Η (ν)τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Απαγορεύεται η κατάληψη επιφάνειας του χώρου και η αλλοίωσή του, καθώς και οι δημόσιες συναθροίσεις.

Στη Βουλή κατατέθηκε η επίμαχη κυβερνητική τροπολογία για απαγορεύσεις στον χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, αλλά και στην ίδια την κοινωνία.

Επισημαίνεται ότι η συζήτηση άνοιξε μετά από δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ήρθε έπειτα από τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι (ο οποίος έκανε 23 μέρες απεργία πείνας πριν του δοθεί το αυτονόητο δικαίωμα εκταφής του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη) και τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης που προφανώς δεν άρεσαν στο Μαξίμου.

Στην εν λόγω τροπολογία, η κυβέρνηση κάνει υποκριτικά λόγο για «Προστασία ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη».

Στον χώρο λοιπόν μπροστά από το μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη θα απαγορεύεται πλέον «η χρήση κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του», η «οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου», καθώς και η «πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης», συμπεριλαμβανομένων «και αυθόρμητης και έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης».

Για τους «παραβάτες» προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος.

Το Μαξίμου βάζει στο παιχνίδι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καλώντας το «να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου». Πάντως, η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει υπεύθυνη για τήρηση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθεί η τροπολογία: