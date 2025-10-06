Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν κλήτευση επιπλέον μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άμεση κλήτευση των Μπουκώρου, Πιτσιλή, Ξυλούρη, Στρατάκη και τριών ιδιοκτητών ΚΥΔ, στην εξεταστική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής.

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων».

Προσθέτουν, δε, πως προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της επιτροπής «ζητούμε την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

Ξυλούρης Γεώργιος

Στρατάκης Ανδρέας

Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης».

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης διαβίβασε στο προεδρείο της εξεταστικής το περιβόητο υπόμνημα που είχε λάβει στις αρχές Ιουνίου 2025 από «εξειδικευμένο συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης». Με τη σημερινή του επιστολή κατονομάζει για πρώτη φορά ως συντάκτη του υπομνήματος τον Γρηγόρη Βάρρα, κάτι που είχε αποφύγει να κάνει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γρ. Βάρρας έως σήμερα υπηρετεί ως αποσπασμένος συνεργάτης στη γενική γραμματεία της προεδρίας της κυβέρνησης.