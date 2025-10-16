Προσέβαλε την αντιπολίτευση, στρογγύλεψε τη γενοκτονία και αποχώρησε [βίντεο]

Υπερπλεόνασμα αλαζονείας από τον πρωθυπουργό • «Δεν έχω καμία υποχρέωση να σας ακούσω να μιλάτε τον διπλό χρόνο από αυτόν που έχετε»

Με το γνωστό του υπεροπτικό ύφος ο πρωθυπουργός προχώρησε στη δευτερολογία του απορρίπτοντας συλλήβδην τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και προχωρώντας σε μια κίνηση που αποτελεί μνημείο προσβολής στον κοινοβουλευτισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν εμφανίζεται και πολύ συχνά στην Ολομέλεια, με πρόφαση την… κοινοβουλευτική τάξη έψεξε δύο φορές τους αρχηγούς των κομμάτων πως δεν τηρούν τον χρόνο ομιλίας τους.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να ανακοινώσει ότι μετά τη δευτερολογία του δεν θα παρακολουθήσει τη συνέχεια της συζήτησης επειδή οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν τον διπλάσιο χρόνο, ενώ δήλωσε «δεν έχω καμία υποχρέωση να σας ακούσω να μιλάτε τον διπλό χρόνο από αυτόν που έχετε. Θα σεβαστείτε εσείς τη Βουλή για να μπορώ εγώ να σέβομαι και εσάς».

Η προσβλητική διατύπωση: Θέλω να ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση, διότι εάν είχατε φροντίσει να τηρήσετε το χρόνο σας θα ήμασταν τώρα δύο ώρες μείον, λοιπόν από εδώ και στο εξής εάν θέλετε πραγματικά να υπάρχει παρουσία δικιά μου θα πρέπει να φροντίζετε να τηρείτε τον χρόνο σας. Όχι δεν έχω καμία υποχρέωση να σας ακούσω να μιλάτε τον διπλό χρόνο από αυτόν που έχετε. Θα σεβαστείτε εσείς τη Βουλή για να μπορώ εγώ να σέβομαι και εσάς».

Με αυτό το ύφος, εξάλλου, ξεκίνησε και την δευτερολογία του αναφέροντας «έχουμε πει πολλές φορές να επιβάλουμε στους εαυτούς μας ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης, ότι, αν θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις που μπορούν να παρακολουθούν οι πολίτες, πρέπει να τηρούμε τους χρόνους. Θεωρώ προσβολή - και προς εμένα και προς τη Βουλή - το γεγονός ότι όλοι οι αρχηγοί, ενώ είχαν 20 λεπτά, μίλησαν σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει κανόνες, και αυτοί οι κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί».

Ναι αλλά… «Επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν ρεντίκολο»

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε στην Βουλή ως υποστηρικτής του Ντόναλντ Τράμπ λέγοντας πως «μπορεί ο τρόπος και το στυλ του προέδρου Τράμπ να ξενίζει» όμως «είναι εκλεγμένος πρόεδρος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της πατρίδας μας». Κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να προσέχει στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί για τον κύριο Τραμπ, και όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον ρώτησε «είστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ;», ο κ. Μητσοτάκης απήντησε «Είμαι ο πρόεδρος της Ελλάδας και υπερασπίζομαι τα συμφέροντά της. Φροντίζω να μην είναι η Ελλάδα το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ».

Απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην διάσκεψη της Αιγύπτου ερωτώντας: «Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Αν ήσασταν εσείς τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ.Τράμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back”;» Επίσης επισήμανε ότι από την διάσκεψη και την συμφωνία που προέκυψε υπάρχει «ελπίδα ότι θα περάσουμε από αυτή την εκεχειρία σε μία σταθερή ειρήνη».

Η γενοκτονία στρογγυλεύτηκε ως… υπέρβαση κάθε ορίου

Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως «κανείς από τους ομιλητές δεν αναφέρθηκε ότι η γενεσιουργός αιτία της ανθρωπιστικής καταστροφής ήταν μια επίθεση όπου δολοφονήθηκαν από την Χαμάς 1200 ισραηλινοί» προσθέτοντας πως «έχω πει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι η στρατιωτική αντίδραση ξεπέρασε κάθε όριο».

Αιτιολογώντας την αναβολή της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη και την κριτική που δέχθηκε σχολίασε πως «όταν έγινε το ίδιο με την κ. Μελόνι, γιατί δεν υπήρξε αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης; Γιατί στον ΟΗΕ γίνονται τέτοια πράγματα». Είπε επίσης ότι «δεν είναι η πρώτη φορά. Για 3 χρόνια όταν δίναμε την δύσκολη μάχη στον Έβρο ο πρόεδρος Ερντογάν έλεγε: Ποιος είναι ο Μητσοτάκης και γιατί να τον συναντήσω». Πάντως ανακοίνωσε την προοπτική νέας συνάντησης σημειώνοντας: «Να είστε σίγουροι ότι θα ξανασυναντηθώ με τον κ. Ερντογάν».

Ανέφερε -απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ- ότι η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ουσιαστικά την πολιτική του Ελσίνκι λέγοντας πως «η Τουρκία αν θέλει να μπεί στο πρόγραμμα SAFE πρέπει να απαλλάξει την χώρα από την απειλή πολέμου και να σταματήσει το καθεστώς αμφισβήτησης με τις γκρίζες ζώνες». Παράλληλα δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας ήταν η ένταξη στην ΕΟΚ το 1979 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή» επισημαίνοντας πως «ο Ανδρέας Παπανδρέου πολέμησε λυσσαλέα την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ».

«Ξοδεύουμε το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και καλά κάνουμε»

Μιλώντας για εξωτερικούς κινδύνους κατά της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. «Όταν όλοι μιλούσαν για δευτερογενείς ροές λέγαμε ότι το πρώτο που πρέπει να εφαρμοστεί η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Η Ευρώπη πρέπει να δει αλλιώς πλέον την άμυνά της. Εμείς μιλήσαμε πρώτοι για τη ρήτρα διαφυγής». Σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, υπογράμμισε: «Δεν κινδυνεύουμε αν ξοδέψουμε περισσότερα για την άμυνα και μην έχουμε κίνδυνο να εκτοχιαστούμε δημοσιονομικά. Ξοδεύουμε το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και καλά κάνουμε».

Ξαναθυμήθηκε τη διάκριση των εξουσιών

Απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για τη δίκη των Τεμπών τόνισε ότι «Η δίκη των Τεμπών προσδιορίστηκε επιτέλους να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026 και εκεί πιστευω πραγματικά εγώ και οι Έλληνες πολίτες οτι θα αποδοθεί πραγματικά η Δικαιοσύνη. Εμείς δεν κάνουμε τη δικαιοσύνη παραμάγαζο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε αποδείξει».