Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σόου... εντιμότητας από τον Μελά στην εξεταστική

«Έντιμος» δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τους «καυτούς» διαλόγους που τον εκθέτουν • Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα για την στάση της γαλάζιας πλειοψηφίας στην εξεταστική στο θέμα του κ. Μυλωνάκη • Όλα καλά για τον Παύλο Μαρινάκη παρά τον ορυμαγδό αποκαλύψεων.

Την αθώα περιστερά έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, Δημήτρης Μελάς, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για το δυσώδες σκάνδαλο.

Ο κ. Μελάς, τον οποίο είχε πιάσει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. σε «καυτούς» διαλόγους αναφορικά με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με αποτέλεσμα ωστόσο να εκτεθεί ακόμη παραπάνω.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, τον ρώτησε αν είναι έντιμος, με τον μάρτυρα να απαντά «σαφέστατα». Ωστόσο η κ. Αποστολάκη τον στρίμωξε στον τοίχο, παραθέτοντας τη μία μετά την άλλη συνομιλίες του που οδηγούν στο αντίθετο συμπέρασμα.

Μια από τις πολλές ντροπιαστικές στιχομυθίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Δημήτρης Μελάς: 750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Πού είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900;

Αντώνης Κοροβέσης: Μα προφανώς, αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση;

Δημήτρης Μελάς: Κουτσουρεμένη πληρωμή, ρε πούστη.

Αντώνης Κοροβέσης: Ναι, ρε μαλάκα, σε χαλάσανε, σου πέσανε λίγα...

Δημήτρης Μελάς: Θα γίνω αγρότης και εγώ, ρε μαλάκα.

Αντώνης Κοροβέσης: Μαλάκα, σε χαλάσανε, σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι, να πούμε, τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν τριάντα χιλιάρικα;

Ο κ. Μελάς αποκρίθηκε πως δεν έχει λάβει ποτέ επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Παραδέχτηκε, πάντως, πως έλαβε ως δώρο ένα ρολόι «τύπου Swatch» επειδή βοήθησε έναν φίλο του για την αγορά ακινήτου.

«Σημασία έχει το τι έχει γίνει πράξη. Αυτό καθορίζει την εντιμότητα. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους, πολλές φορές για να χειριστείς κάποιον ή όταν μιλάς σε κάποιον φίλο. Η αξία είναι στην πράξη που γίνεται», ανέφερε αρχικώς ο μάρτυρας για να προσθέσει: «Δεν πληρώθηκε τίποτα που δεν έπρεπε να πληρωθεί. Ποτέ δεν έλαβα κοινοτική ενίσχυση ή τέτοιου είδους δώρο. Δεν έχει κατατεθεί κάτι στο λογαριασμό μου», ανέφερε απολογητικά.

«Μύλος» για τη μη κλήση του Μυλωνάκη

Νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η εξέταση του κ. Μελά, η εξεταστική πήρε «φωτιά» καθώς η γαλάζια πλειοψηφία αρνήθηκε ξανά να καλέσει άμεσα τον κ. Μυλωνάκη, ενώ διαπίστωσε πως από τις καταθέσεις δεν προκύπτει πολιτικό ή ποινικό θέμα με τον υφυπουργο.

«Στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκομιστεί άμεσα το Υπηρεσιακό Ενημερωτικό Σημείωμα που παραδέχτηκε ότι έλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο του στην υπόθεση. Η απόρριψη του αιτήματος από την κυβερνητική πλειοψηφία, αποδεικνύει ότι η επιστολή που έστειλε χθες με βάση την οποία "αυτονόητα και ανεπιφύλακτα" τίθεται στην διάθεση της Επιτροπής είναι προσχηματική» ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ προσθέτοντας ότι «την ίδια ώρα, το δελτίο Τύπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαδικασία χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι οι Περιφέρειες διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των επιδοτήσεων. Η διαδικασία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω των πιστοποιημένων ΚΥΔ είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων είναι αποπροσανατολιστική, καθώς πρόκειται για εργαλείο υγειονομικού χαρακτήρα του ΥΠΑΑΤ, εντελώς άσχετο με τις ενισχύσεις».

