Οι πιέσεις φέρνουν τον Μυλωνάκη στην Εξεταστική

Πρόθυμος να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δηλώνει τώρα ο Γιώργος Μυλωνάκης -ενώ είχε εξαιρεθεί από την πλειοψηφία ως μάρτυρας- επιβεβαιώνοντας έτσι πως η κυβέρνηση υποχωρεί στις πιέσεις που ασκούνται δημόσια.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, μία ημέρα μετά τις ηχηρές αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του οργανισμού, Ευάγγελου Σημανδράκου, που φώτισαν την «ανοχή» του Μαξίμου απέναντι στο κύκλωμα που έκλεβε τεράστια ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό ενημέρωσε πως επιθυμεί -αυτοβούλως- να εξεταστεί, επικαλούμενος την «απόλυτη προσήλωσή» του στην πλήρη διαφάνεια. Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής ενδέχεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία της κατάθεσής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού εγκαλείται από την αντιπολίτευση ότι γνώριζε από τον Ιούνιο του 2024 το υλικό των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνομιλιών, καθώς φέρεται να ενημέρωνε σχετικά βουλευτές της Ν.Δ. για το περιεχόμενό τους. Το είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Χρήστος Μπουκώρος που παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα τέλη του περασμένου Ιουνίου -όπως έπραξαν οι Βορίδης, Χατζηβασιλείου και Σταμενίτης- μετά την αποστολή της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή. «Δεν είμαι διατεθειμένος να επωμισθώ, ούτε κατ’ ελάχιστον, το βάρος όσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ...» σημείωνε τότε στην επιστολή της παραίτησής του ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. Σημειώνεται πως πρόσφατα και ο ανεξάρτητος πλέον (μετά τη διαγραφή του από την κυβερνητική Κοινοβουλευτική Ομάδα) Μάριος Σαλμάς, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του για το πρόσωπο που τον ενημέρωσε σχετικά με τις τηλεφωνικές του συνομιλίες.

Ο Γ. Μυλωνάκης έχει παραδεχτεί ότι παρέλαβε «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα» από συνεργάτη της Προεδρίας με αρμοδιότητα στα αγροτικά, καθώς είχε ζητήσει ενημέρωση για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος, στις 22.9.25, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είχε κάνει λόγο για «non paper» που όπως, για πρώτη φορά, διευκρίνισε, του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του στις 15.6.25. - αφήνοντας μάλιστα αιχμές για τις διαρροές.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, καταθέτοντας στην εξεταστική, δήλωσε ξεκάθαρα πως αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά του, όχι από τον αρμόδιο υπουργό Κ. Τσιάρα, αλλά από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό.

Πέντε ημέρες, πάντως, πριν από την ανακοίνωση της αυτόκλητης προσέλευσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγοντας τη σχετική απαίτηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, επιχειρούσαν να ροκανίσουν τον χρόνο τουλάχιστον για ένα μήνα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της κλήτευσής του εν όψει του «δυναμικού» καταλόγου των μαρτύρων. «Δικαιολογημένα και παραδεκτώς δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής στην επιτροπή μας ο κ. Μυλωνάκης» έλεγε στις 25 Σεπτεμβρίου ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης, αποφεύγοντας με το γνωστό προκλητικό του ύφος την ασφυκτική πίεση των πολιτικών του αντιπάλων.

Ο Ευάγγελος Σημανδράκος στην προχθεσινή του κατάθεση ενώπιον της Εξεταστικής | EUROKINISSI

Οι «βόμβες» Σημανδράκου

Προχθές στην εξεταστική, η κυβερνητική πλευρά συντεταγμένη κατέβαλλε απέλπιδες προσπάθειες να «φρενάρει» τη χειμαρρώδη αφήγηση του Ευάγγελου Σημανδράκου, επιχειρώντας με πρόχειρες ερωτήσεις να πλήξει την αξιοπιστία και να αποδώσει ιδιοτελή κίνητρα στον μάρτυρα. Διότι ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ (από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024) κατέθετε επί επτά ώρες το περίγραμμα της δράσης, αφενός, του καθετοποιημένου κυκλώματος που συγκροτούσαν διοικητικά στελέχη του οργανισμού και γαλάζιοι «αγροτοπατέρες», αφετέρου έδινε «ονοματεπώνυμα» στις πολιτικές παρεμβάσεις υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων που δεχόταν και που οδήγησαν, τελικά, στην παραίτησή του.

