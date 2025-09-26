Δεν ξέρει τίποτα για τον... Μάκη

Ως «αθώα περιστερά» εμφανίστηκε στην εξεταστική της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, που έχει καταγραφεί σε τηλεφωνικές επισυνδέσεις να καθησυχάζει για τους ελέγχους του Οργανισμού τον «Φραπέ» ● Προσπάθησε να ενοχοποιήσει την πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου ● Απέφυγε τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης με τη συνδρομή του «γαλάζιου» προεδρείου που απέρριψε και νέο αίτημα για κλήτευση του Γ. Μυλωνάκη

«Aλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». Αυτή η φράση συνοψίζει την κατάθεση που έδωσε χθες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης, που κατά τα λοιπά αρνήθηκε οποιαδήποτε δική του εμπλοκή στη πολύκροτη υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, αντιθέτως επιχείρησε ξεκάθαρα να «ενοχοποιήσει» τη διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ο κ. Μπαμπασίδης, που υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες του με «παράγοντες» (π.χ με τον περιβόητο «Φραπέ»), όπως περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ήταν από τις πρώτες που βγήκαν στη δημοσιότητα, στη χθεσινή του κατάθεση αρνήθηκε κάθε δική του ανάμιξη σε παράνομες ενέργειες –«ουδεμία παράνομη πράξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ότι διέπραξε–, ωστόσο με τις απαντήσεις του στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε: α) Την εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νοσηρό δίκτυο καθώς από τις δηλώσεις του προέκυψε ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι (σ.σ.: ειδικά των «μεγάλων οικογενειών» της Κρήτης) ενημερώνονταν εγκαίρως για επικείμενους ελέγχους από υπηρεσίες του Οργανισμού. β) Την επικοινωνία του με τον Γ. Ξυλούρη, τον γνωστό πλέον «Φραπέ» – διαχρονικό κομματάρχη της Ν.Δ. στην Ανω Μεσαρά και «άνθρωπο» του Λευτέρη Αυγενάκη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μεσολαβούσε πυροσβεστικά στη «βεντέτα» που είχε ανοίξει ο «Φραπές» με την Π. Τυχεροπούλου (ο Γ. Ξυλούρης την είχε καταγγείλει ύστερα από ελέγχους σε ΑΦΜ της οικογένειάς του...).

Επιπλέον ο κ. Μπαμπασίδης ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του (23/1/24-31/1/25), οπότε και ξεκίνησε η επιτήρηση του Οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «όλες οι πληρωμές που έγιναν ήταν νόμιμες». Υπερθεμάτισε μάλιστα στον έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμών μιλώντας για «θετικό γεγονός» που, όπως είπε, έσωσε τον Οργανισμό από «ξαφνικό θάνατο», ενώ πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός μπήκε σε επιτήρηση κατόπιν δικού του αιτήματος. «Χρειάστηκε να πείσω και τον κύριο Αυγενάκη...», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι ο ίδιος άφησε ξεκάθαρα αιχμές για τον προκάτοχό του Ευ. Σημανδράκο υποστηρίζοντας ότι παρέλαβε 16.500 μπλοκαρισμένους ΑΦΜ, εκ των οποίων οι περίπου 9.500 αφορούσαν βοσκοτόπια.

Ο κρίσιμος μάρτυρας, που περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις της αστυνομίας, αρνήθηκε πεισματικά να σχολιάσει τις συνομιλίες του που υπάρχουν στη δικογραφία και απέφυγε να απαντήσει τονίζοντας διαρκώς πως δεν έχει λάβει γνώση. Ο διάλογος με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είναι ενδεικτικός:

«Στις συνομιλίες που υπάρχουν στη δικογραφία ακούγεστε να μιλάτε με τον Γ. Ξυλούρη και να τον ενημερώνετε αναλυτικά για τις διοικητικές ενέργειές σας κ.λπ. Ενώ ο κ. Ξυλούρης είναι ελεγχόμενος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εσείς φέρεστε να τον καθησυχάζετε...», παρατηρεί η κυρία Αποστολάκη υπενθυμίζοντας απόσπασμα από τις συνομιλίες που έχουν δημοσιοποιηθεί και στις οποίες αναφέρεται το όνομα Μάκης.

- «Ποιος είναι ο Μάκης;»

- «Τι απάντησα;»

Παρεμβαίνει ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος: «Δεν γνωρίζει τον διάλογο αυτό».

