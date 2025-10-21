Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέσα σε ένα χρόνο πληρώθηκαν σχεδόν 5.000 δεσμευμένα ΑΦΜ

Συνεχίζονται αμείωτες οι αποκαλύψεις σχετικά με το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι καταθέσεις των μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή φωτίζουν όψεις του ζητήματος που δεν ήταν μέχρι στιγμή γνωστές.

Η διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη, φαίνεται να παραδέχτηκε στην επιτροπή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακόμα διεξάγει έλεγχο για την κατακόρυφη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου που παρατηρήθηκε στην Κρήτη και που έφτασαν τα 7 εκατ. την περίοδο 2019-20.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σχεδόν 5.000 δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν την περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2023, «φωτογραφίζοντας» εμμέσως και τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

«Είχε διαπιστωθεί ότι παρατηρείται αύξηση που δεν συνδέεται με τις αναμενόμενες γεννήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αρνήθηκε να απαντήσει αν υπάρχει σκάνδαλο»

Το ΠΑΣΟΚ μέσω πηγών αναφέρει ότι η κ. Βολιτάκη, προϊσταμένη από το 2011 και διευθύντρια από το 2020 στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν απάντησε με σαφήνεια σε κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν.

«Η κα. Βολιτάκη παραδέχθηκε ότι και η ίδια έχει προχωρήσει στην πληρωμή πολλά χιλιάδων (4975) δεσμευμένων ΑΦΜ, ενώ αυτά είχαν χαρακτηριστεί ρητά ως μη πληρωτέα λόγω δεσμεύσεων. Απέδωσε μάλιστα την πληρωμή στους στην χρονική στιγμή που τα ΑΦΜ δεσμεύτηκαν, όταν είναι σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι η δέσμευση των ΑΦΜ έγινε πριν την πληρωμή τους, πριν δηλαδή πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τους λόγους που είχαν δεσμευθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές της Χαριλαόυ Τρικούπη.

«Η κα. Βολιτάκη δεν εξήγησε πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ να έχουν πληρωθεί μέχρι 31/12/2023 χωρίς να υπάρχει εξήγηση για το ποιοι υπέγραψαν και με ποια εντολή. Παρ’όλα αυτά όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει. Αλήθεια,

αν δεν είναι σκάνδαλο ότι πληρωνόντουσαν δεσμευμένα ΑΦΜ χωρίς ελέγχους, τότε πώς ορίζεται

το σκάνδαλο; Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ενημέρωση για το ρόλο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαμόρφωση των πληρωμών, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχτηκε ότι οι υπογραφές για την τελική έγκριση, του προϊσταμένου, του διευθυντή και του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Πληρωμών, είχαν μπει κανονικά. Δηλαδή, οι δεσμευμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με υπογραφές εν γνώσει όλης της υπηρεσιακής ιεραρχίας και της διοίκησης», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι «κατέρρευσε η απελπισμένη προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ. Η μάρτυρας παρά την πολυετή της θητεία στον Οργανισμό και την για πολλά χρόνια διευθυντική της θέση σε κρίσιμη διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει την αυτονόητη ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας επέλεξε με δόλιο τρόπο να εκμαιεύσει απαντήσεις από την μάρτυρα κα. Βολιτάκη που θα αποδείκνυαν το αφήγημά του, ότι ο κ. Κορασίδης ασκούσε πιέσεις στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για μεμονωμένα αιτήματα. Οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, καθώς η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο κ. Κορασίδης επισκεπτόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά για να παρουσιάσει θεσμικά τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων εκπροσωπώντας την ΕΘΕΑΣ».

«Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν απαντήσεις»

Για ασυνήθιστη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε σχέση με την ποσότητα του παραδοθέντος γάλακτος έκανε λόγο, σε δήλωσή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Επειδή, όπως έχουν καταθέσει αρκετοί μάρτυρες στην Εξεταστική, παρατηρήθηκε ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από το 2019 έως και σήμερα, η οποία δεν συμβαδίζει με την ποσότητα του γάλακτος που παραδόθηκε και επειδή το ζωικό κεφάλαιο θεμελιώνει επιδοτήσεις, ζητήσαμε να μας χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ζωικού κεφαλαίου. Αλλά και η παράδοση γάλακτος από το 2015 έως και σήμερα. Όλα στο φως, όλα προς όφελος των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων», δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.