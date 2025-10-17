Θράσος Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με μια παθογένεια»

Μπορεί το κουβάρι για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκίνησε να ξετυλίγεται ύστερα από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και να αφορά μόνο τα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ωστόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κανένα πρόβλημα να δημιουργεί αφηγήματα κατά το δοκούν για μικροπολιτικούς λόγους.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι σημερινές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον αγροτικό τομέα.

Ο υπουργός δεν δίστασε να μιλήσει για «παθογένεια» (βάζοντας έτσι όλους στο ίδιο κάδρο) και να ισχυριστεί ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί μαζί της. Μάλιστα, απέδωσε τις καθυστερήσεις τις πληρωμές των (αναγκαίων για τους αγρότες) επιδοτήσεων, στους ελέγχους που γίνονται προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια. Οι επιδοτήσεις δεν μπορεί να δίνονται χωρίς να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, παρόλο που αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις, είπε. Κατέφυγε επίσης σε κινδυνολογία, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί και να μη δοθούν οι επιδοτήσεις.

Η απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με μια παθογένεια που ξέρουμε πως δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, δήλωσε με σαφήνεια ο υπουργός, για να προσθέσει με θράσος: «Σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα, είναι ειλημμένη, είναι η εντολή που μου έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν μου ζήτησε να αναλάβω το υπουργείο, γνωρίζοντας ότι θέμα πρέπει να λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος». Και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε άλλη επιλογή από το να υπάρξει ένα σύστημα με διαφάνεια και ελέγχους, θα διακινδυνεύσει τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων και αυτό θα ήταν πραγματικά το καταστροφικό.

«Η ευθύνη που μας αναλογεί...»

Επενδύοντας στο αφήγημα ότι το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και δεν ευθύνεται μόνο η παρούσα κυβέρνηση για αυτό, ο υπουργός κάλεσε και τα άλλα κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Μάλιστα, δήλωσε προκλητικά και με υπερηφάνεια πως η σημερινή κυβέρνηση ήταν η πρώτη που το έκανε αυτό.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Τσιάρας είπε πως «η προσπάθεια της μετάβασης σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες για διαφορετικούς λόγους δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα. Και όλοι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί. Η πρώτη που το έκανε είναι αυτή η κυβέρνηση και έχουμε αναλάβει το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί».

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ρωτήσει τους επερωτώντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Εσείς, έχετε αναρωτηθεί για τον βαθμό ή την δική σας συμμετοχή-ευθύνη που έχετε στο πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί, η πηγή του προβλήματος εδράζεται στην ψήφιση συγκεκριμένων νόμων, με συγκεκριμένες ημερομηνίες ψήφισης, ΦΕΚ με υπογραφές δικών σας υπουργών, που αφορούσαν εικονικά βοσκοτόπια, στις δυνατότητες επιδότησης βοσκοτόπων χωρίς ζώα».

Αναφερόμενος στην εξάπλωση των ζωονόσων, που έχει προκαλέσει εύλογη αναταραχή στους κτηνοτρόφους, ο υπουργός επιχείρησε να μοιράσει ευθύνες, επενδύοντας και στην ατομική ευθύνη των παραγωγών. Όπως ανέφερε, η ευθύνη περιορισμού της εξάπλωσης των ζωονόσων «είναι ευθύνη όλων μας. Το υπουργείο οφείλει να δώσει τις κατευθύνσεις και να στηρίξει τους κτηνοτρόφους σε όλα τα επίπεδα, αλλά τα μέτρα εφαρμόζονται δια των περιφερειών, των ΔΑΟΚ και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας ανήκει και στους κτηνοτρόφους. Εδώ χρειάζεται η συνεργασία όλων».

Σφοδρές αντιδράσεις: Καθυστερήσεις δημιουργεί η λεηλασία και το "πανηγύρι" στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίθεση στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «απελπισία» όλων των επαγγελματιών της υπαίθρου και ζήτησε την παραίτηση όχι μόνο του αρμόδιου υπουργού αλλά και ολόκληρης της κυβέρνησης. «Ζούμε την τέλεια καταιγίδα - Made by Mitsotakis», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση με την πολιτική της έχει «διαλύσει» την ελληνική αγροτική παραγωγή, κινδυνεύουν να χαθούν «φυλές» όπως αυτά της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας και ταυτόχρονα ερημώνει η ύπαιθρος».

