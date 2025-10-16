Κουτσούμπας: Βάζετε τον λαό σε μεγάλους κινδύνους

Ευθεία πυρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πολιτική που ακολουθεί στα εξωτερικά θέματα • Έκανε λόγο για καλλιέργεια ψεύτικων προσδοκιών στα ελληνοτουρκικά, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα «διεκδικεί μερίδιο από τις μπίζνες που ανοίγουν» στη Γάζα.

«Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αμφισβητούνται και ο λαός μπαίνει σε μεγάλους κινδύνους από την πολιτική της επικίνδυνης εμπλοκής για τα συμφέροντα της αστικής τάξης», τόνισε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία στη Βουλή στην προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Καταρχάς, και με αφορμή τη συζήτηση για το αντεργατικό νομοσχέδιο, ο Δημ. Κουτσούμπας είπε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Ν.Δ. θα μπορούσαν «να συγχωνεύσουν τη συνεδρίαση της Βουλής για το αντεργατικό έκτρωμα για την 13ωρη εργασία με την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική γιατί πολεμική προπαρασκευή και ένταση της εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας πάνε πακέτο».

Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «εμπλέκει τον λαό σε μεγάλους κινδύνους με την πολιτική της που έχει ως γνώμονα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, ακριβώς όπως και η πολιτική της στο εσωτερικό με τη μια να αποτελεί προέκταση της άλλης». Τόνισε ότι η ΕΕ «προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο τα επόμενα χρόνια και δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια λένε οι κυβερνώντες στους λαούς τους και στις άλλες χώρες της ΕΕ».

Λεφτά μόνο για εξοπλισμούς

Σημείωσε επίσης ότι «η κυβέρνηση βρίσκει τα "λεφτόδεντρα" μόνο για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, όπως την 4η φρεγάτα Bellahra, που ψήφισε μαζί με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και Ελληνική Λύση, όπως μαζί είχαν ψηφίσει και τι στρατιωτικές δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού». Πρόσθεσε ότι «30 δισ. ευρώ θα δώσετε μέχρι το 2036 από τις τσέπες του ελληνικού λαού για εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, αλλά μονάχα με διάφορους επιθετικούς σχεδιασμούς της ελληνικής άρχουσας τάξης στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Στο πλαίσιο αυτό κατήγγειλε την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός χώρας καθώς και το «προίκισμα του Ζελένσκι με εξοπλισμό για να συνεχίζεται το μακελειό ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στην Ουκρανία», ενώ προειδοποίησε για τον «κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου».

Ο Δ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε «πρόωρη» τη συζήτηση για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, τονίζοντας «καταλάβαμε τι ετοιμάζετε, αλλά δεν θα σας περάσει». Συμπλήρωσε ότι «οι αμερικάνικες και ΝΑΤΟϊκές βάσεις που έχετε σπείρει σε ολόκληρη τη χώρα και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζουν να παίζουν κομβικό ρόλο σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα».

Οι ευθύνες για Κύπρο, οι μπίζνες στη Γάζα

Απαντώντας στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία με αφορμή την κατάσταση στην Κύπρο», επισήμανε ότι «για την επιβολή και διαιώνιση κατοχής στην Κύπρο ευθύνονται ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ», προσθέτοντας ότι «πολύχρονη κατοχή υπάρχει και στην Παλαιστίνη, αλλά η κυβέρνηση στηρίζει τον κατακτητή, το κράτος του Ισραήλ».

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε αναλυτική αναφορά στο σχέδιο Τραμπ για τη Μ. Ανατολή, σημειώνοντας ότι «το συνολικό βέλος των εξελίξεων δείχνει στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης και αυτό δεν αλλάζει όσες δοξολογίες κι αν κάνετε για το σχέδιο Τράμπ για τη Γάζα».

«Φυσικά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη χαίρεται όταν βλέπει τους βασανισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα τα οποία βρίσκουν πεσμένα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ή να μην χαίρεται που επιστρέφουν οι όμηροι στο Ισραήλ ή οι φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι στις εστίες τους. Ακόμα κι αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντίστασης του παλαιστινιακού λαού, των φιλειρηνικών δυνάμεων μέσα στο Ισραήλ και της αλληλεγγύης των λαών όλου του κόσμου και του ελληνικού που γύρισε για τα καλά την πλάτη στην κυβέρνηση γι' αυτό το θέμα» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι «η Ελλάδα διεκδικεί μερίδιο από τις μπίζνες που ανοίγουν στην περιοχή της Γάζας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων» και χαρακτήρισε «ντροπιαστική» τη στάση της κυβέρνησης «να ταχθεί με την πλευρά των γενοκτόνων». Υπογράμμισε επίσης ότι «η εκεχειρία στη Γάζα δεν δίνει σαφή απάντηση σε όλα όσα διεκδικεί ο παλαιστινιακός λαός και πως παραμένει σε πλήρη ισχύ η απαίτηση για υλοποίηση ομόφωνης απόφασης της Βουλής για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ».

«Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ-Ισραήλ και άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και σε Ελ Ντοράντο για τα μονοπώλια», διευκρίνισε, τονίζοντας ότι «το ΚΚΕ ότι έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη των λαών που παλεύουν για το δίκιο τους και μπορούν να λυγίσουν κάθε δυνάστη και να απαλλαχθούν από την εκμετάλλευση».

«Φτάσατε στο σημείο να δίνετε πλήρη στήριξη σε ένα σχέδιο από το οποίο η Τουρκία βγαίνει ξεκάθαρα κερδισμένη, όπως και στη Συρία που επίσης χειροκροτούσατε την πτώση του 'Ασαντ που ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε "στυγνό δικτάτορα" και τώρα χαριεντίζεστε με τζιχαντιστές ηγέτες», συμπλήρωσε, στηλιτεύοντας «και το θράσος της κυβέρνησης να προσπαθεί να κολλήσει τη ρετσινιά του αντισημιτισμού σε όποιον στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού».

Ψεύτικες προσδοκίες

Για τα ελληνοτουρκικά, στάθηκε στο γεγονός ότι «η κυβέρνηση καλλιεργεί στον λαό σκόπιμα ψεύτικες προσδοκίες για να διαμορφωθούν οι όροι ενός οδυνηρού συμβιβασμού σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας με τον οδικό χάρτη του ΝΑΤΟ για τον διάλογο» και ότι «παραμένουν οι απαράδεκτες και προκλητικές αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας», προσθέτοντας πως «το ΚΚΕ αποκάλυψε ότι τα περιβόητα "ήρεμα νερά" αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της βασικής επιδίωξης, του παζαριού για την ΝΑΤΟϊκή συνοχή στην περιοχή, λόγω των αναγκών που προκαλεί ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία».

«Προειδοποιήσαμε ότι τα "ήρεμα νερά" μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε ταραγμένα γιατί παραμένει η αιτία που τα προκαλεί», σημείωσε, εξηγώντας πως «οι σχέσεις αστικών τάξεων Ελλάδας Τουρκίας είναι έντονου ανταγωνισμού αφού και οι δύο διεκδικούν τον ρόλο ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και παράλληλα σχέσεις συνεργασίας κάποιων επιχειρηματικών πακέτων αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σχέσεις κόντρα στα συμφέροντα των λαών».

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ο ανταγωνισμός του ευρωατλαντικού και του ευρωασιατικού άξονα βάζει σφραγίδα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά πάνω εκεί διασταυρώνονται και τα συμφέροντα της ελληνικής και της τουρκικής άρχουσας τάξης, ακόμα και τμημάτων της κυπριακής άρχουσας τάξης, όπως βλέπουμε από τις τελευταίες εξελίξεις».

Ανέφερε ότι υπάρχουν «αναπάντητα ερωτήματα» σχετικά με το τι έγινε τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και την Κάρπαθο, όπου από την Τουρκία «επί της ουσίας τέθηκε ζήτημα θαλάσσιας δικαιοδοσίας και αμφισβήτησης του δικαιώματος των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ» και σχετικά ανέφερε τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και το «περιβαλλοντικό πάρκο» στο Αιγαίο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αμφισβητούνται και ότι ο λαός μας μπαίνει σε κινδύνους εξαιτίας της πολιτικής της εμπλοκής που ακολουθεί η κυβέρνηση και στηρίζουν, επί της ουσίας, άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου. Αυτή την πραγματικότητα, όσο κι αν προσπαθείτε να την κρύψετε, την καταλαβαίνουν σήμερα όλο και περισσότεροι.

Και θα φροντίσουμε να την καταλάβουν και οι υπόλοιποι, να σας κάνει ο λαός και η νεολαία τη ζωή δύσκολη σε σχέση με όλα όσα μαγειρεύετε...» τόνισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.