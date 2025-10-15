Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.0° 16.8°
1 BF
72%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
18.3° 15.5°
1 BF
65%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 16.0°
3 BF
68%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
59%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
0 BF
66%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
58%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.5° 16.8°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 15.9°
1 BF
59%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
63%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
70%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.7°
0 BF
79%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
3 BF
68%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
17.2° 13.8°
0 BF
76%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.6° 11.3°
2 BF
62%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
74%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
68%
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
η Μαρία Αθανασία
EUROKINISSI

Λιποθύμησε η βουλεύτρια Μαρία Αθανασίου μέσα στη Βουλή

ΒΟΥΛΗ
efsyn.gr

Η Μαρία Αθανασίου, βουλεύτρια της Ελληνικής Λύσης, είχε λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στο Κοινοβούλιο, το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή. 

Λόγω του γεγονότος αυτού, η συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο διακόπηκε.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλεύτρια συνήλθε στη συνέχεια και της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

