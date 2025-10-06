Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.7° 16.7°
1 BF
92%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.6° 12.6°
5 BF
66%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
3 BF
74%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
94%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
85%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
4 BF
81%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 21.1°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.3° 17.9°
2 BF
87%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
88%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.7° 16.7°
3 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
68%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
59%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 16.2°
1 BF
93%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.6° 19.8°
1 BF
72%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.8° 17.7°
2 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.3° 14.9°
2 BF
90%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
12.5° 12.5°
2 BF
82%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
1 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
vouli - opekepe
eurokinissi

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν κλήτευση επιπλέον μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΒΟΥΛΗ
efsyn. gr
Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής

Την άμεση κλήτευση των Μπουκώρου, Πιτσιλή, Ξυλούρη, Στρατάκη και τριών ιδιοκτητών ΚΥΔ, στην εξεταστική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής. 

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων».

Προσθέτουν, δε, πως προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της επιτροπής «ζητούμε την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

  • Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.
  • Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.
  • Ξυλούρης Γεώργιος
  • Στρατάκης Ανδρέας
  • Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας
  • Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης
  • Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης».

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης διαβίβασε στο προεδρείο της εξεταστικής το περιβόητο υπόμνημα που είχε λάβει στις αρχές Ιουνίου 2025 από «εξειδικευμένο συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης». Με τη σημερινή του επιστολή κατονομάζει για πρώτη φορά ως συντάκτη του υπομνήματος τον Γρηγόρη Βάρρα, κάτι που είχε αποφύγει να κάνει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γρ. Βάρρας έως σήμερα υπηρετεί ως αποσπασμένος συνεργάτης στη γενική γραμματεία της προεδρίας της κυβέρνησης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν κλήτευση επιπλέον μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual