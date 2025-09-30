Υπουργοί με ακίνητα και «δυνατά» χαρτοφυλάκια

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διαβεβαιώνει -με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη- πως βρίσκεται στο πλευρό του μέσου πολίτη και αναμετράται με τη βελτίωση της καθημερινότητας σε καιρό παρατεταμένης οικονομικής ασφυξίας (από ακρίβεια, φόρους, χρέη, ενοίκια κ.ά.), η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης τόσο του ιδίου αλλά και υπουργικών στελεχών πρώτης γραμμής δεν πείθει περί «ενσυναίσθησης».

Εχουμε και λέμε (από τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δημοσιοποιήθηκαν χθες):

● Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εμφανίζει «δυνατό» χαρτοφυλάκιο αλλά και αξιοσημείωτη ακίνητη περιουσία. Για τη χρήση του 2023, δήλωσε εισόδημα 37.294,78 ευρώ, 27 ακίνητα και καταθέσεις 48.519,54 σε ευρώ και σε δολάρια. Εντύπωση όμως προκαλούν οι κινήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ (580.486,09). Ο ίδιος πάντως οφείλει κάτι παραπάνω από 85.000 ευρώ από δάνειο 280.000 ευρώ (που είχε λάβει το 2007) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

● Ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε (για το ΄23) σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ εισόδημα - με το 1.187.263 ευρώ να προήλθε από μερίσματα και τόκους. Οι καταθέσεις ανέρχονται σε 499.508 ευρώ, ενώ κατέχει 19 ακίνητα, πέντε στην Αττική, 13 στην Κέρκυρα και ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμφανίζεται συνεπής σε δανειακές υποχρεώσεις, αφού σε δάνειο ύψους 463.000 ευρώ, οφείλει πλέον 44.345 ευρώ.

● Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως (που υπεραμύνεται του 13ωρου) εμφανίζει καταθέσεις -ως συνδικαιούχος- σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού και συγκεκριμένα, 1.054.728 ευρώ στην Deutsche Bank και 138.875 στην JP Morgan. Το χαρτοφυλάκιό της σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια ξεπερνά τα 230.000 ευρώ, ενώ μισθώνει δύο τραπεζικές θυρίδες, διαθέτει πέντε ακίνητα και κατέχει το 25% της δικηγορικής της εταιρείας.

● Το πλέον όμως εντυπωσιακό «πόθεν έσχες» ανήκει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου (που υπενθυμίζεται ότι απομακρύνθηκε από το Μαξίμου το 2024 μαζί με τον Γιάννη Μπρατάκο λόγω της «νύχτας με τα πούρα» στο σπίτι του Β. Μαρινάκη), συμμαθητή του πρωθυπουργού στο Κολλέγιο Αθηνών και οικογενειακού φίλου. Δηλώνει εισόδημα 422.689 ευρώ, καταθέσεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. σε ελληνικές τράπεζες, πλήθος μετοχών σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, 11 ακίνητα σε Αθήνα και Μεσσηνία - με πρόσφατη αγορά (το 2023) κατοικίας στις Σπέτσες, αξίας 780.000 ευρώ (126 τ.μ.). Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου εμφανίζεται να μην έχει ξεχρεώσει δάνειο από φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα τον Σάμπυ Μιωνή, ύψους 532.698 ευρώ.

Περίεργες αποκλίσεις

Επιπλέον: Αίσθηση προκάλεσε το «πόθεν έσχες» του Μάκη Βορίδη που υπενθυμίζεται ότι παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Μετανάστευσης λόγω αναφοράς του ονόματός του (ως πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη δήλωση που κατέθεσε για το 2023, αγόρασε ομόλογα του ομίλου Μυτιληναίος αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς αξίας 925.922 ευρώ.

Περίεργες αποκλίσεις εμφανίστηκαν στα περιουσιακά στοιχεία του Λευτέρη Αυγενάκη -που εγκαλείται για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων- μεταξύ των δηλώσεων για τα έτη χρήσης του 2022 και του 2023. Στην τελευταία, εμφανίζει εισόδημα 614.892 ευρώ, εκ των οποίων τα 580.000 ευρώ προέρχονται από «διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, δάνεια, κληρονομιές, εφάπαξ κ.λπ.». Διαθέτει 72 στρέμματα βοσκοτόπων στον Δήμο Κουρητών στην Κρήτη. Από τραπεζικό δάνειο 1.014.127 ευρώ που έλαβε το 2022, φέρεται να έχει αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος και πλέον δηλώνει ότι οφείλει 356.744 ευρώ.

Ο ίδιος, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, σε ανάρτησή του δηλώνει ότι «είναι απολύτως θεμιτό να γίνονται «αποκαλύψεις», αλλά θα πρέπει να είναι αληθείς και όχι να αναπαράγονται ανακρίβειες με σκοπό τη δημιουργία και μόνο αρνητικών εντυπώσεων».

Τέλος, οι καταθέσεις του Κώστα Αχ. Καραμανλή, που έχει παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, αγγίζουν το ένα εκατομμύριο. Σε ό,τι αφορά το «πόθεν έσχες» του 2023, δηλώνει καταθέσεις ύψους 941.398 ευρώ και εισόδημα 203.134 ευρώ. Εχει εγγραφές σε 23 ακίνητα σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, ενώ συμμετέχει σε τρεις ναυτιλιακές εταιρείες και στην εμπορική βιομηχανία «ΑΡΓΟΛΙΣ Α.Ε.».

Υψηλές δανειακές υποχρεώσεις, εκτός του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη, εμφανίζουν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος (921.042 ευρώ για το 2023) και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης (τα χρέη του ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ από στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια). Δάνεια εξακολουθούν να αποπληρώνουν αρκετά υπουργικά στελέχη, όπως π.χ. ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.