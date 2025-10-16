Ανδρουλάκης: Το υπ. Εξωτερικών στη χειρότερη κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια

«»

«Νεκρά φύση» χαρακτήρισε την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όσα έγιναν στη διάρκεια της υπογραφής της Συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Βουλή στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός και οι άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες αποτέλεσα «ντεκόρ του κ. Τραμπ» και περιέγραψε ότι το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό και αναθεωρητισμό που εκείνοι που τους υποστηρίζουν, -για τους οποίους είπε ότι ως ηγέτες υπηρετούν τα προνόμια των ολιγαρχών- επικαλούνται την πατρίδα, αποδυναμώνουν όμως την πατρίδα διαλύοντας συμμαχίες που θα την ενίσχυαν.

Αναφορικά με την Παλαιστίνη αναρωτήθηκε «ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από ντεκόρ;» και σχολίασε ότι το μόνο που κατάφερε η κυβέρνηση ήταν μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τρραμπ, όσο εκείνος επαινούσε τον Ταγίπ Ερντογάν και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ άλλες χώρες έλαβαν γενναίες πρωτοβουλίες αναγνώρισης της Παλαιστίνης. εκείνη μίλησε για επικοινωνιακά παιγνίδια. «Η δική μας στάση ποια ήταν; Μια μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου. Πρέπει να απολογηθείτε γι' αυτό. Φτάσαμε να δίνουν μαθήματα ανθρωπισμού και Διεθνούς Δίκαιου κομμάτια της ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ. Οι ίδιοι που σήμερα δεν έβλεπαν σφαγή στην Παλαιστίνη, δεν έβλεπαν και παλιότερα τα εκατομμύρια των εβραίων θυμάτων του ναζισμού. Γιατί είναι πάντα με τον θύτη εις βάρος του θύματος», προσέθεσε. Αναφερόμενος στο ίδιο ζήτημα αναφώνησε: «Είναι δυνατό στενοί σας συνεργάτες να λένε ότι κακώς αναγνωρίζουμε το διεθνές δικαστήριο επειδή κατηγορεί το Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητα; Είναι μια επικίνδυνη προσέγγιση, πρόκειται για επικίνδυνες ανοησίες άσχετες με την ιστορία και την παράδοση της χώρας». Τέλος σημείωσε ότι χρειάζεται η κυβέρνηση να καταλάβει ότι άλλο είναι στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή ιας εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας.

Συνεχίζοντας επί του ίδιου θέματος κάλεσε την κυβέρνηση να μην προσπαθεί να εμπλέξει την Ελλάδα σε επικίνδυνα παιγνίδια, και την εγκάλεσε ότι όσον αφορά τον ΟΗΕ, τη μία απείχε από ψηφίσματα, την άλλη τα στήριζε μόνο μετά από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και εντέλει δεν έλαβε καμία ενεργητική πρωτοβουλία, αντιθέτως την κρίσιμη στιγμή διοργάνωνε στον ΟΗΕ... εκδήλωση για τις θάλασσες.«Πιο δεξιά ακόμα κι απ' τον Τραμπ σταθήκατε, προσβάλατε την ιστορία και τις αξίες τοτ ελληνικού λαού», κατέληξε.

Όσον αφορά τη συμμαχία Τουρκίας-Λιβύης καταλόγισε ερασιτεχνισμό στην εξωτερική πολιτική της ΝΔ: «Το 2019 πιαστήκατε στον ύπνο με το τουρκολυβικό σύμφωνο. Ακολούθησε σειρά λάθος χειρισμών. Όλοι έπαιζαν παιγνίδι με την Τουρκία και τη Λιβύη κι εμείς παίζαμε off-side. Πώς έγινε αυτό; Πρέπει να το εξηγήσετε». Επιπλέον για το θέμα της Μονής Σινά υπογράμμισε: «Καθησυχάζατε δίπλα στον πρόεδρο Σίσι για τα ζητήματα της μονής, περιμέναμε εξωδικαστικό συμιβιβασμό, δεν έγινε, και τώρα έρχεστε να μας πείτε περί μεγάλης επιτυχίας της ΝΔ: τη θρησκευτικη΄προστασία της Αγίας Αικατερίνης. Ούτε κουβέντα για τις ιδιοκτησίες. Πριν δεν υπήρχε δικαστική απόφαση υπονόμευσης των ιδιοκτησιών της μονής και τώρα υπάρχει».

Συνολικά υποστήριξε ότι το ΥΠΕΞ δε λειτουργεί και ότι βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μετά από πολλά χρόνια, επισημαίνοντας ότι εδώ και ένα μήνα υπάρχει από τον Ευρωπαϊκο Οργανισμό Άμυνας αναρτημένη μελέτη που μιλάει για το Τουρκολυβικό Σύμφωνο και για τα κατεχόμενα της Κύπρου, και ότι «δεν θα είχε πάρει χαμπάρι ούτε ένας κυβερνητικός να κάνει παρέμβαση, μέχρι που υπέβαλε ερώτηση ο ευρωβουλευτής Μανιάτης και το δημοσίευμα αποσύρθηκε». Χαρακτήρισε απογοητευτική την παρουσία Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και τόνισε πως ό,τι κι αν έγινε, η μη συνάντησή του με τον κ. Ερντογάν ήταν ένας επικίνδυνος ερασιτεχνισμός που έπληξε τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά χρέωσε στο ΥΠΕΞ αυταπάτες και έλλειψη αποτελεσμάτων και είπε ότι «απαντήσαμε στη Γαλάζια Πατρίδα με Ήρεμα Νερά», καθώς επίσης και ότι η Ελλάδα επί των ημερών Γιώργου Γεραπετρίτη κράτησε τα θαλάσσια πάρκα σε περιοχές μακριά από περιχές εθνικής κυριαρχίας για να μην αντιδράσει η Τουρκία, κρατά ανυλοποίητο το καλώδιο ηλεκτροδιασύνδεσης με την Κύπρο και μάλιστα με δημόσιες διενέξεις Ελλάδας - Κύπρου, ανέχτηκε τις σναθεωρητικές προσεγγίσεις περί Γαλάζιας Πατρίδας που έγραψαν σχολικά βιβλία της γειτονικής χώρας και κατέληξε: «Υπ[οτιμάτε τη νοημοσύνη του ελληνικου΄λαού».