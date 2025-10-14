Καπρέλης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ΚΥΔ και η υποστελέχωση τα «αγκάθια»

«Όταν έχεις ΚΥΔ στο Κιλκίς που βλέπει χάρτη στο Γαϊδουρονήσι, τότε έχουμε τρύπες», σημείωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή • Να ξεπλύνει τον Βορίδη επιχείρησε εκ νέου η κυβερνώσα παράταξη • Πώς ερμήνευσαν την κατάθεση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και η υποστελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφάνισε ως τα σημαντικότερα «αγκάθια» που υπήρχαν στον αγροτικό οργανισμό τουλάχιστον όσο ήταν επικεφαλής, ο Θανάσης Καπρέλης, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως δεν δέχτηκε καμία πολιτική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της θητείας.

Βέβαια, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «διάβασαν» διαφορετικά την κατάθεση του κ. Καπρέλη στην εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση του δυσώδους σκανδάλου, με πηγές της κυβερνώσας παράταξης να επιδίδονται σε στρεψοδικίες και αποπροσανατολισμό, στον δρόμο που είχε χαράξει ο Μάκης Βορίδης.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με δύο θητείες από 1/3/2010 ως 14/1/2013 και από 22/6/2016 ως 19/11/2019, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ποτέ, στα έξι συνολικά χρόνια θητείας μου δεν είχα πολιτικές παρεμβάσεις, ποτέ δεν υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της διοίκηση μας ούτε στην προγενέστερη θητεία μας, ούτε στην μεταγενέστερη, είτε από υπουργούς, είτε από βουλευτές».

«Στις δύο διαφορετικές θητείες μου λύθηκαν προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα που δεν μπόρεσα να αντιμετωπίσω ήταν -και είναι υπαρκτό μέχρι σήμερα- η έλλειψη προσωπικού», υποστήριξε ο κ. Καπρέλης και πρόσθεσε:

«Την πρώτη περίοδο επενδύσαμε στα θεμέλια της τεχνολογίας και στη δεύτερη περίοδο ολοκληρώθηκε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων. Γύρω στα 35-40 άτομα δεν υπηρετούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι αποσπασμένοι σε γραφεία βουλευτών, ωστόσο η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον Οργανισμό».

«Είπα στον Βάρρα να κάνει περαιτέρω ελέγχους»

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, διευκρίνισε ότι η τεχνική λύση ψηφίστηκε το 2014 και εφαρμόστηκε από το 2015.

Όπως είπε, «το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση του ζωϊκού κεφαλαίου κυρίως στη Κρήτη, ζητήθηκε και έγινε έκτακτος έλεγχος, ενώ το 2018 παρατηρήθηκε μείωση, πάλι στη Κρήτη, και την ίδια χρονιά, μετά από παρατηρήσεις της ΕΕ, ήρθαν τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα».

«Όταν παρέδωσα στον διάδοχό μου τον κ. Βάρρα, το 2019, του παρέδωσα και το πόρισμα με τους ελέγχους αναφέροντας του ότι φαίνεται να είναι λίγο τσιμπημένα και να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, «γιατί δεν έστειλε στη δικαιοσύνη το πόρισμα των ελέγχων που διενήργησε το 2017, για το οποίο η ευρωπαϊκή εισαγγελία διαπιστώνει ότι γινόταν πάρτι με την καταπάτηση του εθνικού αποθέματος», ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε ότι ενημέρωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Κάνατε μία έκθεση τεχνικού ελέγχου, με στοιχεία φωτιά γιατί δεν την στείλατε στον εισαγγελέα;» σημείωσε η κ. Αποστολάκη.

«‘Έστειλα τα στοιχεία στον γενικό γραμματέα, ενάμιση χρόνο έγινε έρευνα και παρέδωσα έτοιμο το πόρισμα στον κ. Βάρρα, ο οποίος, από ότι έμαθα, έστειλε τη μηνυτήρια αναφορά ένα μήνα αργότερα στη δικαιοσύνη. Ήταν πολύ κοντινό το διάστημα που έφυγα από όταν τελείωσε η έκθεση των ελέγχων», ανέφερε.

