Προκλήσεις Φλωρίδη που (εξ)ευτέλισαν τη συζήτηση

Μέσα στη Βουλή την Πέμπτη ο υπουργός Δικαιοσύνης προσέβαλε ευθέως, σχεδόν το σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. ● Εξαπέλυσε χαρακτηρισμούς, κατέβασε το επίπεδο και ενεπλάκη σε μια σειρά από καυγάδες και σε μια έμπρακτη υπονόμευση του κοινοβουλευτισμού, η οποία «δεν έχει καθόλου πλάκα».

Η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή την Πέμπτη αποτέλεσε επανειλημμένα ένα... πεδίον δόξης λαμπρόν για τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος ανέδειξε όλο το «ταλέντο» του. Ανέλαβε να υπερασπίζεται όλες ανεξαιρέτως τις επικρινόμενες κυβερνητικές επιλογές σε κάθε τομέα και ζήτημα, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη της επιθετικότητας, της πρόκλησης, της, της αλαζονείας και των ad hominem επιθέσεων εναντίον των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης.

Πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα Ρούτσι

Η πρώτη κόντρα ξέσπασε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος μιλώντας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι σημείωσε: «Δεν μπορώ να μη μιλήσω για τον αγώνα ενός άλλου γονέα που έχασε άδικα το παιδί του. Μιλώ για τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών. Ήταν ένας από τους 57 που έχασαν τη ζωή τους. Ο κ. Ρούτσι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, διεκδικώντας να του δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του, ώστε να ταυτοποιηθούν τα λείψανά του. Είναι παράλογη και απάνθρωπη η άρνηση του αιτήματος εκταφής. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα. Δεν μπορούμε να αρνούμαστε σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Μία ιατροδικαστική έρευνα προσθέτει, δεν αφαιρεί στοιχεία».

«Η απόπειρα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ αυστηρά από τον λαό» ανέφερε απαντώντας ο κ. Φλωρίδης και προσέθεσε: «Από το 2019 που ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς έχει μια αδυναμία να συγκροτήσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας από αυτή της κυβέρνησης, βρίσκεται σε διαρκή διάσπαση και σε μια διαρκή κατάρρευση. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έκρινε ότι αυτή την αδυναμία του θα μπορούσε να την καλύψει με την υιοθέτηση όλης αυτής της συνομωσίας που εκτυλίχθηκε γύρω από το φοβερό δυστύχημα των Τεμπών, με όλα αυτά περί ξυλολίου και τολουολίου. Μάλιστα, ήρθε εδώ στην Βουλή ο κ. Φάμελλος και υπαινίχθηκε ότι για τον θάνατο του παιδιού της εισαγγελέως είχε ευθύνες η κυβέρνηση γιατί μπορεί να είχαμε εγκληματική ενέργεια.

Οι υιοθετήσεις τέτοιων συνωμοσιολογιών οδήγησαν να γίνονται ακόμα και προτάσεις Προανακριτικών Επίτροπων της Βουλής εναντίον της κυβέρνησης για να πέσει… Όμως, οι συνομωσίες και οι σκευωρίες αυτές όλες κατέρρευσαν και μαζί τους και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που όμως δεν μπορούσα να φανταστώ -πιστέψτε με- είναι ότι μετά από όλη αυτή την οδυνηρή εμπειρία που σίγουρα περάσατε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος να έρχεται σήμερα εδώ και να κάνει μια ακόμη πολιτική απόπειρα εκμετάλλευσης της ανθρώπινης δυστυχίας, για έναν άνθρωποπου έχασε το παιδί του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και ζητά αυτά που ζητά.

Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ σκληρά από τον λαό. Και αυτό ήδη το διαπιστώνετε στις μετρήσεις. Όλη αυτή η πολιτική σας, σας έχει οδηγήσει εδώ που είστε και θα περίμενα ότι δεν θα επιχειρήσετε και πάλι να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο».

Επιχειρήματα «καφενείου»

Σε υψηλούς τόνους έγινε και η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγίας της ΕΕ για τα ποινικά αδικήματα, με βάση την οποία μεταξύ άλλων θα απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στην ποινική δικογραφία που τον αφορά εάν κινδυνεύει η ζωή τρίτου προσώπου ή άπτεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας. Η διάταξη πυροδότησε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν την απόσυρση της ρύθμισης. «Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας προς τον κ. Μάντζο ο κ. Φλωρίδης είπε: «Βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη που σήμερα καταγγέλλουν τη διάταξη, το 2014 τόνιζαν την αναγκαιότητά της. Είστε σε διχασμό; Θέλετε να διαγράψετε την ιστορία σας; Τι είστε; "Πρέπει να τύχει της στήριξης όλων μας" έλεγε ο Κουκουλόπουλος. Έχουμε έναν νόμο τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση που συμμετείχατε και τον επαναφέρουμε πολύ βελτιωμένο και εσείς σήμερα τι μας λέτε; Σας έπιασε ο καημός σήμερα και μιλάτε γι αυτό»;

Απευθυνόμενος στον κ. Γιαννούλη ανέφερε: «Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους και τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές. Η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές τον άλλων. Η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από εμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτούς θέλει να προστατεύσει η διάταξη αυτή. Κυβερνήσατε 4μισι χρόνια που γιατί δεν την αλλάξατε»;

Ο κ. Μάντζος στην απάντησή του σημείωσε: «Δεν μπορώ να δεχθώ την κριτική του υπουργού ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφουν την ιστορία του κόμματος. Εσείς κ. Φλωρίδη υπηρετείτε μια κυβέρνηση δεξιά. Ποιοι διαγράφουν την ιστορία; Το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ άρα δεν αποτελεί θέσφατο. Σωστά δεν υπήρξε αντίστοιχη ρύθμιση το 2019 και σε αυτό συμφωνείτε και εσείς και το κόμμα σας».

