Σκληρό μαρκάρισμα ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως μετά το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.»

Με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα της «Εφ.Συν.», με τίτλο «Απόφαση-χαστούκι για το υπουργείο Εργασίας- ΣτΕ: Άκυρη η τοποθέτηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας» και τα όσα αναφέρονται σε αυτό σχετικά με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ περί ακύρωσης του διορισμού του, αλλά και σε συνδυασμό με την προκλητική απραξία του υπουργείου αναφορικά με το θέμα, ερώτηση κατέθεσαν σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Εργασίας Γιώργου Γαβρήλου.
Στην ερώτηση ζητούνται απαντήσεις από το υπουργείο όχι μόνο για το γεγονός ότι ο διοικητής της επιθεώρησης είναι ακόμη στην θέση του και μάλιστα εκπροσωπεί την αρχή στον διάλογο που λαμβάνει χώρα αυτές τις μέρες στο κοινοβούλιο σχετικά με το νομοσχέδιου του 13ωρου της κ. Κεραμέως, αλλά και γιατί στο ίδιο το κείμενο της πρότασης νόμου υπάρχει σχετικό φωτογραφικό άρθρο, που προσπαθεί να κουκουλώσει το πρόβλημα, αποσιωπώντας παντελώς την απόφαση του ΣτΕ.
Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στην ερώτησή του επισημαίνει:
- Επειδή η λειτουργία και το κύρος των Ανεξάρτητων Αρχών, που ως θεσμός προστατεύονται από το Σύνταγμα, δεν μπορεί να αμαυρώνονται από τα πολιτικά παιχνίδια και τις σκοπιμότητες της Κυβέρνησης,
- Επειδή η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί έναν κομβικό ρόλο στην επιτήρηση των εργασιακών σχέσεων, έχοντας ως σκοπό να προστατεύει τους εργαζόμενους από την εργοδοτική ασυδοσία και δεν μπορεί ούτε να αποψιλώνεται από προσωπικό, ούτε να υποβαθμίζονται οι αρμοδιότητές της, ούτε να γίνεται «μαγαζί» στο έλεος όποιου επιθυμεί να εξυπηρετήσει γαλάζια στελέχη και μάλιστα με αδρές αμοιβές, την ώρα που οι Έλληνες εργαζόμενοι, σύμφωνα με όλα τα επίσημα στοιχεία, δουλεύουν τις περισσότερες ώρες, πληρώνονται με χαμηλούς μισθούς και οδηγούνται σε καθημερινό αδιέξοδο εξαιτίας της ακρίβειας,
- Επειδή τα όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» περιγράφουν ένα θεσμικό σκάνδαλο, εις βάρος του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας, με ευθείες κυβερνητικές ευθύνες,
- Επειδή ο κ. Τζιλιβάκης παραμένει Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και μάλιστα την εκπροσωπεί στην Βουλή, την ώρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει διαφορετικά,
Ερωτάται η κα. υπουργός:
- Τι απαντά στο χθεσινό δημοσίευμα της Εφημερίδας, σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ που έχει κρίνει άκυρη την τοποθέτηση του κ. Τζιλιβάκη, ως Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας;
- Γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του ΣτΕ και γιατί δεν πάρθηκαν αποφάσεις συμμόρφωσης με βάσει το σκεπτικό της;
- Πως απαντά το Υπουργείο στις βάσιμες υποψίες για δόλια απόκρυψή της;
- Ποιες οι ευθύνες του Υπουργείου και του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης, από το 2022 μέχρι σήμερα, για τον τρόπο που έγινε η επιλογή του νυν Διοικητή, για το ποια στοιχεία προσμετρήθηκαν ως μόρια αλλά και για το ποια δεδομένα παρουσιάστηκαν, ψευδώς όπως αποδεικνύεται, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τον Μάιο του 2022;
- Γιατί ο κ. Τζιλιβάκης δεν έχει απομακρυνθεί από την θέση του, ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή;
- Γιατί ως «παρανόμως τοποθετηθείς» ακόμη εκπροσωπεί την Αρχή, και μάλιστα στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, το Κοινοβούλιο;
- Κατόπιν των στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προτίθεται το Υπουργείο να αποσύρει το φωτογραφικό και σκανδαλώδες Άρθρο 56;
