρότες και απατεώνες που λεηλάτησαν τον κόπο του αγρότη για πρώτη φορά συντεταγμένα», σημείωσαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι «ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η επιβεβαίωση του γεγονότος, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλη Κόκκαλη, ότι ο κ. Βάρρας, παρότι διατεινόταν ότι μετά τη μετάβασή του στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ενημερωνόταν περί των τεκταινομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν τέλει ήταν απόλυτα ενήμερος. Και κατ' επέκταση, βέβαια, και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι». «Την ίδια ώρα, η "γαλάζια" πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, ζητώντας τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την ΑΑΔΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Ζητάει, δηλαδή, από την ΑΑΔΕ να γίνει και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεδομένου ότι τα πληροφοριακά συστήματα έχουν περάσει στη δική της αρμοδιότητα. Αίτημα πέραν πάσης λογικής, αλλά τίποτα δεν μας εκπλήσσει πια στην απέλπιδα προσπάθεια της ΝΔ να πετάξει τη μπάλα στη εξέδρα».

Ο Λαζαρίδης έψαχνε τρόπο να αλλάξει τη συζήτηση

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις σχέσεις του κ. Σατολιά με το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. «Είστε μέλος σε κάποιο κόμμα;» ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Σατολιά να απαντά αρνητικά. Επανερχόμενος ο κ. Λαζαρίδης για το εάν ο μάρτυρας είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, και υπενθυμίζοντας ότι έχει ορκιστεί, ο κ. Σατολιάς είπε ότι ψήφισε ως φίλος του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές, προσθέτοντας πως εκεί ήταν και Νεοδημοκράτες που ψήφισαν. Σε επόμενες ερωτήσεις εάν είναι συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη, εάν τον συμβουλεύει και εάν έχει συναντηθεί μαζί του σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ο κ. Σατολιάς απάντησε ότι τον έχει συναντήσει στη Βουλή με άλλους παραγωγικούς φορείς. Αντέτεινε ότι έχει συναντήσει και τον πρωθυπουργό, ίσως περισσότερες φορές από ό,τι τον κ. Ανδρουλάκη. Ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη εάν είχε μιλήσει ποτέ στο παρελθόν για «σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως μιλούσε για «κακή λειτουργία» του Οργανισμού.

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν ο ίδιος παίρνει επιδοτήσεις και εάν αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη θέση του αναπληρωτή συμβούλου που είχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σατολιάς απάντησε ότι λαμβάνει επιδοτήσεις, και ότι στο ΔΣ του Οργανισμού εκπροσωπούσε την ΕΘΑΓΕ. «Παίρνω ενίσχυση 16.000 ευρώ. Εάν έμπαινα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την άλλη χρονιά έπαιρνα 50.000 ευρώ, υπήρχε θέμα», σημείωσε ο κ. Σατολιάς. Ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη εάν και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, που επίσης λαμβάνει επιδότηση, έχει ασυμβίβαστο, είπε ότι «για μένα ο κ. Καϊμακάμης δεν έχει ασυμβίβαστο».

Στην ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Σατολιάς απάντησε ότι «η δική μας θέση ήταν η διασύνδεση του Οργανισμού με την Αρχή: Όλοι οι παραγωγικοί αγρότες έχουν τακτικώς δελτία αποστολής του προϊόντος, εξόδων, εφοδίων πετρελαίου, λιπασμάτων κ.λπ. Αυτά ανεβαίνουν από το my data σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Από αυτά τα στοιχεία μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι παραγωγικοί αγρότες. Αυτός δεν είναι ο στόχος; Αυτοί να πληρωθούν και να ελέγξουν τους υπόλοιπους».