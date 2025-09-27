Μετά την «εξυγίανση» του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές

Τον κίνδυνο αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν, που επισημαίνει εδώ και καιρό η αντιπολίτευση λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχτηκε ουσιαστικά ο Κώστας Τσιάρας, απαντώντας χθες σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.

«Πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι η καταβολή των χρημάτων προϋποθέτει την «εξυγίανση» του Οργανισμού. «Προφανώς και αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει, θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι...» ομολόγησε χαρακτηριστικά, απαντώντας στην ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, αλλά και στις αντίστοιχες του ΠΑΣΟΚ (από τη Χριστίνα Σταρακά) και του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (από τον Βασίλη Κόκκαλη). Επαναλαμβάνοντας πως η πολύκροτη υπόθεση με τα κλεμμένα των αγροτικών επιδοτήσεων επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις για τον πρωτογενή τομέα, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως «δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παίζει κορόνα - γράμματα το μέλλον του αγροτικού κόσμου». Η κ. Σταρακά κατήγγειλε την κυβέρνηση πως κρύβεται για το σκάναδο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλείται διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε εκ νέου πως οι αγρότες πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν για το πότε θα πληρωθούν. Επιχειρώντας να κατευνάσει τις αμφιβολίες για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές, προανήγγειλε μάλιστα με νόημα και τη δημοσιοποίηση, προσεχώς, των ευρημάτων των διασταυρωτικών ελέγχων.

Σημειώνεται πως ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αναγνώρισε πως «η επόμενη επιλογή θα είναι το λοκντάουν» (αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά τη Δευτέρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής), με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει την αντίφαση μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αγωνιούν και «των κακοποιών που έφαγαν με χρυσά κουτάλια».