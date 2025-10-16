«Καρφιά» Μητσοτάκη με το βλέμμα στον Σαμαρά: «Ψευτοπατριώτες του καναπέ»

«Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις;», σχολίασε «φωτογραφίζοντας» τον πρώην πρωθυπουργό - χωρίς να τον κατονομάσει • Διαφήμισε τα υπερ-εξοπλιστικά στρατιωτικά πακέτα • Δεν είδε κανένα λάθος στην εξωτερική πολιτική παρά τα πολλαπλά «ναυάγια»

Σε πανηγυρικό κλίμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή κατά την προ ημερησίας συζήτηση για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να υποστηρίξει κάθε πτυχή της εξωτερικής του πολιτικής παρά τα πολλαπλά διπλωματικά «ναυάγια» των τελευταίων μηνών και τα πολλαπλά αδιέξοδα.

«Αναρωτιέμαι πώς κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις;» σχολίασε εμφατικά ο πρωθυπουργός «φωτογραφίζοντας» τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά - χωρίς να τον κατονομάσει. Μίλησε ακόμη και για «ψευτοπατριώτες του καναπέ», πολώνοντας περισσότερο το κλίμα.

«Θα συνιστούσα και σήμερα πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους. Ή σε αυτούς που μάχονται ανώνυμα από τα χαρακώματα του υπολογιστή τους. Από την πλευρά μας, εμείς συνεχίζουμε να κινούμαστε με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε το διάλογο, Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας, θέλουμε τη συνεργασία αλλά υποστηρίζουμε ενεργά στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με πράξεις και όχι λόγια».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο παλαιστινιακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως «ειρηνοποιός», αποσιωπώντας την αμετάβλητη και δεδομένη στήριξη που παρέχει στο Ισραήλ. Είπε ότι η Ελλάδα παραμένει στην πάγια θέση της υπέρ του παλαιστινιακού κράτους, που θα έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που θα πρέπει να έχει και την αιγίδα του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα ταυτόχρονα ενδυναμώνει την εταιρική της σχέση με το Ισραήλ, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση κυβερνά τη συγκεκριμένη πολιτική σκηνή αλλά ενδυναμώνουμε τους δεσμούς μας και με πολλές αραβικές χώρες», υπογράμμισε.

«Είμαι υπερήφανος, γιατί η πατρίδα μας στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της», χωρίς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά προσπαθώντας να τις συνδιαμορφώσει, σχολίασε χαρακτηριστικά.

Πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα, υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νέο 12ετές πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα διαθέτει 24 υπερσύγχρονα Rafale που πετούν ήδη, 42 αναβαθμισμένα F16, το 2028 περιμένει να λάβει τα πρώτα F-35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Ιταλία για την αγορά ελαφρώς μεταχειρισμένων φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την "Ασπίδα του Αχιλλέα"», απέναντι σε εναέριες σε θαλάσσιες σε υποβρύχιες απειλές, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός «διαφημίζοντας» τα υπερ-εξοπλιστικά στρατιωτικά πακέτα.

Μιλώντας για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και το διπλωματικό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξε πως το θέμα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. «Το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες. Σήμερα έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση των δύο πλευρών για το θέμα. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, που θα διασφαλίζει στο διηνεκές τον χαρακτήρα της Μονής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών», ισχυρίστηκε προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει και τη βούληση και το σθένος να επιλύει διαχρονικά προβλήματα», κατέληξε και μίλησε για τον «πατριωτισμό της ευθύνης».