- «Ποιος είναι ο Μάκης;», επιμένει η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

- «Εσείς ξέρετε;»

Σχετικά με τους ελέγχους του Οργανισμού σε κτηνοτρόφους, καθώς ο κ. Μπαμπασίδης δήλωσε ότι «είτε σε τακτικούς είτε σε άλλους ελέγχους, οι ελεγχόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται» –«πώς θα γίνει ο έλεγχος εάν ο άνθρωπος δεν έχει μαζέψει τα ζώα του, εάν τα έχει πάει να βοσκήσουν, εάν δεν είναι εκεί πώς θα τον βρουν;», διερωτήθηκε ο ίδιος χαρακτηριστικά– η κυρία Αποστολάκη σχολίασε έκπληκτη: «Τι είναι αυτά που μας λέτε; Εχετε δει κανέναν εφοριακό να ειδοποιεί πριν πάει να ελέγξει;!». Εκτός των άλλων, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον μάρτυρα να αποσαφηνίσει ποιος και γιατί τον απομάκρυνε από τα καθήκοντά του. Ο κ. Μπαμπασίδης για άλλη μία φορά απέφευγε να απαντήσει ξεκάθαρα, για να δηλώσει τελικά πως η παραίτησή του ζητήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από τον Κ. Τσιάρα.

Με τη σειρά του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επιχείρησε να διερευνήσει εάν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε και δεύτερο ξεχωριστό κέντρο αποφάσεων, ρωτώντας τον μάρτυρα για τις σχέσεις του με τους πρώην αντιπροέδρους του Οργανισμού, κ. Ζερβό και Κουρδή. «Θεωρητικά όλα μπορεί να συμβούν», απάντησε ο Κ. Μπαμπασίδης. «Σας το ρωτώ αυτό γιατί στη δικογραφία αναφέρεται ότι με εντολή αντιπροέδρου πληρώθηκαν οι δεσμευμένοι ΑΦΜ, άρα κάτι βρήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία...», διευκρίνισε ο Βασίλης Κόκκαλης. «Οι συγκεκριμένοι ΑΦΜ ελέγχθηκαν και πληρώθηκαν», απάντησε ο μάρτυρας. «Αν αναφέρεστε σε κάτι άλλο, ότι έγινε λάθος πληρωμή, ζητήθηκαν αχρεώστητα».

Βάζοντας στο στόχαστρο την Παρασκευή Τυχεροπούλου, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης αναφέρθηκε σε «13 ιεραρχικές προσφυγές» μεταξύ των οποίων και μία που αφορούσε 73χρονη γυναίκα που φερόταν να είχε εισπράξει παράνομα 900.000 ευρώ, καθώς και δεύτερη περίπτωση από οικογένεια της οποίας δεσμεύτηκε η περιουσία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου «κλείδωσε το ερμάριο κι έφυγε», ότι δηλαδή δεν το παρέδωσε στον επόμενο διευθυντή για να γίνουν οι πληρωμές. Πρόσθεσε δε, ότι το ερμάριο άνοιξε με αλυσοπρίονο. «Ο διοικητής έχει δικαίωμα να κάνει έλεγχο. Ανοιξα το ερμάριο, έγινε καταγραφή και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ενωση», είπε.

Η εξέταση του μάρτυρα ολοκληρώθηκε το βράδυ, με αποτέλεσμα να μετατεθεί για την ερχόμενη Τρίτη η προγραμματισμένη για χθες κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου (διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 21.7.2022-3.1.2024).

Πριν ξεκινήσει η κατάθεση του Κ. Μπαμπασίδη, εκδηλώθηκε ένταση στην αίθουσα της εξεταστικής καθώς για άλλη μία φορά και με απροκάλυπτο τρόπο η πλειοψηφία προστάτευσε από τη «βάσανο» των ερωτήσεων της αντιπολίτευσης τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Η κλήτευσή του ζητήθηκε επιτακτικά από όλα τα κόμματα μετά την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις του ίδιου στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με το non paper που έχει στην κατοχή του. Το αίτημα απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, με αιτιολογίες τύπου υπάρχει «δυναμικός» κατάλογος μαρτύρων που μπορεί να αναθεωρηθεί σε δεύτερο χρόνο και τον εισηγητή της πλειοψηφίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ν.Δ. Μακάριο Λαζαρίδη να ξεπερνάει και τον ίδιο του τον εαυτό σε αμετροέπεια και αγένεια προς τους συναδέλφους του, βουλευτές της μειοψηφίας.