«ΚΥΔ στο Κιλκίς βλέπει χάρτη στο Γαϊδουρονήσι»

Ο κ. Καπρέλης μίλησε ακόμα για «παραβατικά ΚΥΔ, τα οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο Οργανισμός... όταν έχεις ΚΥΔ στο Κιλκίς που βλέπει χάρτη στο Γαϊδουρονήσι, τότε έχουμε τρύπες»,

«Τα ΚΥΔ, (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) ήταν υπεραρκετά. Φτάσανε από τα 250 στα 500. Το 2017 υποχρεωθήκαμε μέσω της ευρωπαϊκή κοινότητας να ανοίξουμε όλα τα δεδομένα και ο καθένας να μπορεί να βλέπει τα πάντα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν παραβατικές συμπεριφορές από κάποιους επιτήδειους.

Τα επιπλέον 250 ΚΥΔ, το τελευταίο πράγμα που τους ενδιέφερε είναι να εξυπηρετήσουν τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορεί ένα γεωπονικό γραφείο να έχει «ον λάιν ένα ΚΥΔ και να κάνει εκτίμηση με βάσει τις προδιαγραφές. Πρέπει, για να είναι βιώσιμο, να έχει -1500 με 2000 αιτήσεις, όταν έχει 200 αιτήσεις δεν μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα, «ποιος εκτιμά ότι είναι ο κύριος λόγος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και πως το ιεραρχεί;» ο μάρτυρας απάντησε:

«Να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε σκάνδαλο. Παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχουν, είτε υπαλλήλων είτε ΚΥΔ ή υπουργών -όπως και στο ΙΚΑ, στην εφορία, τις πολεοδομίες- αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε βάρος των πολιτών.

Στη κατανομή των κονδυλίων το 0,15% αφορά σε μη δικαιούχους».

Υποστήριξε δε, ότι «το σύστημα το ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε καλά», και μίλησε για «επαρκείς αυστηρότατους έλεγχους που γίνονται», σημειώνοντας ότι «διαφορετικά το σύστημα σε σχέση με τις πληρωμές δεν θα βρισκόταν στο 99,8% πληρωμής των διαθέσιμων πόρων».

«Οριστικά το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την αποπεράτωση του κτηματολογίου, το οποίο όλες οι χώρες το έχουνε, ενώ εμείς το βασανίζουμε 30 χρόνια», συμπλήρωσε.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μελών της Εξεταστικής, επιβεβαίωσε ότι με το επίμαχο έγγραφο 18/9/ 2019, εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, την έγκριση της διοικητικής διαδικασίας πληρωμής με την τεχνική λύση, την οποία είχε εφαρμόσει από το 2017 και δεν είχε προτείνει να αλλάξει γιατί δεν γνώριζε ότι ήταν για ένα χρόνο.

«Γιατί ζητούσατε τη λέξη συμφωνώ από τον κ. Βορίδη και αποδεχτήκατε μία κατάσταση που μπορούσατε να την κάνετε μόνοι σας και δεν χρειάζεται γραπτή απάντηση, αφού όπως είπατε, λειτουργούσατε με ελευθερία και αυτόνομα;» ρωτήθηκε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

«Θεσμικά ο Οργανισμός υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οφείλουμε να παίρνουμε οδηγίες», ήταν η απάντηση του.

Βλέπει δικαίωση του Βορίδη η Νέα Δημοκρατία

Να βγει από πάνω επιχείρησε η κυβερνώσα παράταξη με αφορμή την κατάθεση του κ. Καπρέλη, καθώς πιάστηκε από την κατάθεση του πρώην προέδρου πως αυτός ήταν που ζήτησε την υπογραφή του Μάκη Βορίδη για επέκταση της τεχνικής λύσης.

