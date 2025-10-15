Live η συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξετάζονται ως μάρτυρες ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του οργανισμού.

Συνεχίζεται η διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκοπός η διερεύνηση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σήμερα, εξετάζονται ως μάρτυρες οι:

Γιώργος Ζαλίδης, νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σταυρούλα Κουρμέντζα, νυν διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

