Αντιπερισπασμός ΝΔ στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Πάνε «να βγουν κι από πάνω» οι κυβερνητικοί βουλευτές που ζητούν να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης από το ΠΑΣΟΚ, αλλά «κάνουν γαργάρα» την κλήτευση Μυλωνάκη, Φραπέδων και Χασάπηδων

«Απαραίτητη, μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων ωρών για την εμπλοκή του», χαρακτηρίζουν πηγές της ΝΔ την κλήση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλή που διερευνά το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψηφίου βουλευτή ΠΑΣΟΚ.

«Η δημόσια ομολογία του νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπουνάκη, ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την κατάθεσή του προκειμένου να φωτιστούν πτυχές και ”παρακλάδια” στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν: «Την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλει ”σκάνδαλα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα ήταν αυτό που εκμεταλλευόταν δημόσια γη για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας πως ακόμη και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Χάρης Δούκας ζήτησε τις διαγραφές των στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει πέπλο συγκάλυψης».

«Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Νίκος Μπουνάκης - ιδιοκτήτης εταιρίας συνδεδεμένη με ΚΥΔ

Σταύρος Τζεδάκης - αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

Λάμπρος Αντωνόπουλος - πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, συνεργάτης και φίλος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη

Μιχάλης Σαρρής - περιφερειακός σύμβουλος Ρεθύμνου, πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου

Γιάννης Κυριακάκης - λογιστής, συνεργαζόμενος μέχρι πρότινος με ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, πρώην στέλεχος νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ» σημείωσαν οι ίδιοι κύκλοι.

Σήμερα, στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει μετ' εμποδίων ο πρώην πρόεδρος του αγροτικού οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας. Νωρίτερα, διεκόπησαν οι εργασίες για περισσότερη από μία ώρα, όταν ο Γρ. Βάρρας διάβασε ένα υπόμνημα, αλλά είπε ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Η εξεταστική διεκόπη και μία ώρα μετά ο ίδιος άλλαξε θέση και δέχθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε πως «δεν έγινε καμία πολιτική παρέμβαση από τον Μάκη Βορίδη» για τα αμαρτωλά ΑΦΜ.

Ωστόσο, στην αρχική του τοποθέτηση κατήγγειλε πως ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης μεθόδευσε την παραίτησή του λόγω των ελέγχων που είχε δρομολογήσει, κατηγορώντας τον παράλληλα για εξουσιαστικού χαρακτήρα δράσεις.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «δείχνει» τον Μάκη Βορίδη ως υπεύθυνο για την παραίτησή του, επειδή ήθελε να κάνει ελέγχους.https://t.co/42Ef3YhML6 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 7, 2025

«Μέτωπο» της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επιτέθηκε στη ΝΔ, κατηγορώντας την για «προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, μέσα από παραπληροφόρηση για δήθεν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσπάθεια αντιπερισπασμού για να μετατοπίσει τη συζήτηση και τις ευθύνες της στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όπως κατηγορείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη καθώς και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. «Είναι απαραίτητη η άμεση κλήτευση τους για να μην μείνουν σκιές», ανέφερε.

«Την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων» ζήτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας την «ανάγκη άμεσης κλήτευσης τόσο του κ. Μυλωνάκη όσο και των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου, Φραπέ και Χασάπη».

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι «πρέπει να μπει στον προγραμματισμό της Επιτροπής, η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους».

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι «πολύ σύντομα θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.