ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ν.Δ. κρύβει προκλητικά τον Μυλωνάκη

Νέο «όχι» της γαλάζιας πλειοψηφίας στην εξεταστική παρά το ομόφωνο αίτημα της αντιπολίτευσης • Προκάλεσε ξανά ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Επίδειξη ισχύος και... συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για ακόμη μια φορά από την κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς η εξεταστική επιτροπή απέρριψε το ομόφωνο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, μετά και τις αποκαλύψεις - βόμβα του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Νίκου Σαλάτα.

Η καταγγελία του Ν. Σαλάτα πως καρατομήθηκε μετά από εντολή του Γιώργου Μυλωνάκη έφερε έκρηξη οργής και αιτήματα για να έρθει στην εξεταστική.

Όμως η «γαλάζια» πλειοψηφία απέρριψε σήμερα το σχετικό αίτημα, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, να κάνε λόγο για fake news λέγοντας «καταθέτω στην επιτροπή μας τα πρακτικά της απαντήσεως που έδωσε ο κ. Μυλωνάκης, όπου, αυτό το ψευδέστατο και συκοφαντικό, ταυτόχρονα και άθλιο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει: Ο κ. Μυλωνάκης δεν έχει υπηρεσιακό σημείωμα που συνδέεται με τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Φτάνει με τα fake news και με μία λογική και πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου».

Πρόταση για άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη κατέθεσαν, σήμερα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - μέλη της επιτροπής, Μ. Αποστολάκη, Ευ. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς, καθώς, όπως σημείωναν, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγκεκριμένα, «1. κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης και 2. κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή του πρωθυπουργού»

Την άμεση κλήση Μυλωνάκη είχε ζητήσει, νωρίτερα, και η Νέα Αριστερά αναφέροντας σε ανακοίνωσή της:

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις και την αποκάλυψη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα, ότι ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης διέταξε και επέβαλε την αποπομπή του από την κεφαλή του Οργανισμού, επιβεβαιώνεται πλήρως η εμπλοκή του πρωθυπουργικού γραφείου και, προφανώς, και του ίδιου του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, στον πυρήνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Νέα Αριστερά, όπως και σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση, απαιτεί την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή και την πλήρη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και της εμπλοκής του κ. Μυλωνάκη συνολικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμη επεισόδιο στο “πέπλο συγκάλυψης” που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση της ΝΔ από την πρώτη στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μυλωνάκης, “δεξί χέρι” του κ. Μητσοτάκη, φέρεται να γνώριζε για τις επισυνδέσεις σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν η υπόθεση φτάσει στη Δικαιοσύνη, και προέβαινε σε προνομιακή ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ, όπως έχει ομολογήσει ο βουλευτής της ΝΔ κ. Μπουκώρος.

Έκρηξη οργής στη Βουλή

Αδιανόητη χαρακτήρισε η κ. Αποστολάκη την «απαγόρευση της κλήτευσης», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης συμφώνησε με την κλήτευση Μυλωνάκη και ενδεχομένως κατ' αντιπαράσταση με τον κ. Σαλάτα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε παρελκυστική την πρόταση της ΝΔ για συζήτηση περί κλήσης νέων μαρτύρων μετά από έναν-δύο μήνες.

«Στη βράση κολλάει το σίδερο», επεσήμανε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας.

«Ναι» στην κλήτευση του κ. Μυλωνάκη είπαν, επίσης, οι βουλευτές της «Νίκης», Γ. Ρούντας, της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας και των ανεξαρτήτων, Αλ. Αυλωνίτης.

Τα μάζεψε και ο Λιάκος

Αίσθηση προκάλεσε και η αντίδραση του βουλευτή της Ν.Δ, Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος σε σημερινή τηλεοπτική εμφάνισή του είχε βγει ελαφρώς... εκτός γραμμής μιλώντας για κλήση του κ. Μυλωνάκη στην επιτροπή.

Ο ίδιος, όμως, μέσα στη βουλή άλλαξε ρότα αναφέροντας «προς αποκατάσταση της αλήθειας το σχετικό απόσπασμα είχε ως εξής: "Θα το συζητήσουμε και τον επόμενο μήνα, όπως είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής ότι θα υπάρξει ημερήσια διάταξη με ποιους θα εμπλουτιστεί ο κατάλογος (των μαρτύρων)"».

Με εντολή Μαξίμου...

Τις τραγικές εξελίξεις στη βουλή σχολίασαν με νόημα πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας «με εντολή Μαξίμου επιμένουν να κρύβουν τον Μυλωνάκη και να θάβουν την αλήθεια. Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρνήθηκε και σήμερα, παρά την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Μια στάση προκλητική, μετά τη χθεσινή δήλωση του κ. Σαλάτα, ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε. Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό αρκετών ακόμα κρίσιμων μαρτύρων. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια «κακιά στιγμή» Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος και το στενό περιβάλλον του, πετώντας στα σκουπίδια τις υποκριτικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».