«Πάντα τέτοια ήταν η δεξιά», σχολίασε, ενώ έκανε λόγο για «"10 πληγές του Φαραώ ή καλύτερα 10 πληγές του Μητσοτάκη" που έχουν πέσει στον αγροτικό κόσμο, από το ακραίο κόστος παραγωγής, την ώρα που τα καρτέλ έχουν υπερκέρδη και την έλλειψη εργατικών χεριών, εξαιτίας των «ακροδεξιών» φωνών της κυβέρνησης, μέχρι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και την καθυστέρηση των ενισχύσεων». Ο Σ. Φάμελλος πρόσθεσε σε αυτά και τα προβλήματα από τις ζωονόσους, με κύριο την ευλογιά των αιγοπροβάτων, επιρρίπτοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στην κυβέρνηση λόγω των ελλιπών μέτρων βιοασφάλειας και της αποδυνάμωσης των αρμόδιων υπηρεσιών. «Είναι ακραία η ανεπάρκειά σας γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι «από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, η ίδια αγωνία υπάρχει παντού».

Σημείωσε, δε, ότι τα προβλήματα αυτά δεν εμφανίστηκαν από τη μία μέρα στην άλλη και «φούσκωναν αυτά τα έξι χρόνια», ενώ πρόσθεσε πως για ακόμα μία φορά φαίνεται πως επιχειρεί να τα λύσει ο πρωθυπουργός με ανασχηματισμό, την ώρα που οι αγρότες περιμένουν να πληρωθούν. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «απονομιμοποιημένη» την κυβέρνηση καθώς δεν την πιστεύει κανείς και έκανε λόγο για «μεθοδευμένη λεηλασία σε βάρος των παραγωγών».



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι «αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα απογειωθεί η ελληνική παραγωγή, την βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται. Μέρα με τη μέρα».

«Αντ’ αυτών συζητάμε για σκάνδαλα, πρόστιμα, εγκατάλειψη, καταστροφή» συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος: «Τραγωδία με τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καιρό τώρα. Η κτηνοτροφία σε οριακό σημείο. Πάνω από 300.000 ζώα έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς. Η Θεσσαλία σε απόγνωση. Στα χωράφια, οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια συχνά σταματάνε τη συγκομιδή. Τα δάνεια θερίζουν. Οι Ελληνοποιήσεις καταστρέφουν την αξία και την φήμη της Ελληνικής παραγωγής. Και το κόστος παραγωγής παραμένει για όλους στα ύψη, καθώς οι αγρότες δεν μπορούν να παράγουν δική τους ενέργεια για την άρδευση των χωραφιών τους. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο ‘20-’24 το γεωργικό εισόδημα μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 8,14%, όταν στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 7,86%».

Στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση: «Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Διότι αυτή η Κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μόνο πράγμα σε ότι αφορά τον αγροτικό τομέα: τον έλεγχο του συστήματος επιδοτήσεων. Γιατί τέτοια απαξία; Γιατί τέτοια απάθεια στην απίστευτη αξία που μπορεί να αποκτήσει η αγροτική παραγωγή; Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έβλεπαν τον παραγωγό, μόνο ως κομματικό πελάτη. Είναι ότι, για το Μαξίμου, η αγροτική παραγωγή αποτελεί μονάχα το 4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Και ο κ. Μητσοτάκης απαξιοί να ασχοληθεί με μεγέθη που θεωρεί ασήμαντα. Πλην όμως, ενώ αποτελεί το 4% του ΑΕΠ, η αγροτική παραγωγή ενισχύει το εισόδημα του 10% του ελληνικού πληθυσμού».



«Παραδέχεστε όλοι ότι είναι εκρηκτική η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Γιατί; Διότι υπήρχαν συσσωρευμένα προβλήματα από την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές παραγωγού, που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στα προϊόντα, αλλά και τις μεγάλες ζημιές που δεν αποζημιώνονται», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου.

