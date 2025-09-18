ΟΠΕΚΕΠΕ - Μεθόδευση πρώτη: Αποκλεισμός κρίσιμων μαρτύρων

Με πρώτους μάρτυρες τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ «από το σήμερα προς τα πίσω», αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η διερεύνηση, από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, αναμένονται να κληθούν ως πρώτοι μάρτυρες, ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Γιάννης Καββαδάς (ανέλαβε πριν από μερικές εβδομάδες), όπως και ο τέως επικεφαλής του Οργανισμού Νίκος Σαλάτας.

Μετά από σχετική ψηφοφορία έγινε δεκτός ο κατάλογος των μαρτύρων που πρότεινε ηπλειοψηφία η προερχόμενη από τη ΝΔ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν τις δικές τους προτάσεις, και αυτές να απορρίπτονται. Ακολούθησε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των μελών τα οποία προέρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και τα οποία την κατηγόρησαν για

Η πλειοψηφία ουσιστικά αποφάσισε τους μάρτυρες «μόνη της»

Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, η επιτροπή έχει μια κρίσιμη και σημαντική αποστολή για όλους ώστε να διερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι ευθύνες όσων με οποιονδήποτε τρόπο κυβέρνησαν, διαχειρίστηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν ανάμειξη στην υπόθεση, με απόλυτη προσήλωση στην αποκάλυψη της αλήθειας. Σημείωσε, δε, ότι μόνο μέσα από τον ειλικρινή διάλογο και την ουσιαστική και σημαντική εργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που μας ανατέθηκε, και να καταλήξουμε σε ένα κοινό μέτωπο, μακριά από άγονες, μικροκομματικές συγκρούσεις, στείρες αντιπαραθέσεις και πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, που έχουμε δει να συμβαίνουν στο παρελθόν. Πρέπει να δουλέψουμε εντατικά μαζί, σεβόμενοι το αίτημα της κοινωνίας και των χιλιάδων άξιων αγροτών, για διαφάνεια και λογοδοσία, είπε ο κ. Νικολακόπουλος.

Σε σχέση με τον κατάλογο των μαρτύρων, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε η σειρά ακρόασης των μαρτύρων να γίνει ανά χρονική περίοδο, και ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη, δηλαδή από το 2025 πηγαίνοντας πίσω μέχρι το 1998, όταν και συστάθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, ο κατάλογος των προτεινόμενων μαρτύρων είναι δυναμικός και ανοικτός για εγγραφές. Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του ότι η πρόταση της ΝΔ ξεπερνά σε συμφωνία το 70% με τα υπόλοιπα κόμματα. «Η παράταξη της ΝΔ δεν θέλει να κρύψει τίποτα αλλά να αποδοθούν ευθύνες απ' όπου κι αν προέρχονται».

«Ξεκαθαρίσματα» Λαζαρίδη

«Δεν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική δίκη για κάποιους που αυτό επιθυμούν. Και το επισημαίνω γιατί ορισμένοι ζητούν να καταθέσει ο πρωθυπουργός» ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης και αναρωτήθηκε «γιατί δεν ζητάνε να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί αλλά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Απέρριψε λοιπόν την κλήση του πρωθυπουργού καθώς και των κυβερνητικών στελεχών Κυριάκου Πιερρακάκη, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Μυλωνάκη διότι, όπως είπε, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όχι Προανακριτικής.

Αντιπολιτευτικά πυρά

Η εισηγήτρια της μειοψηφίας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη συμφώνησε να ξεκινήσουμε από το σήμερα, με το «ζέον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πρέπει να αποφύγουμε παιχνίδια τακτικισμών». Η εξέταση Βορίδη και Αυγενάκη προϋποθέτει προηγούμενη εξέταση και κατάθεση των κ.κ. Βάρρα και Σημανδράκου είπε και τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει αμάχητο τεκμήριο ότι γνώριζε. Οφείλει να συνεισφέρει στο μέτρο της ευθύνης του και των γνώσεων του είπε. Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας κατά 70% στους μάρτυρες αλλά ότι δεν μπορεί να γίνει εξεταστική επιτροπή και ουσιαστική διερεύνηση των ευθυνών χωρίς την εξέταση προσώπων όπως οι κ.κ. Μυλωνάκης, Παπασταύρου, Μπρατάκος, Μπουκώρος, Σερμετζίδου, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης κ.ά Είναι το πρώτο ηχηρό σήμα μιας επιχειρούμενης για πολλοστή φορά προσπάθειας συγκάλυψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας είπε η κ Αποστολάκη.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης κάλεσε την επιτροπή να δικαιολογήσει τυχόν απόρριψη κρίσιμων μαρτύρων όπως ο κ. Μυλωνάκης σημειώνοντας ότι ίσως χρειαστεί κατά κατ' αντιπαράθεση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα. Όπως είπε, ο Μυλωνάκης, σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως, είναι μηνυόμενος με μηνυτήρια αναφορά, ότι γνώριζε για τηλεφωνικές επισυνδέσεις σύμφωνα με όσα είπε ο βουλευτής Μπουκώρος, ενώ ο κ. Μπρατάκος πρέπει να κληθεί ως λήπτης ενημερωτικού σημειώματος από τον Σημανδράκο.

Η αναπληρώτρια εισηγήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου είπε η ΝΔ έχει ακέραια ευθύνη για την υπόθεση. Όπως είπε, γνώριζε το σκάνδαλο από την πρώτη στιγμή γι' αυτό άλλαζε διοικήσεις για να το κουκουλώσει. «Γι' αυτό πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης στον κατάλογο των μαρτύρων» είπε η κ. Μανωλάκου.

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, ο Ζεϊμπέκ Χουσείν ζήτησε κλήση των κ.κ. Μυλωνάκη και Μητσοτάκη, και να αρχίσουν από την περίοδο 2019-2025.

Πρώτο μάρτυρα τον πρωθυπουργό και δεύτερο τον κ. Μυλωνάκη ζήτησε ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Από την Ελληνική Λύση, ο Κώστας Μπούμπας συμφώνησε να κινηθεί η Επιτροπή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να μην έρθουν πρώτα οι πολιτικοί, αλλά πρόσωπα με κομβικό ρόλο, ενώ τάχθηκε υπέρ της κλήσης των κ.κ. Μυλωνάκη και Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε από το σήμερα ζήτησε και ο εκπρόσωπος της Νίκης Γιώργος Ρούντας. Τέλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέκος. Αυλωνίτης επισήμανε τον επερχόμενο κίνδυνο παραγραφής για ορισμένα πρόσωπα και ζήτησε να διερευνηθεί εάν επίκειται η κατάθεση νέας σχετικής δικογραφίας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων

Η επιτροπή αποφάσισε ότι θα συνεδριάζει δημόσια, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) με έναρξη στις 10:00 το πρωί. Επίσης, αποφάσισε ότι ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων θα είναι περί τα 15 λεπτά για κάθε εισηγητή, τα μέλη της επιτροπής δεν θα αμειφθούν για τη συμμετοχή τους, αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας της Ευρωπαίας εισαγγελέως θα δοθεί σε κάθε μία από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στον εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων, ότι όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα είναι άμεσα διαθέσιμα στα μέλη της επιτροπής και τέλος, ότι ο κατάλογος των μαρτύρων θα είναι "δυναμικός" και ανοιχτός για επικαιροποίηση.

► Αναλυτικά οι προτεινόμενοι κατάλογοι

→ Νέα Δημοκρατία

→ ΠΑΣΟΚ

→ ΣΥΡΙΖΑ

→ Νέα Αριστερά