Εκτός ΔΣ της ΔΕΘ οι φορείς της Θεσσαλονίκης - Βουλευτής της ΝΔ ζητά απόσυρση της διάταξης

Πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση μετά την αιφνιδιαστική διάταξη σε νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με τίτλο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα» με την οποία αποκλείονται από το ΔΣ της ΔΕΘ εκπρόσωποι των φορέων της Θεσσαλονίκης και περιορίζονται στον ρόλο «συμβούλου» με τη συμμετοχή τους σε επιτροπή χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα.

Για το θέμα έχει ήδη ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ, σήμερα, κατά τη διάρκεια συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου την αντίθεσή του εξέφρασε και ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος.

Ο κ. Σιμόπουλος, μάλιστα, ζήτησε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη, επισημαίνοντας ότι θα δημιουργηθεί εστία έντασης που δεν χρειάζεται η πόλη αυτή την περίοδο.

Ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης σημείωσε η ΔΕΘ αποτελεί την ψυχή της πόλης και σήμερα η πόλη δια των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή. Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ, για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί σε ζητήματα, όπως είναι η ανάπλαση και η επέκταση-μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ, η πόλη να απουσιάζει. Ίσως η συμμετοχή στο ΔΣ ορισμένων φορέων να είναι μια λύση. Ίσως η συμμετοχή των φορέων στην διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη. Ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προτάσεων να είναι η καλύτερη επιλογή μαζί με μια συζήτηση τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας. Ιδέες δίνω για να αρθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο. Συζητείστε με τους φορείς. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη. Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία»

Όλα αυτά μόλις λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και το βήμα της ΔΕΘ και τις ψεύτικες υποσχέσεις προς τον λαό της πόλης και τους πολίτες γενικότερα.

«Βαρύτατο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη»

Το ΠΑΣΟΚ σε δική του αντίδραση για το ζήτημα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κυνισμό και «υποβάθμιση της παρουσίας των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της πόλης και στην εκδίωξή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-Helexpo».

Οι νομαρχιακές επιτροπές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν:

Ο σκοπός είναι προφανής: η πλήρης συγκέντρωση των αποφάσεων και των λειτουργιών στο συγκεντρωτικό και επιτελικό καθεστώς που έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση. Ένα καθεστώς που αρνείται να δώσει βήμα και ρόλο στους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν αποδείξει διαχρονικά το ενδιαφέρον τους για την ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση της Έκθεσης και τον καθοριστικό της ρόλο στην τοπική οικονομία.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά βαρύτατο πλήγμα για την ίδια την πόλη, καθώς στερείται πλέον την ενεργή συμμετοχή θεσμών που γνωρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας της.

Υ.Γ. Κύριε Μητσοτάκη, στην ομιλία σας στη ΔΕΘ "ξεχάσατε" να αναφερθείτε στην εκδίωξη των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Έκθεσης. Μάλλον το θυμηθήκατε… δύο μέρες μετά, αφού φύγατε.

Κοινή αναφορά Γιαννούλη - Νοτοπούλου

Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης και Κατερίνα Νοτοπούλου, κατέθεσαν από κοινού αναφορά στα συναρμόδια υπουργεία εκφράζοντας την αντίθεσή τους προς αυτή τη μεθόδευση.

Μιλώντας στο Mega ο κ. Γιαννούλης τόνισε χαρακτηριστικά «αιφνιδιαστικά και με ένα άρθρο σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να "πετάξει" έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, τους φορείς της πόλης. Η κυβέρνηση ουσιαστικά καταργεί την πιο πετυχημένη διοίκηση και χτίζει ένα μοντέλο διοίκησης πάνω στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν μπορεί οι τύχες της ΔΕΘ να βρίσκονται στα χέρια τεχνοκρατών και κομματικών μανδαρίνων. Ανέντιμο πολιτικά που δεν ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης του σχέδιό του από το βήμα της ΔΕΘ»

