Ο Κυρ. Μητσοτάκης «επανέφερε» στη Βουλή τον Αλ. Τσίπρα

Έκδηλη η αγωνία του πρωθυπουργού για ενδεχόμενη «επιστροφή» του Αλ. Τσίπρα • Οι χαρακτηρισμοί «ρεντίκολο» και «περίγελος», και η επιχείρηση δημιουργίας μετώπου εν τη απουσία του προκατόχου του.

Μπορεί να απουσίαζε από την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ωστόσο ήταν σαν να ήταν παρών. Ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε προσφάτως την παραίτησή του από βουλευτής και έδωσε την πρώτη συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα από το 2023 , ενώ ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του βιβλίου του (στο οποίο θα δίνει τις δικές του απαντήσεις για όσα έγιναν το 2015).

Ο πρώην πρωθυπουργός αισθάνθηκε την... ανάγκη να προχωρήσει σε μια άτυπη «συνομιλία» με τον προκάτοχό του στο Μαξίμου, κάνοντας συνεχείς αναφορές ενίοτε χωρίς να τον κατονομάζει. Ο Αλ. Τσίπρας, εξάλλου, φέρεται –σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις– ως δυνητικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να επιχειρεί να απαξιώσει τόσο τον ίδιο όσο και τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκδηλώνοντας προφανώς την αγωνία του στην ενδεχόμενη «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα, επιχείρησε να στρέψει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και τα στελέχη του κόμματος εναντίον του Αλ. Τσίπρα, ωστόσο (και) αυτή η προσπάθεια μάλλον έπεσε στο κενό.

Οι «απόντες» και το «ρεντίκολο»

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Κυρ. Μητσοτάκης, σε ανύποπτη στιγμή, επέλεξε να απευθυνθεί στον Σ. Φάμελλο, λέγοντας: «Βλέπω μεγάλη νευρικότητα κ. Φάμελλε. Νευρικότητα στον χώρο σας. Αναρωτιέμαι σε τι οφείλεται. Μάλλον οφείλεται στους απόντες και όχι στους παρόντες». Σαφή αιχμή για τον Αλ. Τσίπρα, χωρίς να υπάρχει καμία αφορμή από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και κάνοντας αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυρ. Μητσοτάκης διασκεύασε με ειρωνικό τρόπο τη φράση «go back» που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλ. Τσίπρας για την πάλαι ποτέ καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπελ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αναρωτιέμαι, κ. Ανδρουλάκη, εάν δεν είχαμε προσκληθεί, τι ακριβώς θα λέγατε; Ότι "η Ελλάδα περιφρονήθηκε", ότι "η Ελλάδα δεν παίζει κανένα ρόλο", ότι "η Ελλάδα είναι ασήμαντη". Και τώρα που πήγαμε εκεί σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, αν ήσασταν εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε "go back, κ. Τραμπ"; Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί;

Αργότερα, ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να χαμηλώσει πολύ το επίπεδο και να χρησιμοποιήσει τις λέξεις και τις εκφράσεις «ρεντίκολο», «μαύρο πρόβατο», «περίγελος», «μας ξεφτιλίσατε», προκειμένου να υποβαθμίσει το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το "ρεντίκολο" της Ευρώπης, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην ελληνική Βουλή σάς λέω αλήθειες που δυστυχώς δεν σας αρέσουν... Τι είπατε, κ. Φάμελλε; Με ντροπιαστικές εκφράσεις. Γιατί, δεν ήταν η Ελλάδα το "μαύρο πρόβατο" επί ημερών σας; Δεν ήταν περίγελος η Ελλάδα επί των ημερών σας; Δεν μας ξεφτιλίσατε όταν κάνατε το δημοψήφισμα και πήγατε να οδηγήσετε τη χώρα στον γκρεμό; Τα ξεχάσατε όλα αυτά», είπε ο πρωθυπουργός.

Με το όνομά του...

Τελικά, στο τέλος της τριτολογίας του, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν... άντεξε και ανέφερε το όνομα του Αλ. Τσίπρα, επιχειρώντας να σπείρει διχασμό στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να απαξιώσει τον πρώην πρωθυπουργό. Ακολουθεί το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Διότι πραγματικά μου γεννά ένα ερώτημα: με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός Πρωθυπουργού ο οποίος σηκώθηκε και σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα σας. Και τώρα κοιτάζεστε και λέτε "τι ακριβώς έχει γίνει;. Θα πάμε εμείς με τον κ. Τσίπρα όταν φτιάξει κόμμα; Μήπως μείνουμε μόνοι μας και τελικά μας πάρει όλο το κόμμα ο κ. Τσίπρας;". Και βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση…

»Καταλαβαίνω, μην εκνευρίζεστε. Και βρίσκεστε σε αυτή την παράξενη κατάσταση να κινδυνεύει η είσοδος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια τη Βουλή και να σκέφτεστε τη δική σας υστεροφημία. Οπότε θα σας ζητούσα, κ. Φάμελλε… Καταλαβαίνω ότι σας εκνευρίζουν αυτά τα οποία λέω. Ίσως θα πρέπει…

»Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση όταν ο τέως Πρωθυπουργός εγκαταλείπει το κόμμα του και εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτα και εξακολουθείτε να υπερασπίζετε την πολιτική του. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι δικό σας θέμα, εσωτερικό, θα το λύσετε εσείς στις δικές σας εσωτερικές αναζητήσεις της Αριστεράς.»