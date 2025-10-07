Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική: Ο Βάρρας «έδωσε» τον Βορίδη

Για «παρακρατικό μηχανισμό επιρροής» μιλά το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση Βάρρα • Μετά την κατακραυγή επέστρεψε να καταθέσει ο πρώην πρόεδρος • Η ΝΔ επιχειρεί αντιπερισπασμό

«Για βαθιά διαπλεκόμενες σχέσεις, που δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής για να ελέγξει τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ», έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή, του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «ο ίδιος αποκάλυψε σήμερα ότι η αποπομπή του έγινε με απαίτηση της NEUROPUBLIC και εκτελεστή το Μάκη Βορίδη».

«Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρας σήμερα αποκάλυψε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, απαίτησε την παραίτησή του, γιατί ”έκανε καλά τη δουλειά του” και ”ξεκάρφωνε ανομίες”. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρία του κύριου Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του, όπως ο ίδιος ανέφερε, έγινε κατ' απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «οι αναφορές του κ. Βάρρα αποκαλύπτουν ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ του κ. Βορίδη, του τότε αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υπηρεσιακών παραγόντων που συνδέονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα όπως το ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τον Χριστόφορο Αντωνιάδη, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον διευθυντή του γραφείου του Μάκη Βορίδη κ. Αθανασά».

«Οι σχέσεις αυτές, βαθιά διαπλεκόμενες, δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να χειραγωγήσει το εθνικό απόθεμα και να μετατρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε μηχανισμό πολιτικής πελατείας. Χαρακτηριστικό τού βάθους του δικτύου είναι ότι ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στράτακο προκείμενου να σταματήσει ο έλεγχος που ασκούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη γυναίκα του κ. Ξυλούρη, του περιβόητου ”Φραπέ”», επισήμαναν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η εγκύκλιος Βάρρα, που είχε στόχο να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις πληρωμές, χαρακτηριζόταν από τους ίδιους κύκλους ως ”εμπόδιο”. Ο κ. Βάρρας διερωτήθηκε πώς ο επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημερινός βουλευτής της ΝΔ, Θ. Παπάς πρόλαβε να αναθεωρήσει δύο φορές την εγκύκλιό του παρά το γεγονός ότι έμεινε στην διοίκηση του Οργανισμού μόνο δυόμισι μήνες, ενώ ο ίδιος ο κ. Βάρρας εξέδωσε την πρώτη του εγκύκλιο 7 μήνες αφότου ανέλαβε την διοίκηση του Οργανισμού».

«Είναι προφανές ότι η τοποθέτησή του κ. Παπά έγινε για να αλλάξει η εγκύκλιος Βάρρα, καθώς λίγο μετά την απομάκρυνσή του, η εγκύκλιος τροποποιήθηκε αμέσως και αντικαταστάθηκε, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο στις παράνομες πληρωμές και στις αδιαφανείς διαδικασίες. Ο κ. Βάρρας δήλωσε ακόμα ότι το ”συμφωνώ” του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων. Στη σημερινή συνεδρίαση δόθηκε λοιπόν η ερώτηση στο κρίσιμο ερώτημα για το ”Ποιος είναι ο Μάκης”», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, και κατέληξαν: «Η κυβέρνηση που στήριξε και κάλυψε τον πρώην υπουργό της εμποδίζοντας τη Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή είναι βαριά εκτεθειμένη».

Το αλαλούμ με την κατάθεση Βάρρα και η αρχική «αφωνία»

Σήμερα, στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε μετ' εμποδίων ο πρώην πρόεδρος του αγροτικού οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας. Νωρίτερα, διεκόπησαν οι εργασίες για περισσότερη από μία ώρα, όταν ο Γρ. Βάρρας διάβασε ένα υπόμνημα, αλλά είπε ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Η εξεταστική διεκόπη και μία ώρα μετά ο ίδιος άλλαξε θέση και δέχθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως «δεν έγινε καμία πολιτική παρέμβαση από τον Μάκη Βορίδη» για τα αμαρτωλά ΑΦΜ.

Ωστόσο, στην αρχική του τοποθέτηση κατήγγειλε πως ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης μεθόδευσε την παραίτησή του λόγω των ελέγχων που είχε δρομολογήσει, κατηγορώντας τον παράλληλα για εξουσιαστικού χαρακτήρα δράσεις.

Η Νέα Δημοκρατία, σε μία ύστατη προσπάθεια αντιπερισπασμού, ζητά να κληθούν στην εξεταστική ορισμένα πρόσωπα που σχετίζονται με το περιβάλλον του ΠΑΣΟΚ, αλλά «σιωπά» για τα αιτήματα σύσσωμης της αντιπολίτευσης και την κλήτευση Μυλωνάκη, Φραπέδων και Χασάπηδων, των πρωταγωνιστών δηλαδή του «γαλάζιου» σκανδάλου.

«Μέτωπο» της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επιτέθηκε στη ΝΔ, κατηγορώντας την για «προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, μέσα από παραπληροφόρηση για δήθεν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσπάθεια αντιπερισπασμού για να μετατοπίσει τη συζήτηση και τις ευθύνες της στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όπως κατηγορείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη καθώς και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. «Είναι απαραίτητη η άμεση κλήτευση τους για να μην μείνουν σκιές», ανέφερε.

«Την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων» ζήτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας την «ανάγκη άμεσης κλήτευσης τόσο του κ. Μυλωνάκη όσο και των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου, Φραπέ και Χασάπη».

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι «πρέπει να μπει στον προγραμματισμό της Επιτροπής, η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους».

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι «πολύ σύντομα θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.