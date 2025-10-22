Άγνωστος Στρατιώτης: «Ψάχνουν» τον Δένδια για να εμφανιστεί στη Βουλή

Η αντιπολίτευση αυξάνει την πίεση μετά την ηχηρή απουσία του υπουργού Άμυνας από το Κοινοβούλιο • Κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία «πετάνε χαρταετό»

Αποφασισμένα να σφίξουν κι άλλο τη θηλεία για την κυβέρνηση με αφορμή τον αντιδημοκρατικό κατήφορο για τον Άγνωστο Στρατιώτη είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και η ψήφιση (στις 4 το απόγευμα) για την τροπολογία - ντροπή και ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά προχώρησαν σε στενό μαρκάρισμα καλώντας να έρθει να τοποθετηθεί ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος επέλεξε να μην δώσει το «παρών» στη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ζήτημα, αλλά και να εκδώσει μια ανακοίνωση που σηκώνει πολλές ερμηνείες.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, όπως επιχείρησε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, θέλησε να υποβαθμίσει το θέμα, με τους εκπροσώπους της Ν.Δ. να προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα.

«Μιλάμε μέρες για τον άγνωστο στρατιώτη χωρίς τον άγνωστο υπουργό» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, με τον Δημήτρη Μάντζο να επισημαίνει ότι ο Νίκος Δένδιας οφείλει να προσέλθει για «να εισηγηθεί την τροπολογία», καθώς είναι ένας από τους συνυπογράφοντες υπουργούς.

Ο Δ. Μάντζος επισήμανε «χθες πληροφορηθήκαμε ότι λίγη ώρα μετά την ομιλία του πρωθυπουργού ο κ. Δένδιας παραβρέθηκε σε εκδήλωση δίπλα από το Κοινοβούλιο. Τι τον εμπόδισε να έρθει στην αίθουσα της Ολομέλειας και να εισηγηθεί την τροπολογία;».

Και συμπλήρωσε «δεν κάνουμε ραδιοφωνικό κους-κους» και γι΄ αυτό οφείλει να έρθει ο κ. Δένδιας και να μιλήσει για την τροπολογία, καταλήγοντας ότι «το επικοινωνιακό πυροτέχνημα της τροπολογίας, σας έσκασε στα χέρια».

Πυρά εκτόξευσε και ο Νίκος Παππάς, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διερωτήθηκε δηκτικά εάν θα υπάρξει κάποια διάταξη που θα την εφαρμόσει ο Νίκος Δένδιας. Κάλεσε τον υπουργό να έρθει στη Βουλή, ενώ κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι έχει διαπράξει «ηθική ύβρη διότι ο λαός γνωρίζει ότι την πρωτοβουλία σας αυτή την πυροδότησε η πολιτική συντριβή από τον Π. Ρόυτσι».

Η Πέτη Πέρκα στην παρέμβασή της για λογαριασμό της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε «είθισται για την τροπολογία που εισάγεται να έρχεται ο αρμόδιος υπουργός στην Ολομέλεια» για να συμπληρώσει «είναι απαραίτητο να εμφανιστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας που θα αναλάβει αρμοδιότητες για το μνημείο» επανέλαβε, συμπεραίνοντας πως «είναι απαράδεκτο να γίνονται εν κρυπτώ τα πράγματα…».

Την θύελλα προσπάθησαν να διαχειριστούν οι Νότης Μηταράκης και Χρήστος Δήμας ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει κανένα διαδικαστικό θέμα γιατί ο πρωθυπουργός έχει ήδη υποστηρίξει την τροπολογία στη Βουλή.