Φάμελλος: Τοξικότητα από Μητσοτάκη για να καλύψει τις ήττες του

«Βάζει αυτογκόλ σε βάρος της πατρίδας μας» • «Απουσίαζε η Ελλάδα από διεθνείς διασκέψεις» • «Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ούτε ως κομπάρσος ούτε ως σκηνικό».

Τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την εξωτερική πολιτική, αποδόμησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή.

Κατά τη δευτερολογία του στην προ ημερησίας συζήτηση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία τους και την απογοήτευσή του από «το επίπεδο του πρωθυπουργού», όπως είπε, κατηγορώντας τον πως χρησιμοποιεί «τοξικότητα» για να καλύψει «τις ήττες του», που ταυτόχρονα είναι και ήττες της Ελλάδας.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει βγει απλά οφσάιντ. Αλλά βάζει αυτογκόλ σε βάρος της πατρίδας μας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Είστε αμετανόητος. Ήρθατε εδώ με τοξικότητες και επιθέσεις. Δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει σεβασμός στις "κόκκινες" γραμμές».

Απούσα η χώρα από τις διεθνείς συσκέψεις

Ο Σ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι η η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε σε καμία από τις κρίσιμες διεθνείς συσκέψεις που έγιναν για σημαντικά διεθνή ζητήματα. «Απουσίαζε η Ελλάδα από όλες τις διασκέψεις για τη Λιβύη. Δεν προσκλήθηκε στις αντίστοιχες για την Ουκρανία. Η Τουρκία διοργάνωσε πλατφόρμα για τα Βαλκάνια, κακώς. Η Τουρκία διοργάνωσε συνάντηση με την Ιταλία και τη Λιβύη για τα θέματα της Λιβύης. Συγκεκριμένα παραδείγματα που ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ούτε ως κομπάρσος ούτε ως σκηνικό», είπε μεταξύ άλλων.

Εξάλλου, στάθηκε στην αδράνεια του πρωθυπουργού στο θέμα της Γάζας, κατηγορώντας τον πως δεν πήρε καμία πρωτοβουλία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ τον χαρακτήρισε ως «κομπάρσο», αναφερόμενος στην πρόσφατη διάσκεψη της Αιγύπτου. Ειδικότερα για τη Γάζα, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για τις σχετικές δηλώσεις του εντός της Βουλής. «Ακούσαμε τα ανιστόρητα ότι τα πάντα στη Γάζα άρχισαν το 2023. Γνωρίζετε πόσα χρόνια υπάρχει το πρόβλημα κ. Μητσοτάκη;», είπε, καλώντας τον πρωθυπουργό να στηρίξει τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.

Όσο για τις μειώσεις στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από την Τουρκία, στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι αυτό ήταν τουρκική επιλογή και πρωτοβουλία και δεν έγινε το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, αλλά μετά τους σεισμούς. Μάλιστα έκανε λόγο για ψέματα από τον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον πως «χρησιμοποιεί ετεροχρονισμένη πραγματικότητα για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα».

Το 2015 και η διαφθορά

Όσο για το ότι η χώρα ήταν ρεντίκολο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Σ. Φάμελλος απάντησε ότι τα έτη 2013-15 ήταν η περίοδος που «ντρεπόμασταν να μιλήσουμε» για την Ελλάδα, γιατί «μας θεωρήσουν μπαταχτζήδες». Πρόσθεσε ότι «πάντως το 2019» ο Κυρ. Μητσοτάκης «δεν παρέλαβε χρεοκοπομένη χώρα», αλλά «γεμάτα ταμεία».

Αντίθετα, τώρα η Ελλάδα θεωρείται ο «καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για «κυβέρνηση διαφθοράς», όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Τόνισε επίσης ότι η «διαφθορά με ευθύνη του Μαξίμου έκλεψε 1 εκατ. ευρώ. από τους αγρότες», αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.