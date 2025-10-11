Η οργή Αχτσιόγλου κατά Κεραμέως για τον έκπτωτο Τζιλιβάκη (βίντεο)

«Αστειεύεστε; Έκπτωτο, ακυρωμένο διοικητή από το Συμβούλιο της Επικρατείας τού δίνετε μπόνους μετά την απόφαση του ΣτΕ; Και με ρωτάτε εάν είναι παράνομο;»

Άστραψε και βρόντηξε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου κατά της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, με αφορμή την παρουσία του Γιώργου Τζιλιβάκη σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει αναδείξει η «Εφημερίδα των Συντακτών» (διαβάστε: Απόφαση-χαστούκι για το υπουργείο Εργασίας) και που αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρη την τοποθέτηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γ. Τζιλιβάκη. Μάλιστα, η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί από το καλοκαίρι, αλλά το υπουργείο Εργασίας επέλεξε τη... σιωπή.

Συγκεκριμένα, η Έφη Αχτσιόγλου διατύπωσε ένα εύλογο ερώτημα στην υπουργό, λέγοντας: «Γιατί τον φέρατε να μιλάει έκπτωτος στη Βουλή... υπερασπιζόμενος την πολιτική σας;».

Στην ερώτηση της κ. Αχτσιόγλου, η Ν. Κεραμέως αντέδρασε με... χαμόγελα, γεγονός που προκάλεσε την οργή της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς. «Δεν είναι αστείο κ. υπουργέ να καλείτε έκπτωτο διοικητή, από το ΣτΕ» και κατήγγειλε ότι «του δώσατε και μπόνους 40.000 ευρώ μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

«Είναι παράνομο;», ρώτησε με θράσος η υπουργός, με την Έφη Αχτσιόγλου να ξεσπά: «Αστειεύεστε; Έκπτωτο, ακυρωμένο διοικητή από το Συμβούλιο της Επικρατείας του δίνετε μπόνους μετά την απόφαση του ΣτΕ; Και με ρωτάτε εάν είναι παράνομο;»

Αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του «γαλάζιου» προέδρου της Βουλής που ήταν στην έδρα, ο οποίος κάλεσε ουσιαστικά τη βουλεύτρια της Νέας Αριστέρας να σταματήσει να μιλά για το συγκεκριμένο ζήτημα, «λέγοντας ότι το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί», ενώ στη συνέχεια της ζήτησε να μην κάνει «προσωπικές αναφορές»: με την Έφη Αχτσιόγλου να απορρίπτει αυτές τις προτροπές.

Στη συνέχεια της ομιλίας της, η Έφη Ατσιόγλου κατέρριψε, βήμα προς βήμα, τους ισχυρισμούς Κεραμέως για το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας που έχει φέρει στα κάγκελα όλους τους παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.