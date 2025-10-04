Νύχτα κατατέθηκε το αντεργατικό νομοσχέδιο για το 13ωρο

Στο ελληνικό κοινοβούλιο κατατέθηκε το εκτρωματικό νομοσχέδιο για τον χρόνο εργασίας, χθες βράδυ, κατά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης να φέρνει νύχτα σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Παρά τη μαζική πανελλαδική απεργία της περασμένης Τετάρτης με αίτημα την απόσυρση του σχεδίου νόμου και τη «βροχή» αρνητικών σχολίων στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, το υπουργείο Εργασίας επιμένει αντεργατικά εισάγοντας το σχέδιο νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής πριν πάρει τον δρόμο για την Ολομέλεια με τις «ευλογίες» της Ν.Δ.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή ο κόσμος της εργασίας έχει εκφράσει την κάθετη αντίθεσή του στις βίαιες ανατροπές, τις οποίες φέρνουν οι επαίσχυντες διατάξεις για 13ωρη δουλειά στον ίδιο εργοδότη και για την επέκταση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας από έξι σε δώδεκα μήνες σε εβδομαδιαία βάση.

Επίσης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων την δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας και των υπερωριών στον ίδιο εργοδότη και σε μερικώς απασχολούμενους, όπως επίσης την απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών, που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Στον αντίποδα των παραπάνω ρυθμίσεων του ν/σ οι πραγματικές ανάγκες για προστασία των εργαζομένων υπαγορεύονται από τα αιτήματα των φορέων, που για ακόμα μία φορά αγνοήθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας: μείωση των ωραρίων, ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καθορισμό κατώτατου μισθού από κοινωνικούς εταίρους και πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

