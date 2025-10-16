Μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις από Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική

Προ ημερησίας διάταξης συζήτηση συνολικά για την εξωτερική πολιτική, και όχι μόνο για το παλαιστινιακό όπως είχε ζητήσει στα τέλη Αυγούστου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιείται σήμερα στη Βουλή, καθώς ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξηγήσει τη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη που η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουν προκύψει για τη χώρα από τη στάση αυτή σε όλα τα μέτωπα: ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό, μεσανατολικό. Βασικός πυλώνας της ομιλίας του θα είναι και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων. Κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να αφήσει αιχμές σε βάρος όσων του έχουν ασκήσει κριτική για την εξωτερική πολιτική.



Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πει ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 όχι μόνο αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, αλλά της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας την παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα, την επομένη της Διάσκεψης της Παλαιστίνιας Υπ.Εξ. Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι αυτά επιτρέπουν στην Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα είτε στο ανθρωπιστικό κομμάτι είτε στον τομέα της ανοικοδόμησης.



Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει και τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος αποδίδει. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να αναφέρει εκ νέου ως χειροπιαστά αποτελέσματα της εξωτερικής του πολιτικής και ως άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί του πεδίου την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, τις συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες και στη δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.