Στην επιστολή Γιαννούλη - Νοτοπούλου τονίζεται ότι η εξαίρεση των παραγωγικών φορέων από τη Διοίκηση της «ΔΕΘ Α.Ε.» και η συμμετοχή τους, μόνο, σε συμβουλευτική επιτροπή, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, οδηγεί στην απομάκρυνση των θεσμικών φορέων που αποτελούν ιδρυτικά μέλη της ΔΕΘ, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ενώ η ΔΕΘ αποτελεί διαχρονικά κομβικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό θεσμό για τη Βόρεια Ελλάδα. Η συμμετοχή των παραγωγικών φορέων στο διοικητικό σχήμα διασφαλίζει ότι η ΔΕΘ λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Η πλήρης αποσύνδεση της νέας διοίκησης από εκπροσώπους των φορέων εγκυμονεί τον κίνδυνο να χαθεί η «φωνή» της πόλης και να αναιρεθεί η ιστορική, θεσμική και λειτουργική φυσιογνωμία της ΔΕΘ.

Είχε προηγηθεί, χθες, ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση προς την κυβέρνηση και υπογράμμισε την ανάγκη η έκθεση να παραμείνει δημόσια και να ανήκει στην πόλη.

Η ανάρτηση:

Δεν πρόλαβαν να σβήσουν τα φώτα της 89ης ΔΕΘ και ο κ. Μητσοτάκης πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και τους εργαζόμενους.

Με το άρθρο 36 του ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση μετατρέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους φορείς της Θεσσαλονίκης σε διακοσμητικούς συμβούλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει με απόλυτη σαφήνεια: η ΔΕΘ οφείλει να παραμείνει δημόσια, να ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της, και όχι να υποτάσσεται σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον ρόλο της.

Τι ειπώθηκε στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε επί της αρχής κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με τη Ν.Δ. να τάσσεται υπέρ και το ΚΚΕ να καταψηφίζει, ενώ τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια.

Στην επιτροπή τοποθετήθηκαν και φορείς με τον Συμεών Διαμαντίδη, εκ μέρους του Συνδέσμου εξαγωγέων, να αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη διάταξη.

«Στο ΔΣ συμμετείχαν οι φορείς της πόλης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Βιομηχανιών, τα επιμελητήρια. Το ΔΣ θα είναι πλέον από το Υπερταμείο στο οποίο ανήκει η ΔΕΘ. Όλοι οι φορείς διαμαρτύρονται γι΄αυτό», είπε ο κ. Διαμαντίδης σημειώνοντας: «εμείς είμαστε οι ίδιοι επιχειρηματίες και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια έκθεση, τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε πελάτες, η δικιά συμβολή θα ήταν ουσιαστική. Αν δεν μπορεί να συμμετέχουν και τα εννέα μέλη στο ΔΣ, παρακαλούμε να συμμετέχει ένας ή δύο πρόεδροι από φορείς της Θεσσαλονίκης, να ακούγεται η φωνή μας, δεδομένου ότι έχουμε συμβάλει ώστε η ΔΕΘ να μεγαλώσει».

Η ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Την έντονη ενόχλησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κάνοντας λόγο για πρωτοφανή υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου των φορέων της πόλης, ενώ καταγγέλλει ότι δεν τους επιτράπηκε, σήμερα, η ακρόαση στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) Κυριάκος Μερελής τόνισε «το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν ήταν ούτε πρόκειται να καταστεί θεατής των εξελίξεων. Δεν συμφωνούμε με τον απαξιωτικό τρόπο που αντιμετωπίζονται οι παραγωγικοί φορείς της πόλης και δεν θα επιτρέψουμε την μετατροπή τους σε διακοσμητικά στοιχεία. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα κοινά, προσφοράς στα μέλη του και το οικονομικό περιβάλλον της πόλης. Αυτή η επέτειος μας κινητοποιεί καθώς το έργο που έχει προσφέρει είναι μεγάλο, μετρήσιμο και ιστορικά καταγεγραμμένο. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης βάδισαν μαζί έναν αιώνα, θα διασφαλίσουμε ότι μαζί θα βαδίζουν και στον επόμενο. Ως Πρόεδρος του ΕΕΘ αισθάνομαι την υποχρέωση να κατοχυρώσω ότι η φωνή των επαγγελματιών θα συνεχίσει να ακούγεται εντός του Σχήματος Διοίκησης του μεγάλου οικονομικού – κοινωνικού και πολιτιστικού θεσμού της πόλης μας, της ΔΕΘ, όπως ακουγόταν εκ της ιδρύσεως των δύο φορέων».