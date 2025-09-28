Οριστικά εκτός Νίκης ο Ν. Βρεττός λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαγράφηκε εξαιτίας της «αυθαίρετης πρωτοβουλίας του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ».

Ο βουλευτής Νίκος Βρεττός καθαιρέθηκε από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως εκπρόσωπος της «Νίκης», η οποία πλέον μένει με οκτώ βουλευτές.

Η διαγραφή του από το μητρώο μελών του κόμματος έρχεται μετά την προ ημερών δημόσια παραδοχή του ότι στήριξε για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ανδρέα Νικολόπουλο και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη βούληση του κόμματός του.

Σημειώνεται πως ο ίδιος είχε εξηγήσει πως ψήφισε υπέρ του Ανδρέα Νικολακόπουλου γιατί «η Ν.Δ. έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της επιτροπής», ενώ είχε τόνισε πως σε περίπτωση που διαγραφεί, δεν θα παραδώσει την έδρα.