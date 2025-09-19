Η απάντηση Σεφεριάδη στην ντροπιαστική κλήση του νεκρού πατέρα του για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ώρα που καλείται να καταθέσει ένας... νεκρός, μένουν εκτός καταλόγων κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αλλά και οι γαλάζιοι κομματάρχες «Φραπές» και «Χασάπης»

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η χθεσινή απόφαση της γαλάζιας πλειοψηφίας στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να καλέσει πρώτο απ' όλους τους μάρτυρες τον Ευάγγελο Σεφεριάδη, που διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν τέθηκε σε λειτουργία ο Οργανισμός, το 1999. Ωστόσο, ο μάρτυρας που ήθελε να φέρει η Νέα Δημοκρατία στην εξεταστική «κουκουλώματος», έχει πεθάνει από το 2016.

Η κυβερνητική πλειοψηφία επιθυμεί διακαώς να γυρίσει πολύ πίσω στον χρόνο, προκειμένου να διαχυθούν οι ευθύνες σε όλους και να μην αναζητηθεί η αλήθεια για το φαγοπότι των τελευταίων έξι χρόνων -που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία- επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, την ίδια ώρα που καλείται να καταθέσει ένας... νεκρός, μένουν εκτός καταλόγων κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο πρωθυπουργός και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, αλλά και οι γαλάζιοι κομματάρχες «Φραπές» και «Χασάπης» που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στο σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο γιος του Ευ. Σεφεριάδη, Γιάννης, δημοσίευσε την επιστολή προς το προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία ενημερώνει σκωπτικά το Κοινοβούλιο πως ο πατέρας του έχει πεθάνει και «θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει». Ακόμη, σημειώνει ειρωνικά πως «θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που έβγαλε από χρόνια διοίκησης του σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο»...

Η επιστολή του Γιάννη Σεφεριάδη

Προς προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας γνώση πως στην κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που πρότειναν τα κόμματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ συμπεριέλαβε ως μάρτυρα και τον πατέρα μου Ευάγγελο Σεφεριάδη ως πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (20.9.1999 έως 19.9.2002) θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που έβγαλε από χρόνια διοίκησης του σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο.

Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Με τιμή,

Γιάννης Σεφεριάδης