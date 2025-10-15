Λιποθύμησε η βουλεύτρια Μαρία Αθανασίου μέσα στη Βουλή

Η Μαρία Αθανασίου, βουλεύτρια της Ελληνικής Λύσης, είχε λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στο Κοινοβούλιο, το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή.

Λόγω του γεγονότος αυτού, η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο διακόπηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλεύτρια συνήλθε στη συνέχεια και της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.