Ο κ. Γιαννούλης απάντησε λέγοντας «Δεν θα υποστούμε όλες αυτές τις πολιτικά συμπλεγματικές συμπεριφορές. Ο κανονισμός δεν κάνει ανεκτές τις ανερμάτιστες τοποθετήσεις. Δεν έχετε το δικαίωμα να επικαλείστε αυτά τα εκφυλιστικά επιχειρήματα το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Εκπροσωπείτε μια ακραία φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αν ντρέπεστε λύστε το αλλιώς. Να είστε πιο σεμνός όταν απευθύνεστε σε πρόσωπα και κόμματα που βρίσκονται εδώ με την ψήφο και όχι με κολακείες προς τον πρωθυπουργό». Σε επίπεδο χαρακτηρισμών ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε «πολιτικά αχρείο» τον κ. Γιαννούλη, ο οποίος «σήκωσε το γάντι» και απάντησε αποκαλώντας τον «ψεύτη, συκοφάντη και αχρείο που η Ιστορία γελάει μαζί του».

Κλείσιμο ματιού στην ακροδεξιά

Στα ύψη ανέβηκε η ένταση και στην Ολομέλεια, αυτή την φορά για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλεξης Χαρίτσης σχολιάζοντας την συνέντευξη του πρωθυπουργού στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 χαρακτήρισε αδιανόητη την αναφορά πως ο όρος «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς.

Την κυβερνητική υπεράσπιση ανέλαβε και σ' αυτή την περίπτωση ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος κατηγόρησε για επιλεκτική ευαισθησία τον κ. Χαρίτση: «Το 2015 ήσαστε Υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με τον Νίκο Φίλη ο οποίος αρνήθηκε τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων και δεν είπατε κουβέντα. Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα, ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων».

Η απάντηση του κ. Φλωρίδη προκάλεσε νέα παρέμβαση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, με τον κ. Χαρίτση να τονίζει: «Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Το 2015 λοιπόν σε αυτή την αίθουσα υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής».

«Αποφυλακίσατε τους δολοφόνους»

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να έρθει και η σειρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα θέματα ήταν το δικαίωμα των κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία όσο και τα Τέμπη.

Σε παρέμβασή του ο Γιώργος Φλωρίδης -μεταξύ άλλων- υποστήριξε «Επί ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό τον Νίκο Παρασκευόπουλο, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και με πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας. Δολοφόνους, βιαστές και ναρκέμπορους αποφυλακίσατε. Γι’ αυτό μίλησα για λατρεία στα δικαιώματα των εγκληματιών», επαναφέροντας στη συζήτηση αυτό που είχε υποστηρίξει στην έναρξη της συνεδρίασης το πρωί.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων του φώναξαν: «Είναι ντροπή αυτά που λέτε», με τον υπουργό Δικαιοσύνης να τους ανταπαντά: «Εσείς να ντρέπεστε για αυτά που κάνατε». Στο σημείο εκείνο ήρθε η και η αντίδραση από την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ζήτησε να διαγραφούν οι συγκεκριμένες αναφορές από τα πρακτικά, ενώ κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης να αποφεύγει τους «προκλητικούς» χαρακτηρισμούς.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι επιχειρεί να εμφανίσει την αντιπολίτευση ως αδιάφορη απέναντι σε κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. «Ποιους σκληρούς εγκληματίες εννοείτε; Μήπως τον “Χασάπη” και τον “Φραπέ” που είπαν πως θα "ξε..." την Ευρωπαία εισαγγελέα»;

Η πρόεδρος της Πλεύσης έκανε λόγο για μεθοδεύσεις γύρω από τη δικογραφία της υπόθεσης των Τεμπών, αναφορά που πυροδότησε νέα εστία έντασης.

«Μετά από την κατάρρευση της απάτης με τα ξυλόλια, μετά με το δολοφονημένο γιο της εισαγγελέως, τώρα έχουμε ένα νέο μυθιστόρημα για τη δικογραφία. Μετά θα έρθουν οι… Νεφελίμ και οι εξωγήινοι» είπε ο κ. Φλωρίδης και έκλεισε σχολιάζοντας: «Το γαρ πολύ της θλίψεως από την κατάρρευση της απάτης».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «Δίνετε ρέστα για κάθε είδους “μπάζωμα” ενδείξεων, αποδείξεων, ακόμη και νεκρών».