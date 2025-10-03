Δήλωση της Έλενας Ακρίτα στην efsyn για το «όχι» στην τέταρτη «Belharra»

Τους δύο λόγους για τους οποίους η Έλενα Ακρίτα καταψήφισε την αγορά της 4ης φρεγάτας, εξηγεί με δήλωσή της στην efsyn.gr.

Όπως μας είπε, «πρώτον, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε εκατομμύρια για φρεγάτες, όταν στις 10 του μήνα τελειώνουν μισθοί και συντάξεις. Και δεύτερον, μετά τα σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α., δεν εμπιστεύομαι αυτήν την κυβέρνηση να της δώσω λεφτά ούτε να πάει να μού αγοράσει την "Εφ.Συν." από το περίπτερο!».

Με την αρνητική ψήφο της, η βουλεύτρια Επικρατείας παραμένει συνεπής στην προηγούμενη, αρνητική επίσης, κοινοβουλευτική στάση της για τις αμυντικές δαπάνες, έρχεται, ωστόσο, σε αντίθεση με την απόφαση που πήρε την Τετάρτη το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για «ναι» στην αγορά της συγκεκριμένης φρεγάτας.

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη συζήτηση - ψηφοφορία το «ναι» είχε επικρατήσει κατά κράτος με μοναδικούς διαφωνούντες, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιο Καλπάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη. Μία ημέρα μετά, έγινε συζήτηση και στην Πολιτική Γραμματεία, όπου από όσους τοποθετήθηκαν, διαπιστώθηκε ένα μικρό προβάδισμα του «όχι». Η απόφαση, ωστόσο, είχε ληφθεί στο προεδρείο της Κ.Ο. και άρα το θέμα δεν μπήκε σε ψηφοφορία στην Π.Γ.

Πηγές από την Κουμουνδούρου σημείωναν νωρίτερα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί λάθος την απόφαση της Έλενας Ακρίτα, ενώ, συμπλήρωναν, υπήρχε συλλογική απόφαση. Ξεκαθάριζαν πάντως πως δεν τίθεται θέμα διαγραφής.

