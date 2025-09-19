Αθήνα, 24°C
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Ποια μέλη του δικαστικού συμβουλίου κληρώθηκαν για το πλημμέλημα Καραμανλή

Κληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή για το έγκλημα στα Τέμπη. Είχε προηγηθεί το πόρισμα της προανακριτικής-παρωδίας, το οποίο υπενθυμίζεται πως είχε ψηφίσει μόνο η γαλάζια πλειοψηφία. 

Τακτικά μέλη του δικαστικού συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο Σπαθής Οδυσσέας (ΣτΕ).

Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.

