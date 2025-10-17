Ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ... δεν βλέπει σκάνδαλο [βίντεο]

Ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης μας πληροφορεί ότι έχει ήδη βγάλει τα -αντικειμενικά- συμπεράσματά του.

Απίστευτες δηλώσεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα μάλιστα που η διαδικασία της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη, με πλήθος μαρτύρων να καλούνται για να καταθέσουν.

Ειδικότερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε σε εκπομπή του BlueSky πως «δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου να απαντά, θυμίζοντάς του τα όσα είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Το ακόμα πιο απίστευτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι και ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία -θεωρητικά- συγκροτείται με σκοπό να διερευνήσει σοβαρά ζητήματα, με τα πρόσωπα που τη συγκροτούν να βασίζονται όχι σε πολιτικές θέσεις, αλλά αποδείξεις, καταθέσεις και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ο κ. Λαζαρίδης ωστόσο έβγαλε ήδη συμπεράσματα, πριν η διαδικασία ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Κοβέσι σχολίασε πως «για χρόνια, εγκληματίες έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους έντιμους και εργατικούς αγρότες και τις οικογένειές τους να καλλιεργήσουν αυτή την όμορφη γη, όχι για να πληρώνουν για βίλες, σπορ αυτοκίνητα και ο Θεός ξέρει τι άλλο», τονίζοντας ακόμα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει το ακρωνύμιο για τη διαφθορά, τον νεποτισμό και τον πελατειακό προσανατολισμό.

«Αμφιβάλλετε ότι υπάρχει διαφθορά;», διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον Μ. Λαζαρίδη να απαντά «ναι, αμφιβάλλω. Ποια είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας;».