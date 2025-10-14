«Πυρ ομαδόν» από την αντιπολίτευση για το 13ωρο

Την ώρα που οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις απεργούσαν και διαδήλωναν στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο που τους επιβάλλει την αύξηση ωραρίου, παράλληλα εκτυλισσόταν «ομοβροντία» αντιδράσεων μέσα στη Βουλή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν την κυβέρνηση για απόπειρα να εφαρμόσει εργασιακό μεσαίωνα

Εν μέσω πανελλαδικής πανεργατικής 24ωρης απεργίας και ανάλογης δυναμικής συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας και όλων των άλλων πόλεων, ξεκίνησε την Τρίτη η διήμερη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που φέρνει προς επιβολή το 13ωρο ωράριο στον ίδιο εργοδότη. Η συζήτηση θα καταλήξει σε ψηφοφορία και το σχέδιο νόμου φέρει τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Ανδρουλάκης: Ξηλώνετε το ωράριο που κατακτήθηκε με αγώνες

Σκληρή πολεμική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι «μεθοδικά ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, καθιστώντας την εργασιακή επισφάλεια κανόνα ζωής», άσκησε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεσμευόμενος ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει αυτό το νομοσχέδιο που θέτει τον εργαζόμενο σε ομηρία. «Το νομοσχέδιο προστατεύει μόνο την εργοδοτική διαπραγματευτική ισχύ, ενώ το 13ωρο δεν είναι μια τεχνική διευθέτηση, αλλά το αποτύπωμα μιας συντηρητικής πολιτικής που οδηγεί στην αποδόμηση της εργασιακής νομοθεσίας, που κατακτήθηκε με πολλούς αγώνες και θυσίες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σοσιαλδημοκρατική, όπως είπε, πρόταση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεσμεύεται για την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ώστε ο κατώτατος μισθός να προσδιορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους.

Φάμελλος: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τον εργασιακό Μεσαίωνα Μητσοτάκη

«Νομοσχέδιο εργασιακού Μεσαίωνα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος το σχέδιο που υποβλήθηκε. Ο κ. Φάμελλος επέρριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη της σημερινής κατάστασης των εργαζομένων στη χώρα που παρόλο που δουλεύουν περισσότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πληρώνονται λιγότερο και δεν τα βγάζουν πέρα. «Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόμενοι ζουν για να δουλεύουν και να πλουτίζουν άλλοι, οι λίγοι και οι ισχυροί φίλοι του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως», είπε χαρακτηριστικά, αφού παρουσίασε σειρά στοιχείων που δείχνουν ότι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μία χώρα εργαζόμενων φτωχών. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχει εξαπολύσει «επίθεση» στα εργασιακά δικαιώματα, από τη «νομιμοποίηση των απλήρωτων υπερωριών» και την «κατάργηση βάσιμου λόγου και αιτιολόγησης των απολύσεων», μέχρι την διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υποβάθμιση του Σ.Ε.Π.Ε και του Ο.Μ.Ε.Δ. «Το σημερινό νομοσχέδιο είναι συνέχεια των επιλογών του κ. Μητσοτάκη. Φέρνει έναν εργασιακό μεσαίωνα, με δουλειά 13ωρών, από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, νύχτα με νύχτα», προσέθεσε, ενώ ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «δε συμμαζεύεται» και μόνη λύση είναι η απόσυρσή του.

Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο-τερατούργημα πρέπει να καταλήξει στα σκουπίδια

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε στη Βουλή απαντώντας σε ερώτηση της Ν. Κεραμέως για την ψηφιακή κάρτα εργασίας: «Η υπουργός Εργασίας λέει μισή αλήθεια, μισή διαστρέβλωση και μισό ψέμα, να μην πω μεγάλο ψέμα. Η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ουσιαστικά έγινε σε αντικατάσταση κεφαλαίου ιδιαίτερα στον τουρισμό ή στην εστίαση και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει και την επένδυση που είναι για το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων που τις διαθέτουν και (για) αυτούς που τις βάζουν στο κεφάλαιο τους για να έχουν περισσότερα κέρδη και για να ελέγχουν καλύτερα τον εργαζόμενο πότε πάει στη δουλειά, πότε σταματάει κλπ». Στην απεργιακή συγκέντρωση δήλωσε: «Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει: στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, τα πλήρη δικαιώματα τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».

Χαρίτσης: Υπηρετείτε την αδικία και τις ανισότητες

«Το εργασιακό νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα της Βουλής. «Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης στους εργοδότες της φθηνής ανάπτυξης και της κερδοσκοπίας», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επί έξι χρόνια ξηλώνει οποιαδήποτε προστασία των εργαζόμενων υπάρχει σε αυτό τον τόπο. «Έχετε μεγάλη επινοητικότητα για τίτλους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά είναι θράσος. Κάλπικος ο τίτλος του νομοσχεδίου», τόνισε ο κ. Χαρίτσης. «Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, δεν είναι τυχαίες. Είναι ένα ν/σ που υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων», υπογράμμισε. «Τρίβουν τα χέρια τους οι εργοδότες με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Έρχεται και νομοθετείτε περαιτέρω διάλυση και συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται περί λαθών, πρόκειται περί σχεδίου. Σας αναγνωρίζουμε ότι το υπηρετείτε πιστά», συμπλήρωσε, ακόμη, ο κ. Χαρίτσης.

Από την πλευρά της η κ. Κεραμέως προχώρησε σε πολιτική στρεψοδικία ισχυριζόμενη, κόντρα ακόμα και στα πορίσματα της ΕΕΔΑ, πως οι εργαζόμενοι θα επιλέγουν με εγγυημένη ελευθερία αν θέλουν να εργαστουν περισσότερες από 8 ώρες και πως επομένως η αντιπολίτευση παραπλανά τους πολίτες.