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, πρέπει επιτέλους να σταματήσει το κρυφτό και την κοροϊδία: η αναγκαστική πιρουέτα στη οποία σύρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, μετά τις αποκαλύψεις και την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθιστά επιτακτική ανάγκη την κλήτευσή του σε κατάθεση εδώ και τώρα, στην επόμενη συνεδρίαση, χωρίς άλλες χρονοτριβές. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει εξαρχής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Η ΝΔ δεν μπορεί προκλητικά να «παίζει καθυστερήσεις», χωρίς να εγγυάται καν τη κλήτευσή του κ. Μυλωνάκη, όπως έπραξε σήμερα το «γαλάζιο» προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του προεδρείου η κλήτευσή του, είναι θεσμική υποχρέωση της Εξεταστικής Επιτροπής».

Σημειώνουν μάλιστα ότι «Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έχει αποκαλυφθεί ότι γνώριζε από τον Ιούνιο του 2024 το υλικό των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνομιλιών, καθώς φέρεται να ενημέρωνε σχετικά βουλευτές της ΝΔ για το περιεχόμενό τους. Ο Γ. Μυλωνάκης έχει επίσης παραδεχτεί ότι παρέλαβε «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» από συνεργάτη της Προεδρίας με αρμοδιότητα στα αγροτικά, καθώς είχε ζητήσει ενημέρωση για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για «non paper» (22/9/25) που όπως, για πρώτη φορά, διευκρίνισε, του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του στις 15.6.25. Τρεις ημέρες αργότερα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, καταθέτοντας στην Εξεταστική, δήλωσε ξεκάθαρα πως αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά του, όχι από τον αρμόδιο υπουργό Κ. Τσιάρα, αλλά από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό. Μετά την κατάθεση του κ. Μυλωνάκη, είναι αναγκαία η κλήτευση του επικεφαλής του επιτελικού κράτους, του πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη. Γνώριζε το σκάνδαλο; Του το είχε αναφέρει κάποιος συνεργάτης του ή κάποιος υπουργός του; Θα κρυφτεί ξανά πίσω από τους υπουργούς του ή θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για το σκάνδαλο που οργανώθηκε μέσα στο Μαξίμου;».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η Επιτροπή οφείλει να καλέσει εδώ και τώρα τους κ.κ. Ξυλούρη και Στρατάκη, διότι η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφηκε κατά την περίοδο που εξετάζεται αυτές τις ημέρες στην Εξεταστική Επιτροπή. Καθώς και την πρώην Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ και υποψήφια βουλευτή της ΝΔ στην Κοζάνη το 2019, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που φέρεται ότι έλαβαν η οικογένειά της και ο σύντροφός της, Χρήστος Μαγειρίας, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την περίοδο 2019-2024».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφορικά με την απόφαση των γαλάζιων μελών της εξεταστικής έκανε λόγο για αποκάλυψη της μεθόδευσης που έκανε η κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «ο κ. Μυλωνάκης για να εκτονώσει την πίεση, μιντιακή και πολιτική, ότι είναι στην διάθεση της Επιτροπής» και όταν εμείς προτείναμε σήμερα να έρθει (αύριο) την Παρασκευή ήρθε το κουκούλωμα με τη ΝΔ να ψηφίζει να μην έρθει αύριο, όπως και σε καμία άλλη προσδιορισμένη από τώρα ημερομηνία αλλά εάν κληθεί, αυτό θα γίνει μετά την εξάντληση του καταλόγου των περίπου 80 μαρτύρων που πρόκειται να εξεταστούν». «Αυτό», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «δεν είναι κουκούλωμα και μπάζωμα, αλλά και κουτοπονηριά από την μια ο κ. Μυλωνάκης να λέει ότι είναι στην διάθεση της Επιτροπής και από την άλλη ο εισηγητής και τα μέλη της ΝΔ να λένε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα όλους τους μάρτυρες και δεν τον καλούμε…».