Πρόκειται για αναπαραγωγή του επικοινωνιακού αποπροσανατολισμού που είχε σηματοδοτήσει ο πρώην υπουργός από την πρώτη στιγμή που ενεπλάκη το όνομά του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βορίδης είχε εξαρχής παρουσιαστεί αθώος και δήλωνε πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητάει τον έλεγχό του για μια υπογραφή και μια παραίτηση όπως έλεγε.

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς μπορεί η τεχνική λύση να ίσχυε και πριν τη θητεία του Μάκη Βοριδη, αλλά το 2019 φαίνεται να ήταν χρονιά που γιγαντώθηκε το σκάνδαλο των βοσκοτόπων, με τους Κρητικούς κτηνοτρόφους να «δεσμεύουν» χιλιάδες στρέμματα βοσκότοπων σε άλλες περιοχές νησιωτικές και μη της χώρας.

«Πλήρης παραδοχή από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ (2016-2019) Αθανάσιου Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το ”συμφωνώ” -για την κατανομή των βοσκοτοπίων- στον νέο, τότε, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη» αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του κ. Καπρέλη.

Σύμφωνα με τις πηγές της συμπολίτευσης, «κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν αναζήτησε εναλλακτικό τρόπο αλλά εφήρμοσε την ίδια υπουργική απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της ”τεχνικής λύσης” για την κατανομή των βοσκοτόπων. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί στον Τύπο με αντίστοιχα ”συμφωνώ” είχαν υπογράψει και οι πρώην υπουργοί τού ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που η αντιπολίτευση κατηγορεί μόνο τον Μάκη Βορίδη, για κάτι που και οι ίδιοι ”εμπνεύστηκαν”, υπέγραψαν και εφάρμοσαν!».

Όπως σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ, «την ίδια ώρα, ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν την εστία του προβλήματος καθώς εκεί ”σπάει” η αλυσίδα και παρεισφρέουν οι παρανομίες. Κατέθεσε χαρακτηριστικά πως από το 2017 που άνοιξαν τα δεδομένα σε όλα τα ΚΥΔ έπρεπε να υπάρχουν έως 250 ωστόσο επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διπλασιαστεί!».

«Σχετικά με την υπόθεση Κορασίδη, του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος παρενέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση 400.000 ευρώ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι ”δεν είναι φυσιολογικό” να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα, το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέρρεε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού, αποφασίστηκε η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με τη συμμετοχή μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή αγροτικών συνεταιρισμών, της Αγροτικής Τράπεζας και της NEUROPUBLIC AE, και η νέα αυτή εταιρεία θα οριζόταν Φορέας Συντονισμού του ΟΣΔΕ! Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανό τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο με πρωταγωνιστή το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Φορέα Συντονισμού και ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα» τονίζουν οι πηγές της συμπολίτευσης.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν στο περίπου»

«Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK, για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό. Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν ”στο περίπου”, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή» ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κατάθεση του Αθανάσιου Καπρέλη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές» σημείωσαν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσέθεσαν: «Ο κ. Καπρέλης επισήμανε ότι η τοποθέτησή του στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πολιτική απόφαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου. Για την υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων ζώων ο κ. Καπρέλης προσπάθησε να την υποτιμήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν ”λίγο τσιμπημένη”… Στην επίμονη ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έγιναν κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών από το 2011 έως το 2020, όπως προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα ίδια πρόσωπα σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις επί μία δεκαετία είπε ότι δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί ”καθώς είχε άλλες προτεραιότητες”...»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι ο πρώην διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του ”νομότυπου” Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως πρόεδρος. Όπως επιβεβαίωσε οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία)».

