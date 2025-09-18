Νέες χυδαιότητες Φλωρίδη στη Βουλή - Σκληρή απάντηση από Γιαννούλη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέλαβε τις αθλιότητες που είχε αναφέρει για πρώτη φορά ο Παύλος Μαρινάκης, πως ο ΣΥΡΙΖΑ λατρεύει τους εγκληματίες και τους δολοφόνους • Ένσταση αντισυνταγματικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 18 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας.

Σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας επιδόθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγίας της ΕΕ για τα ποινικά αδικήματα.

Σημειώνεται πως στο εν λόγω νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται και διάταξη που υπό προϋποθέσεις απαγορεύει στους κατηγορούμενος την πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφιών, η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους νομικούς κύκλους.

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια λατρεία στους δολοφόνους και στους εγκληματίες, επαναλαμβάνοντας δίχως ίχνος μεταμέλειας την κυβερνητική γραμμή που είχε δώσει εδώ και καιρό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, ήταν «πληρωμένη» χρησιμοποιώντας πολύ σκληρή γλώσσα κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Για ακόμη μία φορά ο αχρείος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επιχείρησε με ψέματα να συκοφαντήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την Αριστερά στο σύνολο της. Ενοχλήθηκε ο συμπλεγματικός απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κύριος Φλωρίδης γιατί θέσαμε θέμα συνταγματικότητας της διάταξης που απαγορεύει την πρόσβαση του κατηγορουμένου σε τμήμα της δικογραφίας και επιδόθηκε στις γνωστές του πολιτικές αθλιότητες. Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στην Αριστερά, όταν αυτός και η κυβέρνηση του είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και στη διαφθορά», ανέφερε χαρακτηριστίκα.

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ

Για το επίμαχο άρθρο 18, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, «με το συγκεκριμένο άρθρο εισάγεται ένα αδιανόητο καθεστώς με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί casus belli για την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μια αντισυνταγματική διάταξη που προσβάλλει το δικαίωμα ακρόασης του κατηγορουμένου και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Η διάταξη στηρίζεται υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/13 (άρθρο 7). Μόνο που, η οδηγία αυτή έχει ακριβώς αντίθετο σκοπό, δηλαδή τη διασφάλιση του δικαιώματος ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, εφόσον σε κάποιες χώρες προβλεπόταν τέτοιος αποκλεισμός. Όμοιο με την προτεινόμενη διάταξη περιεχόμενο είχε η διάταξη του άρ. 101 παρ. 3 του παλαιού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία εισήχθη με το ν. 4236/2014, άρ. 12 και καταργήθηκε με τον νέο ΚΠΔ (2019) καθώς, προφανώς, κρίθηκε ως αχρείαστη και ασύμβατη με το συναφές υπερκείμενο νομικό πλαίσιο. Η διάταξη αυτή είχε καταστεί ούτως ή άλλως ανενεργή και δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για τη διάταξη αυτή είχαν εκφραστεί επικριτικά σημαντικοί ποινικολόγοι – καθηγητές ποινικού δικαίου των νομικών σχολών».