«Έπεσαν οι μάσκες στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης η οποία παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή το αίτημα για άμεση κλήτευση Μυλωνάκη. Τονίζουν, δε, ότι «Με μια «φωνή» που ξεχείλιζε από αγανάκτηση για τις ανάγκες του επικοινωνιακού τους αφηγήματός, ζήτησαν να καταθέσει σε λίγες ώρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος μία ημέρα πριν με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο έθετε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις πηγές της πλειοψηφίας, «Η υποκριτική στάση των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπεσαν στο κενό μετά την υπερψήφιση της πρότασης του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη να ισχύσει ο κατάλογος μαρτύρων μέχρι την επικαιροποίησή του, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία.

Η πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του κ. Μυλωνάκη αποδεικνύει δυστυχώς, ότι το μοναδικό μέλημά της δεν είναι η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η κατασκευή φτηνών εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη καθώς από την πρώτη ημέρα της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούσε την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ!».

Υπογράμμισαν επίσης ότι «Την τακτική των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, επιβεβαίωσε η επιμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα θέματα της επικαιρότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Μυλωνάκη, αναδεικνύοντας την αγωνία της να μη φύγει από το προσκήνιο το όνομα του υφυπουργού. Τα παιχνίδια εντυπώσεων τελειώνουν εδώ».

«Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός και θα επικαιροποιείται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

Ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα προσέλθει αυτοβούλως να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε αυτό όμως αρκεί για την αντιπολίτευση γιατί τους χαλάει το αφήγημα. Η αλήθεια είναι πικρή αλλά θα κληθούν να την αντέξουν» τόνισαν οι πηγές της ΝΔ.

Την μπάλα στην εξέδρα ο Μαρινάκης

Ερωτήθεις σχετικά για την νέα άρνηση κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική αλλά και για τα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε πως δεν βλέπει καμία αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση στο θέμα αυτό, πως ο κ. Μυλωνάκης έχει τοποθετηθεί και έχει δώσει εξηγήσεις.

«Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Έτσι θέλουν κάποιοι να το βαφτίσουν για να ικανοποιήσουν το παραμύθι το οποίο θέλουν να πουλήσουν στην κοινωνία και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Τη μέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων και οι εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση είπαμε ξεκάθαρα ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος, δεν απορρίψαμε επί της αρχής κανένα άλλο αίτημα μαρτύρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει δύο φορές, έχει απαντήσει δύο φορές στη Βουλή, ο λόγος που επέλεξε να στείλει αυτή την επιστολή πριν από την παρέλευση αυτού του μήνα είναι γιατί έχουμε δει ότι έχει κολλήσει η βελόνα στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλει να ακούσει τι λένε πραγματικά οι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή και αντί να συζητάμε για το τι λένε, επιμένουν και λένε "πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης, πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης;". Τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου, πραγματικά δηλαδή, τους εκπροσώπους των κομμάτων. Οπότε για να μην κολλάει η βελόνα, όπως έχει πει και ένα στέλεχος υψηλά ιστάμενο του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκολλήσει η βελόνα τουλάχιστον σε αυτό, γιατί σε άλλα πράγματα δεν φαίνεται ότι ξεκολλάει, το είπε από την αρχή ο κ. Μυλωνάκης, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για να προχωρήσουμε παρακάτω» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν θα αλλάξει χρονικά η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων. Θα γίνει όπως προβλέπεται και όπως αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή. Για να σταματήσει αυτό το παραμύθι, το είπε ο κ. Μυλωνάκης να τελειώσει και αυτή η ιστορία και όπως έχω πει, όποιος άλλος κριθεί με βάση στοιχεία ότι πρέπει να πάει να δώσει απαντήσεις, θα πάει να δώσει απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν τι άλλο θα μπορούν να πούνε, ας ακούσουν τις καταθέσεις να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή το ζήτημα αυτό που έχουμε όλοι ευθύνη. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να πάμε σε μια λογική διάχυσης των ευθυνών, δεδομένου το γεγονότος ότι έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, δεν πρόκειται να κρύψουμε τη δική μας ευθύνη. Και προφανώς και δεν είναι άδειασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανένας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν αρνήθηκε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε κανένας άλλου. Απλά πρέπει να μην παραποιούμε την πραγματικότητα» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.