«Καμία παρέμβαση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Ο κ. Αθανάσιος Καπρέλης, με δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019, ήταν απολύτως σαφής στις απαντήσεις του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ανήκε στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν δέχτηκε καμία παρέμβαση από την πολιτική ηγεσία επί των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική κατεύθυνση ήταν να γίνονται οι πληρωμές στην ώρα τους, με συνεχείς ελέγχους παντού. Ανέφερε, μάλιστα, ότι την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο τότε επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, είχε αναγνωρίσει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως ένας σύγχρονος Οργανισμός, καθώς έγινε προσπάθεια αναβάθμισής του και ευθυγράμμισης της λειτουργίας του με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και κατευθύνσεις. Όπως ξεκάθαρα απάντησε ο κ. Καπρέλης σε ερώτηση του εισηγητή τού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περίοδο 2019-2022, δεν εστίασε σε αυτή καθαυτή την ”Τεχνική Λύση” και στα ”Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης”, αλλά αποκλειστικά σε όσους, με πολιτικές πλάτες, παρουσιάστηκαν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Την ίδια στιγμή που, τα επόμενα έτη, έως το 2024, τα ίδια άτομα φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και να ζήτησαν τη διάθεση της αντίστοιχης δημόσιας γης για ενεργοποίηση και διατήρηση των δικαιωμάτων τους».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «Για την περίεργη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Καπρέλης ανέφερε ότι όταν, το 2017, διαπιστώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων κάποια αύξηση, δόθηκε εντολή για έκτακτους ελέγχους, ενώ το επόμενο έτος (2018) σημειώθηκε σημαντική μείωση τόσο στον αριθμό των κτηνοτρόφων, όσο και στα ποσά που διανεμήθηκαν. Μάλιστα, για όλη την περίοδο μέχρι το 2019, επισήμανε ότι οι έλεγχοι ήταν συστηματικοί και συνεχείς και κατέστησε σαφές ότι, η εκτίναξη του Εθνικού Αποθέματος και η ”Κρητική επέλαση”, από το 2019 και μετά, είναι σκάνδαλο 100% της ΝΔ. Όπως προκύπτει από την κατάθεση του κ. Καπρέλη, αλλά και από το έγγραφο που προσκόμισε ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλης, η νομιμότητα του διαχωρισμού βοσκοτόπων από ζωικό κεφάλαιο για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων προέκυψε από το έγγραφο της DG AGRI, DS-CDP−2015−04-rev1 προς όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., με βάση το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί των κριτηρίων επιλεξιμότητας των εκτάσεων και να εισαχθούν ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1307/2013 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 639/2014 για τις άμεσες ενισχύσεις, μέχρι τις 31-1-2015».

Αναφέρουν ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Ε.Ε., τροποποίησε τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 104/7056) με την Υπουργική Απόφαση 1584/66059 στα σημεία που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εκτάσεων και εισάγει αυστηρότερα ελεγκτικά κριτήρια για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την Ελλάδα» και προσθέτουν:

«Σε ό,τι αφορά στην ”Τεχνική Λύση”, κατέστη σαφές ότι ήταν απόφαση Καρασμάνη (ΥΑ 22172 - ΦΕΚ 3464/23-12-2014) και όχι Αποστόλου και βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων, που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017, με τον οποίο διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή, ”ο μεσογειακός τύπος βοσκότοπου”.

Όμως, οι θετικές συνέπειες της προσπάθειας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που παρείχε επιπλέον επιλέξιμες εκτάσεις για τους κτηνοτρόφους μας, η Κυβέρνηση της ΝΔ, φάνηκε ανίκανη να τις αξιοποιήσει, με την εκπόνηση και υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που θα έβαζαν τέλος στην ”Τεχνική Λύση”, διαιωνίζοντας μέχρι σήμερα το πρόβλημα».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η ”αλήθεια” της ΝΔ για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρέει, υπό το βάρος της ”πραγματικής” αλήθειας, που αναδεικνύεται καθημερινά, από τις καταθέσεις ή τις «κατ' επίφαση» καταθέσεις των φίλα προσκείμενων σε αυτήν Διοικήσεων, αλλά και των «ουδέτερων» Διοικήσεων του Οργανισμού. Καθημερινά, θα γίνεται όλο και πιο αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, ότι η διαφθορά, η διαπλοκή και η απόπειρα συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συγκεκριμένο ”όνομα” (κυβέρνηση Μητσοτάκη) και συγκεκριμένη ”διεύθυνση” (Μέγαρο Μαξίμου).»