Ειδικότερα:

● Υποστήριξε ότι δέχτηκε «αφόρητες» πιέσεις για την αποδέσμευση σχεδόν 6.000 ΑΦΜ που είχαν αποκλειστεί από τις πληρωμές (5.586 συγκεκριμένα στο σύνολο των περίπου 9.000) και προέρχονταν από την Κρήτη - μεταξύ των οποίων, βεβαίως, και του «φραπέ» κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη. Κατονόμασε ως «μοχλό» του Λευτέρη Αυγενάκη τον πρώην γ.γ. του υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο, μέσω του οποίου, όπως υποστήριξε, ο πρώην υπουργός ήδη από τον Ιούνιο του ’23 τον εξωθούσε σε παραίτηση, η οποία του ζητείτο και τηλεφωνικώς και στη συνέχεια μέσω δημόσιων επιθέσεων του κ. Αυγενάκη στο πρόσωπό του.

«Υπήρχαν συχνές τηλεφωνικές κλήσεις του κ. Στρατάκου σε μένα ότι “θα πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος” [Ξυλούρης]» είπε. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στον ρόλο του διαδόχου του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, ο οποίος, όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, βρισκόταν σε στενή επαφή με τον Γ. Στρατάκο, ενώ στο πρώτο Δ.Σ. του οργανισμού για το 2024 (31/1) καθώς είχε αναλάβει καθήκοντα προέδρου, εισήγαγε ως έκτακτο θέμα την αποδέσμευση των συγκεκριμένων ΑΦΜ. «Στα πρακτικά του Δ.Σ. λέγεται χαρακτηριστικά ότι έχει άνωθεν εντολή να προχωρήσει...» δήλωσε, προσκομίζοντας το σχετικό έγγραφο. Σημειώνεται πως στις 30 Οκτωβρίου του 2023 ο κ. Αυγενάκης, απαντώντας σε επίκαιρη στη Βουλή, ενημέρωσε πως είχε ζητήσει το μεσημέρι της ίδιας μέρας την παραίτηση του κ. Σημανδράκου. Στο μεταξύ, κατά τον μάρτυρα, «ο Γιώργος» πήγαινε σχεδόν μια φορά την εβδομάδα στον Οργανισμό, όπως σύχναζε και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και σε άλλα υπουργεία.

● Εξέθεσε με σοβαρό τρόπο το Μαξίμου, περιγράφοντας τις δύο συναντήσεις που είχε εκεί στα τέλη του ’23 όπως και τη μεθόδευση της απομάκρυνσής του. Στην πρώτη συνάντηση (4/11) με Βορίδη, Παπασταύρου και Μπρατάκο που πραγματοποιήθηκε με δική του πρωτοβουλία για ενημέρωση εφ’ όλης της (δύσκολης) ύλης, έλαβε την απάντηση «προχωράς και κάνεις κανονικά τη δουλειά σου και τις πληρωμές». Στη δεύτερη (28/12) προσκλήθηκε από τον Γ. Μπρατάκο ( ο οποίος στο μεταξύ επικοινωνούσε τηλεφωνικά και τακτικά μαζί του, όπως είπε) και ζητήθηκε η παραίτησή του - και μάλιστα για «προσωπικούς λόγους». Ο ίδιος ζήτησε να παραμείνει μέχρι τον Ιανουάριο για να ολοκληρώσει τη δουλειά του και για να παρευρεθεί σε διμερή συνάντηση με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Στο διάστημα της μιάμισης ώρας που έλειψε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυρ. Μπαμπασίδης (ως αντιπρόεδρος που είχε όμως παραιτηθεί μαζί με άλλους δύο αντιπροέδρους, μετά τις 30/10/23) συγκαλούσε το Δ.Σ. που είχε προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα, αλλά ακυρώθηκε λόγω της μετάβασης του κ. Σημανδράκου στο Μαξίμου. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αποφασίστηκε να αλλάξουν όλοι οι διευθυντές των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Μετά από αυτό υπέβαλε την παραίτησή του.