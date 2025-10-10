Πεντέμισι ώρες μιας... εικονικής πραγματικότητας

Από τις προχθεσινές καταθέσεις... επιλεκτικής αμνησίας πήγαμε στη χθεσινή κατάθεση πλήρους αντιστροφής της κοινής λογικής από την πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέππα, η οποία απέφυγε κάθε κρίσιμο ερώτημα μιλώντας... ακαταλαβίστικα, έπεσε σε αντιφάσεις και διακήρυξε ότι «δεν υφίσταται σκάνδαλο»

Το «μαύρο - άσπρο» επιχείρησε να κάνει η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέππα, η οποία, αν και σε υψηλή θέση ευθύνης για πάνω από μία δεκαετία, δεν αντιλήφθηκε το πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ που είχε στηθεί στον Οργανισμό με τις παράνομες γεωργικές επιδοτήσεις.

«Κατά τη γνώμη μου, όχι. Οχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχει ενδεχομένως απάτη», ήταν η απάντηση που έδωσε στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Βασ. Κόκκαλη.

Η κ. Ρέππα, παρότι εμφανίστηκε καλά διαβασμένη, κατέθετε επί 5,5 ώρες χωρίς ουσιαστικά να λέει τίποτα, έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις, επιχειρούσε να αποφύγει τα κρίσιμα ερωτήματα χρησιμοποιώντας περιττούς τεχνικούς όρους, με αποτέλεσμα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να εκπλήσσονται και να της λένε πολλές φορές «δεν σας καταλαβαίνουμε...».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια έχει παραπεμφθεί σε δίκη (στις 20 Οκτωβρίου) μαζί με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος, υπόθαλψη εγκληματία και υπεξαίρεση εγγράφων, με την κατηγορία ότι εξαφάνισε φάκελο που περιείχε ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα (της περιόδου 2019-20). Σημειώνεται πως από τον Οκτώβριο του 2024 είναι αποσπασμένη στην ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Οταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντησή της δεν έπεισε καθώς υποστήριξε απλώς ότι ήθελε να αλλάξει εργασιακό αντικείμενο.

Εντύπωση προκάλεσαν οι απαντήσεις της όταν ρωτήθηκε εάν είχε συναντηθεί ποτέ με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον περιβόητο «Φραπέ». Η ίδια δήλωσε πως δεν θυμόταν ακριβώς και δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι η οικογένεια Ξυλούρη είναι πολύ μεγάλη. «Πρέπει να τον είχα δει πριν από πολλά χρόνια...» δήλωσε αλλά, όπως πρόσθεσε, δεν θυμόταν ούτε με ποιον είχε συναντηθεί ούτε το μικρό του όνομα.

Αντιφάσεις

«Ρωτηθήκατε εάν συναντηθήκατε με τον Ξυλούρη και είπατε με κάποιον Ξυλούρη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν», τη ρώτησε ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμίας. «Αργότερα είπατε πως ξέρετε ότι η οικογένεια Ξυλούρη είναι πολύ μεγάλη. Πώς το ξέρετε αυτό;» επέμενε ο κ. Καζαμίας. Απάντηση δεν πήρε.

Επίσης σε αμηχανία βρέθηκε η Αθ. Ρέππα όταν ρωτήθηκε από τους βουλευτές γιατί οι πρώην πρόεδροι του Οργανισμού -Γρηγόρης Βάρρας και Ευάγγελος Σημανδράκος- την εμφανίζουν ως το κεντρικό πρόσωπο που «εμπόδιζε» τη διεξαγωγή ελέγχων των ύποπτων ΑΦΜ. Εκείνο που παραδέχτηκε είναι ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, ζήτησε με δύο εσωτερικά έγγραφα τον έλεγχό της, ωστόσο από τις απαντήσεις της στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που της έγιναν φάνηκε πως ο έλεγχος δεν τελεσφόρησε λόγω εμπλοκής του τότε αντιπροέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη.

Από όλες τις καταγγελίες που της παρέθεσαν, παραδέχτηκε μόνο ότι γνώριζε πως μετά το 2019 μία μόνο περιφέρεια της χώρας απορρόφησε το 68% των ενισχύσεων του Εθνικού Αποθέματος, αλλά και πάλι δεν έκρινε ότι χρειάζεται να ζητήσει υπηρεσιακή διερεύνηση. Απέφυγε επίσης να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών ελέγχων.

Σε ερώτηση για τις παράνομες δηλώσεις σε περιοχές όπως το Γαϊδουρονήσι, η κ. Ρέππα παραδέχτηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις για «σοβαρή καταπάτηση των εκτάσεων» αλλά «δεν υπήρξε εντολή για άμεση παρέμβαση».

«Οι απαντήσεις της κυρίας Ρέππα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας» σχολίασαν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τη μάρτυρα.

Τελικά από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις «προκύπτει ότι το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια απλή “φαντασίωση” αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και με διοικήσεις επικαλούμενες άγνοια ή ανεπαρκή ενημέρωση», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Γιάννης Καϊμακάμης

Νωρίτερα, ερωτήματα προκάλεσε στην επιτροπή η κατάθεση του νυν αντιπροέδρου του Οργανισμού Γιάννη Καϊμακάμη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η οικογένειά του διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα και λαμβάνει επιδοτήσεις.

«Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων;» τον ρώτησε ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμίας. Ο μάρτυρας απάντησε πως σχετική πρόβλεψη κατατέθηκε τώρα στον Οργανισμό κι «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ».

Το ίδιο ερώτημα έθεσε στον μάρτυρα και η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία συμπέρανε ότι «πρόκειται για καταφανέστατη σύγκρουση συμφερόντων».

O κ. Καϊμακάμης διέψευσε τους ισχυρισμούς του κ. Μυλωνάκη για τους λόγους αποπομπής του πρώην προέδρου Νίκου Σαλάτα, λέγοντας ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο», είπε.

Ο νυν αντιπρόεδρος του Οργανισμού δήλωσε πως για τη θέση τον επέλεξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε μάλιστα την τοποθέτησή του «τιμητική» επειδή «είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

«Η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των “αρίστων” της κυβέρνησης Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ. «Η σημερινή διοίκηση του κ. Καϊμακάμη αποκαλύπτει μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια και χωρίς επίγνωση του ρόλου της».

Για άλλο ένα «εκλεκτό μέλος του μητρώου των “αρίστων” της Ν.Δ.», κάνουν λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., που λαμβάνει -διαρκώς αυξανόμενες- επιδοτήσεις από τον υπό κατεδάφιση ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος ο μάρτυρας παραδέχτηκε στην εξεταστική.

Οι εργασίες της εξεταστικής συνεχίζονται την ερχόμενη εβδομάδα με κρίσιμες καταθέσεις. Ειδικότερα την Τρίτη 14/10 πρόκειται να εξεταστεί ο Λευτέρης Ζερβός, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (και προσωπικός φίλος του Λευτέρη Αυγενάκη) ενώ για την Τετάρτη 15/10 προγραμματίστηκε η κρίσιμη ακρόαση της Παρασκευής Τυχεροπούλου - ημέρα που στην Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίζεται το εργασιακό νομοσχέδιο