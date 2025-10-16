Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Πήγατε ως κομπάρσος στο Σάρμ Ελ Σέιχ

Επικίνδυνη η εξωτερική πολιτική της χώρας • Να αναγνωριστεί η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, όπως και το κράτος της Παλαιστίνης ζήτησε ο Φάμελλος • Τα νερά δεν είναι ήρεμα, αλλά λιμνάζοντα, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Καταπέλτης ήταν από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος κατά του πρωθυπουργού στην προ ημερησίας συζήτηση για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε κεραυνούς κατά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός κατέθεσε μια παραποιημένη εικόνα.

Εξέφρασε την ανησυχία του για τα συμφέροντα της χώρας, επισημαίνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσει την κυβερνώσα παράταξη σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο.

Τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και όχι παρατρεχάμενη και άβουλη, για αυτό είναι και επικίνδυνη.

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις αποτυχίες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, όπως την αποπομπή του Πλεύρη από τη λιβυκή κυβέρνηση, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, την στάση του πρωθυπουργού στο ζήτημα της γενοκτονίας των Παλαιστινίων και την άνευ όρων υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο.

«Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως όλες οι άνωθεν κυβερνητικές στάσεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι το «προσωπικό διαβατήριο αναξιοπιστίας», κατακρίνοντας την επιλογή του «δεδομένου συμμάχου».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε εκτενώς στο παλαιστινιακό και στην ανάγκη άμεσης αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, όπως και της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ.

Με αφορμή την συμφωνία ειρήνης στο Σαρμ Αλ Σέιχ, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε την αμήχανη παρουσία του πρωθυπουργού, για την οποία ανέφερε πως ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε «σαν κομπάρσος», ενώ έθιξε το ζήτημα πως δεν έλαβε ουδεμία πρωτοβουλία για το ζήτημα της Παλαιστίνης.

Κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός αποχώρησε από τη Βουλή, με τον Σωκράτη Φάμελλο να κατακεραυνώνει την αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε ο πρωθυπουργός, παρακολουθώντας την ομιλία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.

Καυτηριάζοντας την πολιτική των ήρεμων νερών σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε πως μόνο ήρεμα δεν είναι αλλά μάλιστα είναι λιμνάζοντα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ακύρωση της συνάντησης με τον Ερντογάν στον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για φιάσκο, ενώ τόνισε πως ο πρωθυπουργός μας έχει καταστήσει «καλούς και δεδομένους πελάτες των ΗΠΑ».