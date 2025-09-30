Άλλα λέει η Ν.Δ. άλλα ο Αυγενάκης για Σημανδράκο και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβερνητική πλειοψηφία διέρρευσε πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανέφερε πιέσεις από υπουργούς Η το Μαξίμου, όμως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης... βγήκε να απαντήσει.

Στον... αστερισμό Σημανδράκου κινούνται ξανά οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη σημερινή κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανάβει φωτιές σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Σημανδράκος μίλησε για πιέσεις από τον πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο, για να πληρωθεί ο «φραπές» και να εκταμιευθούν ποσά στα παγωμένα ΑΦΜ, άφησε υπόνοιες για «άνωθεν εντολές», ενώ κατονόμασε τον κ. Στρατάκο και για απόπειρα χειραγώγησης.

Και κάπου εκεί, ενώ η αντιπολίτευση πέρασε στην επίθεση, φάνηκε να χάνεται η μπάλα, όσον αφορά στην αντίδραση του κυβερνητικού στρατοπέδου στα όσα ειπώθηκαν εντός Βουλής στην εξεταστική επιτροπή.

Κι αυτό γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία έσπευσε να κάνει διαρροή σχεδόν πανηγυρίζοντας και μεταφέροντας τον ισχυρισμό πως ο κ. Σημανδράκος επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από υπουργούς είτε από το Μέγαρο Μαξίμου. Λίγη ώρα, αργότερα, ωστόσο, ήρθε η δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος θέλησε να απαντήσει στα όσα ανέφερε ο κ. Σημανδράκος, συνεπώς αποδεχόμενος πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε για εκείνον.

Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας τόνισαν αρχικά ότι ο Ευάγγελος Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Ανέφεραν επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην ”αλυσίδα” μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».

«Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν ιδιαίτερη σημασία, ώστε να φανούν όλες οι δυσλειτουργίες που διαχρονικά υπήρχαν στο σύστημα των επιδοτήσεων -όπως παραδέχθηκε και ο κ. Σημανδράκος- και να εξυγιανθεί πλήρως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση μέσω και της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ» σημείωσαν και έστρεψαν τα βέλη προς το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας «για αυτό ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα είχε τη συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται».

Από την πλευρά του ο Λευτέρης Αυγενάκης στη δήλωσή του υποστήριξε:

Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής:

Πότε και με ποιο τρόπο, αποδεδειγμένα, πιέστηκε από μέρους μου για να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ»;

Πού είναι οι αποδείξεις του; Μια εντολή; Ένα έγγραφο; Ένα μήνυμα από μέρους μου;

Πότε και πώς με ενημέρωσε για τον ακριβή αριθμό των «δεσμευμένων» ΑΦΜ;

Γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ» που για χρόνια διατηρούνταν απλώς «στο συρτάρι», καθιστώντας ομήρους τους όποιους νόμιμους δικαιούχους αγρότες;

Ενώ ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα μέλη της Επιτροπής, εντέχνως απέκρυψε ότι τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» είναι διαφορετικό από τους «μη επιλέξιμους δικαιούχους», που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του».

«Με αντιφάσεις και αοριστίες υποστήριξε άλλα, από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25.

Εμφανώς αμήχανος, στη σημερινή του κατάθεση, ο Ευ. Σημανδράκος δεν παρουσίασε αποδείξεις, ούτε τεκμήρια.

Έστω και τώρα, καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου.

Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Η επίμαχη τοποθέτηση Σημανδράκου

Σημειώνεται ότι κατά τη σημερινή του κατάθεση και απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το θέμα της πληρωμής χιλιάδων δεσμευμένων ΑΦΜ, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι υπήρξε αναφορά του κ. Στρατάκου, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, και ότι, αφού έφυγε από τον οργανισμό, υπάρχει στα πρακτικά του ΔΣ, φράση του μετέπειτα προέδρου κ. Μπαμπασίδη, ότι έχει άνωθεν εντολή να προχωρήσει.