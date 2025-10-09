Δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν ξέρουν

Πλήρη άγνοια για τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησαν στις αποκαλύψεις για το πολύκροτο σκάνδαλο με τα κλεμμένα των αγροτικών επιδοτήσεων, δήλωσαν χθες στην Εξεταστική δύο πρώην αντιπρόεδροι του Οργανισμού.

Πρώτος κατέθεσε ο Πέτρος Τζαβέλλας ο οποίος, αν και παρέμεινε τρία χρόνια στη θέση του (από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022), δήλωσε πως «ουδέποτε υπήρξε αποδέκτης ή εντολέας παράνομων πράξεων». Ο μάρτυρας όχι μόνο δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που του τέθηκαν για «ύποπτα» θέματα που εκδηλώθηκαν στον Οργανισμό στη διάρκεια της θητείας του, αλλά με τις φράσεις «δεν θυμάμαι», «έχω κενό» «δεν ξέρω» προκάλεσε ιδιαίτερο εκνευρισμό στα μέλη της Επιτροπής με αποτέλεσμα βουλευτές της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για «επιλεκτική αμνησία».

Πέτρος Τζαβέλλας

«Η μνήμη σας σάς έχει εγκαταλείψει» σχολίασε η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. «Υποτιμάτε την Επιτροπή με τις απαντήσεις σας» δήλωσε λίγο νωρίτερα κατά την εξέταση του μάρτυρα ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας .«Πώς θα μας πείσετε όταν δεν παίρνατε χαμπάρι για όσα συνέβαιναν σε έναν οργανισμό που είναι βουτηγμένος στα σκάνδαλα;» τον ρώτησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Ο κ. Τζαβέλλας είπε ότι δεν είχε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ότι διορίστηκε από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, που είδε το βιογραφικό του στο primeminister.gr και τον κάλεσε στον Οργανισμό. Αν και ήταν υπεύθυνος για τους τεχνικούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες πρώην στελεχών του Οργανισμού σχετικά με τον ρόλο της Νeuropublic ή τις ύποπτες προκηρύξεις για την παροχή του σχετικού λογισμού. «Δεν είχε υποπέσει κάτι συγκεκριμένο στην αντίληψή μου» είπε για πολλοστή φορά.

Στη διάρκεια της θητείας του, κατά την οποία συνεργάστηκε με τρεις υπουργούς (Βορίδη, Λιβανό, Γεωργαντά), υποστήριξε ότι δεν δέχτηκε προσωπικά αιτήματα για διευκολύνσεις κι ότι ασχολιόταν μόνο με τη δουλειά του. «Το λέω κατηγορηματικά. Δεν είχα, και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος».

Σε πλήρη αντιδιαστολή με την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε στημένη διαδικασία για τα πληροφοριακά ζητήματα και χαρακτήρισε «καρκίνωμα» για τον Οργανισμό την έλλειψη Κτηματολογίου.

Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να πείσει την Εξεταστική πως είχε άγνοια γεγονότων προκύπτει αποκαλυπτικά από την παρακάτω καίρια ερώτηση, στην οποία μάταια επέμενε για απαντήσεις η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ.

Ευαγγελία Λιακούλη: Eχουμε μια έκθεση εσωτερικού ελέγχου που έγινε στον Οργανισμό την περίοδο που ήσασταν αντιπρόεδρος το 2021 για τέσσερις καταγγελίες παράνομων επιδοτήσεων πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τις διαχειριστήκατε αυτές τις καταγγελίες;

Τζαβέλλας: Ολες οι καταγγελίες που έρχονται από το πρωτόκολλο πάνε για εσωτερικό έλεγχο.

Λιακούλη: Τις γνωρίζετε ή δεν τις γνωρίζετε τις καταγγελίες;

Tζαβέλλας: Δεν ξέρω σε ποιες αναφέρεστε.

Λιακούλη: Τις θυμάστε;

Τζαβέλλας: Δεν θυμάμαι.

Λιακούλη: Διοικητικό Συμβούλιο δεν κάνατε, κύριε, γι’ αυτές τις καταγγελίες;

Tζαβέλλας: Aν αυτές πήραν τον δρόμο του εσωτερικού ελέγχου δεν έχω καμία γνώση.

Λιακούλη: Πώς πήγαν σε εσωτερικό έλεγχο χωρίς Δ.Σ.; Λάβατε γνώση στο Δ.Σ. για τον εσωτερικό έλεγχο;

Tζαβέλλας: Οταν αφορά εσωτερικό έλεγχο, ο πρόεδρος έχει ευθύνη.

Λιακούλη: Ο πρόεδρος δηλαδή αποφάσισε τον εσωτερικό έλεγχο, δεν πήρε την απόφαση το Δ.Σ.;

Tζαβέλλας: Δεν το θυμάμαι αν γίνεται έτσι.

Λιακούλη: Ξέρετε τους ελεγκτές εσωτερικού ελέγχου;

Τζαβέλλας: Ποιοι είναι, δεν θυμάμαι.

Λιακούλη: Ησασταν διοίκηση, κύριε… Αρα λέτε ότι ο πρόεδρος αποφάσισε μόνος του τον εσωτερικό έλεγχο. Ετσι εξηγούνται πολλά.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν πως ο μάρτυρας «απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται», καθώς «δεν απάντησε σε τίποτα. Ο κ. Τζαβέλλας φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του».

Για «κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω - δεν θυμάμαι» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., σχολιάζοντας πως οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη Ν.Δ. σε θέσεις ευθύνης ο ένας μετά τον άλλον «δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με κυβερνητικούς και «γαλάζιους» κομματικούς παράγοντες».

Ζήνων Βαλμάς | EUROKINISSI

Με «απώλεια μνήμης» και πλήρη άγνοια εμφανίστηκε στην Επιτροπή και ο Ζήνων Βαλμάς, που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο 2021-2022. Ο μάρτυρας, που ήταν υπεύθυνος για τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «δεν είχε δεχτεί πιέσεις και παρεμβάσεις από υπουργούς», ούτε «γνώριζε για κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων».

Το κλίμα εντάθηκε ιδιαίτερα από τις απαντήσεις που έδωσε ο μάρτυρας όταν ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Λιακούλη για τις ανώνυμες καταγγελίες παράνομων επιδοτήσεων (πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ) που έφτασαν στο Οργανισμό και οδήγησαν σε εσωτερικό έλεγχο. Ερώτημα που είχε υποβάλει προηγουμένως και στον κ. Τζαβέλλα.

«Δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν στο αντικείμενό μου. Δεν θυμάμαι εάν συζητήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο οι καταγγελίες, έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε» απάντησε ο κ. Βαλμάς.

«Δηλαδή ήσασταν μαϊντανός στο διοικητικό συμβούλιο;» ρώτησε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ. «Ημουν αντιπρόεδρος. Ασχολήθηκα με συγκεκριμένα θέματα…» απάντησε .

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται σήμερα με τις καταθέσεις του Ιω. Καϊμακάμη και της Αθανασίας Ρέππα.