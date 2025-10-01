Έκθετο το προεδρείο μετά τη δήλωση Μυλωνάκη, στην επίθεση η αντιπολίτευση

Τα μέλη του προδρείου είχαν αρνηθεί να καλέσουν τον κ. Μυλωνάκη να καταθέσει στην εξεταστική, παρά τα επίμονα αιτήματα της αντιπολίτευσης

Την επίδραση του βάρους των πολύ ισχυρών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην αλαζονεία του Μαξίμου, αλλά και τα αποτελέσματα των δικών της πιέσεων για κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή, εντόπισαν σε ανακοινώσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την πρόσφτη δήλωσή του ότι διατίθεται προς εξέταση στην επιτροπή.

Η κίνηση του υφυπουργού εκθέτει ανεπανόρθωτα τους γαλάζιους βουλευτές που απαρτίζουν την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής, καθώς είχαν αρνηθεί να καλέσουν τον κ. Μυλωνάκη να καταθέσει, παρά τα επίμονα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Το όνομα του κ. Μυλωνάκη ακούγεται εδώ και μεγάλο διάστημα στο δυσώδες σκάνδαλο καθώς φέρεται να γνώριζε εδώ και χρόνια για τα γαλάζια αλiσβερίσια με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Μάλιστα, κατηγορείται από την αντιπολίτευση αλλά και από τον κ. Σαλμά, ότι γνώριζε τις επίμαχες στιχομυθίες μεταξύ γαλάζιων ακρίδων, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικών βουλευτών πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο και με τον τρόπο αυτό έκρινε ποια πρόσωπα θα υπουργοποιηθούν.

Τσουκαλάς - ΠΑΣΟΚ: Οι πιέσεις μας έφεραν αποτέλεσμα

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν νίκη που προήλθε από την πίεση τους, το ότι ο κ. Μυλωνάκης δέχθηκε να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο εκπρόσωπος του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει.

Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι».

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μαξίμου δεν άντεξε τις αποκαλύψεις

«Υπό το βάρος της αλήθειας, των αποκαλύψεων και των στοιχείων που έχουν προκύψει για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγκάζεται να δηλώσει ότι θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης», υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, «το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων, την ίδια στιγμή που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στερείται ήδη δισεκατομμύρια κονδυλίων λόγω του γαλάζιου σκανδάλου».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι «επιχείρησε να ελέγξει και να στραγγαλίσει ξανά τη διαδικασία αποκλείοντας βασικούς μάρτυρες όπως ο κ. Σαλμάς και ο κ. Μπουκώρος αλλά και τον "Χασάπη" και τον "Φραπέ", στήνοντας έναν μηχανισμό χειραγώγησης και προσπάθειας διάχυσης ευθυνών».

«Η αλήθεια θα βγει στο φως. Οι δηλώσεις και υπεκφυγές Μυλωνάκη αποκαλύπτουν ποιος έδινε γραμμή, ποιος γνώριζε, ποιος κάλυπτε και ποιος ενορχήστρωνε. Του θυμίζουμε ότι η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή είναι ένορκη. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι αλλά για λογοδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κωνσταντοπούλου - Πλεύση Ελευθερίας: Τον περιμένουμε την Ημέρα της Δικαιοσύνης

«Περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη την Παρασκευή στη Βουλή. Είναι 3 Οκτωβρίου, μέρα της Δικαιοσύνης» δήλωσε λακωνικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή επιστολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, έχουν κληθεί από την εξεταστική επιτροπή να καταθέσουν οι πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Θεοφάνης Παπάς, ενώ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, έχει κληθεί ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού Γιάννης Κουρδής.