«Τώρα ήρθαν να προστεθούν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τραγικές επιπτώσεις των ζωονόσων», ανέφερε η Διαμάντω Μανωλάκου για να καταγγείλει: «Τι σημαίνει αυτό; Ότι ουσιαστικά οι αγρότες δεν πληρώνονται τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, αλλά άρχισαν να δίνονται με το σταγονόμετρο και μάλιστα του 2024. Τους χρωστάτε 600 εκατομμύρια. Από την προκαταβολή του 2025 δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή - και φυσικό είναι να βγαίνουν να διαμαρτύρονται στους δρόμους. Και τι συναντούν; Την καταστολή με χημικά και κρατική βία, όπως κάνατε στους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στη Βοιωτία, δηλαδή επίθεση γιατί διεκδικούσαν την καταβολή των ενισχύσεων που η κυβέρνηση έχει μπλοκάρει, φορτώνοντας στις πλάτες τους το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη της παραμονής τους στις καλλιέργειες και τα κοπάδια τους. Τα ίδια και στη Φθιώτιδα. Επτά αγρότες δικάζονται σαν κοινοί εγκληματίες γιατί αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες ζωής».



Πρώτη φορά, οργανισμός πρέπει οριακά να… δίνει «παρών» στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15 του μήνα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και για τις τελευταίους ελέγχους του OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Λέτε ότι η χώρα πια δεν είναι ρεντίκολο της Ευρώπης, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Έχετε καταφέρει και έχετε κάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρώτη φορά οργανισμός οριακά πρέπει να δίνει ”παρών” σε αστυνομικό τμήμα 1η και 15 του μήνα, με αυτά που έχετε κάνει, και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης να μας πει ότι δεν είναι ρεντίκολο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και προσέθεσε: «Έρχεται ο κύριος υπουργός και λέει ότι καθυστερήσεις δημιουργεί η προσπάθεια διαφάνειας. Όχι, κύριε υπουργέ, δεν προκαλεί η προσπάθεια διαφάνειας καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις δημιουργεί η λεηλασία και το "πανηγύρι" που στήσατε μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με δικούς σας ανθρώπους, από τον πρώτο ως τον τελευταίο».

«Είπατε ότι έχουμε πάρει ήδη πίσω 22 εκατομμύρια από 1.000 ΑΦΜ. Δηλαδή τα ”μεγάλα ψάρια” είναι αυτά που φάγανε δυο χιλιάρικα, αυτά μας λέτε. Γιατί 22 εκατομμύρια από 1.000 ΑΦΜ σημαίνει δύο χιλιάρικα. Αν αυτά είναι τα ”μεγάλα ψάρια”», τότε αυτός που πήρε 19 εκατομμύρια σε ένα ΑΦΜ, μάλλον είναι δεινόσαυρος, δεν ξέρω τι είναι», σχολίασε επίσης ο κ. Ηλιόπουλος. «Αφού αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα ρεκόρ αρχών και εισαγγελιών που έχουν μπουκάρει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, OLAF, ΕΛΑΣ, το ελληνικό FBI, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, το ΣΔΟΕ, μήπως να δώσει η κυβέρνηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον…Δένδια, να μπει μέσα και ο στρατός. Αυτός είναι ο μόνος που δεν έχει μπει».



Χαοτική χαρακτήρισε την κατάσταση στον αγροτικό τομέα η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά. «Μεταρρύθμιση σε αυτό το χάος δεν γίνεται. Αυτό το σύστημα που έχει στηριχθεί στην εξαπάτηση θα πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια και να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Και θα έπρεπε να συνεισφέρουμε όλοι για να περάσει ο αγροτικός τομέας σε νέα εποχή», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μας είπατε κύριε Τσιάρα να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να δούμε πώς θα πετύχουμε στόχους. Τι να στοχεύσουμε; Τι να πετύχουμε; Αν ήμασταν τοξοβόλοι θα κατεβάζαμε γλάρους. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Γνωρίζουμε ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές», είπε η Τζώρτζια Κεφαλά και παρατήρησε: «Μας είπατε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς επιδοτήσεις. Φυσικά και το ξέρουμε αυτό. Αλλά ποιος έσπρωχνε τόσα χρόνια τον αγροτικό κόσμο σε μια κατάσταση που να μην υπάρχει χωρίς τις επιδοτήσεις; Τα ξέρετε αυτά τα λάθη; Μην τα συνεχίζετε λοιπόν. Έχουμε γεμίσει τον τόπο ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και ακόμα βλέπουμε κάθε μήνα το πρόβλημα στους λογαριασμούς μας. Μιλάτε για παθογένειες διαχρονικές, αλλά για να τις καταπολεμήσεις, πρέπει να μπορείς να συγκρουστείς με την εαυτό σου».