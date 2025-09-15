Γαλάζιο προεδρείο και στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας εξέλεξαν τους Ανδρέα Νικολακόπουλο, Μαρία Συρεγγέλα και Ιωάννα Λυτρίβη στις θέσεις του προέδρου, της αντιπροέδρου και της γραμματέως αντίστοιχα.

Με το «καλημέρα» ξεκινά η κυβερνώσα παράταξη τη μεθόδευση κοινοβουλευτικής συγκάλυψης ακόμη ενός σκανδάλου, καθώς στην πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβερνητική πλειοψηφία εξέλεξε γαλάζιο προεδρείο παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης για διακομματική σύνθεση του προεδρείου.

Σημειώνεται πως η εκλογή προεδρείου είναι το θέμα της πρώτης συνεδρίασης, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστεί ο κατάλογος των μαρτύρων που θα κληθούν ενώπιον της επιτροπής.

Έτσι, τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας εξέλεξαν τους Ανδρέα Νικολακόπουλο, Μαρία Συρεγγέλα και Ιωάννα Λυτρίβη στις θέσεις του προέδρου, της αντιπροέδρου και της γραμματέως αντίστοιχα.

Οι πρώτες δηλώσεις των βουλευτών

Η θέση της ΝΔ είναι «ξεκάθαρα άπλετο φως σε μια υπόθεση που ταλανίζει χώρα εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε με περίσσιο θράστος σε δήλωσή του, μετά την εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ και εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως είπε, «η διαφάνεια και η λογοδοσία για τη ΝΔ αποτελεί βάση για την ιστορία της. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην υπόθεση. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος οι Έλληνες θα αντιληφθούν τι συνέβη από 1998 στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Σχολιάζοντας προηγούμενη, σχετική δήλωση της βουλευτού αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλένας Αποστολάκη, είπε ότι στην επιτροπή θα αποκαλυφθούν και ευθύνες ΠΑΣΟΚ στο θέμα των επιδοτήσεων.

Στη δήλωσή της, η κ. Αποστολάκη είχε πει ότι μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. «Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, την οποία ζητούσε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν και σήμερα τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Από το ΚΚΕ, ο βουλευτής Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι «σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για νέα δικογραφία, η ΝΔ επιλέγει μονοκομματικό προεδρείο. Στόχος, η εκφύλιση της επιτροπής και το κουκούλωμα».

Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίστηκε σε τρεις μήνες από τη συγκρότησή της. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής είναι η εξής:

Από την Κ.Ο. της ΝΔ

Ακτύπης Διονύσιος Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα Βλαχάκος Νικόλαος Βρεττάκος Γεώργιος Γκολιδάκης Διαμαντής Δεληκάρη Αγγελική Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα) Καππάτος Παναγής Κουλκουδίνας Σπυρίδων Λαζαρίδης Μακάριος Λιάκος Ευάγγελος Λιβανός Μιχαήλ Λυτρίβη Ιωάννα Μάνη-Παπαδημητρίου Άννα Νικολακόπουλος Ανδρέας Συρεγγέλα Μαρία Φόρτωμας Φίλιππος

Από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Αποστολάκη Ελένη - Μαρία (Μιλένα) Λιακούλη Ευαγγελία Μουλκιώτης Γεώργιος Πουλάς Ανδρέας

Από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Κόκκαλης Βασίλειος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. του ΚΚΕ

Καραθανασόπουλος Νικόλαος Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης

Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Κ.Ο. της Νίκης

Βρεττός Νικόλαος

Από την Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας

Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές