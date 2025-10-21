Αθήνα, 19°C
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ «αφέθηκε να καταρρεύσει», είπε η πρόεδρος των υπαλληλων

ΒΟΥΛΗ
efsyn.gr
Τι κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής η αιρετή επικεφαλής του σωματείου των εργαζομένων του οργανισμού

Για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων κατέθεσε την Τρίτηενώπιον της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρονίκη Βασιλούλη. Η κ. Βασιλούλη αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της υποστελέχωσης του οργανισμού. Όπως σημείωσε, «αφέθηκε ένας κρατικός ελεγκτικός οργανισμός να καταρρεύσει», επισημαίνοντας πως από το 2014 έως σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων μειώνεται συνεχώς, λόγω αποχωρήσεων προς άλλες υπηρεσίες με καλύτερες συνθήκες και απολαβές.

Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν τις ανισότητες σε σχέση με άλλες χώρες: «Στην Ελλάδα υπάρχει ένας ελεγκτής για 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όταν στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 141, στην Ισπανία 1 προς 111 και στην Ιρλανδία 1 προς 431».Αναφερόμενη στις κατηγορίες περί διαφθοράς, τόνισε πως στα 23 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαχειριστεί πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ «χωρίς να έχουν καταγραφεί περιστατικά διαφθοράς υπαλλήλων στις εκθέσεις ελέγχου από τους τέσσερις ελεγκτικούς φορείς, ούτε να έχει υπάρξει καταδίκη υπαλλήλου».

Η συνδικαλίστρια επισήμανε ότι «οι εργαζόμενοι ουδέποτε αρνήθηκαν τον έλεγχο» και ότι ζητούν «θεσμικούς ελέγχους των διαδικασιών». Όπως είπε, οι στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία του οργανισμού «ανήκουν στην πολιτική ηγεσία» και όχι στους εργαζόμενους, οι οποίοι «υλοποιούν τις αποφάσεις συχνά υπό ασφυκτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν για λάθη που δεν τους αναλογούν». Η κ. Βασιλούλη ζήτησε «άμεση στελέχωση του οργανισμού», «σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας», «αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα» και ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών, όπως το κτηματολόγιο, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ως συνομιλητές «στις αποφάσεις για τη λειτουργία του νέου οργανισμού στην ΑΑΔΕ».

Ερωτηθείσα από τον εισηγητή της ΝΔ Μάκη Λαζαρίδη για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, ανέφερε ότι «ανεξάρτητα από το ποιος είναι, πρέπει να παρέχει ασφαλή εργαλεία στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ», προσθέτοντας πως «ο οργανισμός διαχρονικά ζητούσε την ανεξαρτητοποίησή του από ιδιώτες». Σε ερώτημα της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το αν θεωρεί την υπόθεση «σκάνδαλο», απάντησε ότι «είναι άδικο να γίνεται λόγος για σκάνδαλο του οργανισμού, αγνοώντας τις γενικότερες ελλείψεις της δημόσιας διοίκησης». Τέλος, σχετικά με το αν έχουν υπάρξει «εντέλλεσθε» για πληρωμές που προκάλεσαν αντιδράσεις εργαζομένων τα τελευταία έξι χρόνια, απάντησε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ότι «δεν μπορεί να απαντήσει με ασφάλεια», καθώς «δεν έχει υποπέσει κάτι σχετικό στην αντίληψή της όσο μετέχει στο σωματείο».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ «αφέθηκε να καταρρεύσει», είπε η πρόεδρος των υπαλληλων

