Αναβολή πήρε η κρίσιμη ακρόαση της Τυχεροπούλου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με επιστολή της στην Εξεταστική επιτροπή που διερευνά το τεράστιο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Παρασκευή Τυχεροπούλου ενημέρωσε πως δεν θα μπορέσει να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα (την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου), όπως ήταν προγραμματισμένο.

Όπως αναφέρει, το αμέσως επόμενο διάστημα υποχρεούται να παραστεί σε τέσσερις δίκες, γεγονός που δεν της επιτρέπει να δώσει το «παρών» στην Εξεταστική μέχρι τις 22 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου είναι πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: συνεπώς η κατάθεσή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Επισημαίνεται ότι η Π. Τυχεροπούλου έχει δεχθεί επιθέσεις από πρώην προέδρους του Οργανισμού που κατέθεσαν ήδη στην Εξεταστική, όπως ο Κυριάκος Μπαμπασίδης και ο Νίκος Σαλάτας.

Ειδικότερα, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική, ο Κ. Μπαμπασίδης προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σχετικά με το δυσώδες σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σημειώνεται ότι ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ τον έχει τσακώσει να δίνει ανεπανάληπτες στιχομυθίες με τον περίφημο «φραπέ» και «χασάπη» αλλά και με τον «γαλάζιο» βουλευτή Διονύση Σταμενίτη, αλλά και με τον πρώην Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Στράτακο, για τα «ρουσφετάκια» που φέρεται να ζητούσε ο κ. Κέλλας.

Ο δικηγόρος της κ. Τυχεροπούλου απάντησε πως ο Κ. Μπαμπασίδης κατηγόρησε δύο φορές ψευδώς την πελάτισσά του, ενώ υπενθύμισε σε Σαλάτα και Μπαμπασίδη πως οι καταθέσεις γίνονται ενόρκως.

Επίσης, ο Νίκος Σαλάτας υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι «θύμα μεγάλης συκοφαντίας», καταλογίζοντας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατάχρηση εξουσίας. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της Π. Τυχεροπούλου (την κατηγόρησε για 20 αδικήματα) και εναντίον των Ευρωπαίων εισαγγελέων (τους καταλόγισε πως δεν προχώρησαν στον έλεγχο της περιόδου 2022-2023).

Για «προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς» έκανε λόγο –διά του συνηγόρου της– η Π. Τυχεροπούλου, απαντώντας στις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι αναφέρει στην επιστολή της η Τυχεροπούλου

Όπως σημειώνει στην επιστολή της, «το αμέσως επόμενο διάστημα, υποχρεούμαι να παρίσταμαι ως μάρτυρας σε τρεις δίκες (οι δύο εκ των οποίων ήδη εξ αναβολής) και ώς ενάγουσα σε μία τέταρτη, οι οποίες δεν γνωρίζω αν θα κρατήσουν μια ή περισσότερες ημέρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

»Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαιτείται προετοιμασία για την παρουσία μου στο δικαστήριο όπως και για την παρουσία μου στην Επιτροπή της Βουλής. Λόγω αυτών των συνεχόμενων δικών αλλά και της επιπλέον δυσκολίας μου λόγω της μονογονεϊκής φύσης της οικογένειάς μου, δεν μου είναι δυνατόν να παραστώ στην Επιτροπή Σας μέχρι τουλάχιστον τις 22 Οκτωβρίου. Ενόψει των ανωτέρω Σας παρακαλώ θερμά όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την Επιτροπή Σας και προσδιοριστεί εκ νέου, μετά τις 22 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.»