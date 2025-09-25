«Λάσπη» Γεωργιάδη κατά της Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών και την εν εξελίξει απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπενθύμισε πως έχει ήδη κατατεθεί κοινό αίτημα υπογεγραμμένο από 100 συγγενείς θυμάτων, με αίτημα την εκταφή. Κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για κυνισμό, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του - τις οποίες διέψευσαν με ηχηρό τρόπο Καρυστιανού και Ασλανίδης. «Ο κ. Φλωρίδης λέει ναι μόνο για ταυτοποίηση, όχι για ουσιαστική έρευνα. Γιατί τέτοια μανία να μην ερευνηθεί η αλήθεια;», ρώτησε η πρόεδρος.

Χυδαιότητες Γεωργιάδη περί «συμφερόντων»

Ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης αναπαρήγαγε το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί «συμφερόντων» που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. «Έχετε πολιτικό συμφέρον να καθυστερήσετε τη δική, δεν έχετε καμία ευαισθησία για τα θύματα», κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Αν πάμε με ανοιχτή ανάκριση στις εκλογές θα πάρει και 15%, αν έχει ξεκινήσει η δική δεν θα μπει ούτε στη Βουλή», σχολίασε. «Η δίκη κ. Κωνσταντοπούλου θα γίνει. Όσο και να προσπαθείτε να υπηρετήσετε το προσωπικό σας οικονομικό και πολιτικό συμφέρον, δεν θα σταματήσει τη δικαιοσύνη», κατέληξε ο υπουργός.

Ταυτοχρόνως την κατηγόρησε πως εκμεταλλεύεται το αξίωμα της βουλεύτριας για να εκπροσωπεί εντός του κοινοβουλίου τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου της και τους ψηφοφόρους πελάτες της, εξυπηρετώντας το οικονομικό και πολιτικό της συμφέρον. «Μην έχετε την αφέλεια ότι είναι οι καλοί που θέλουν να γίνει εκταφή και οι κακοί που δεν θέλουν να γίνει εκταφή. Είναι η μία πλευρά πολιτικών κομμάτων, που και το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ρόλο σε αυτό και ντρέπομαι, που θέλουν να μην γίνει η δίκη τώρα για είναι ανοιχτή αυτή η υπόθεση στην κάλπη».

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας «μάλωσε» τον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καλογερόπουλου, επειδή τόλμησε να ταχθεί υπέρ της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι. Ο Αδ. Γεωργιάδης κουνώντας το δάχτυλο, είπε πως «Δημήτρη έκανες λάθος» και του ζήτησε να μην παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.