Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε το ΚΚΕ για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το αίτημα υποβλήθηκε μετά από την προκλητική ομιλία του πρωθυπουργού στην οποία απέτυχε να αποδείξει το υποτιθέμενο νομικό κενό και μίλησε πάλι για «τσαντίρια»

Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για την απαράδεκτη κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και τον περιορισμό διαδηλώσεων, διαμαρτυριών και εκδηλώσεων υπέβαλε την Τρίτη στη Βουλή το ΚΚΕ, όπως έκανε γνωστό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος.

Προηγήθηκε η προκλητική ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία απέτυχε να αποδείξει το υποτιθέμενο νομικό κενό, μίλησε πάλι για «τσαντίρια», έδειξε αναλγησία και προκλητικότητα υπερασπιζόμενος τη χουντική τροπολογία και εξαπέλυσε χυδαία επίθεση στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Πριν την ομιλία του πρωθυπουργού απορρίφθηκε το αίτημα αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ύπερ του αιτήματος ψήφισαν 55 βουλευτές, και κατά 95.

Το αίτημα του ΚΚΕ έγινε αποδεκτό από το σώμα και η ονομαστική ψηφοφορία υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.