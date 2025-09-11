Αθήνα, 32°C
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Βουλή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ορίστηκαν τα μέλη της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΒΟΥΛΗ
efsyn.gr
Ποιοι βουλευτές από κάθε κόμμα θα συμμετάσχουν στην Εξεταστική Επιτροπή, βάσει της σχετικής απόφασης του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Αναρτήθηκε την Πέμπτη στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διατύπωση της απόφασης ήταν «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Στην Εξεταστική Επιτροπή θα συμμετάσχουν οι βουλευτές:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»:

1. Ακτύπης Διονύσιος

2. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

3. Βλαχάκος Νικόλαος

4. Βρεττάκος Γεώργιος

5. Γκολιδάκης Διαμαντής

6. Δεληκάρη Αγγελική

7. Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

8. Καππάτος Παναγής

9. Κουλκουδίνας Σπυρίδων

10. Λαζαρίδης Μακάριος

11. Λιάκος Ευάγγελος

12. Λιβανός Μιχαήλ

13. Λυτρίβη Ιωάννα

14. Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Συρεγγέλα Μαρία

17. Φόρτωμας Φίλιππος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»:

18. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

19. Λιακούλη Ευαγγελία

20. Μουλκιώτης Γεώργιος

21. Πουλάς Ανδρέας

Από την Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»:

22. Κόκκαλης Βασίλειος

23. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

24. Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΛΑΔΑΣ»:

25. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26. Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»:

27. Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»:

28. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»:

29. Βρεττός Νικόλαος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»:

30. Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές:

31. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Οι βουλευτές ορίστηκαν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τις επιστολές που είχαν αποσταλεί από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες στις οποίες ανήκουν. Ο ανεξάρτητος βουλευτής που θα μετέχει στην εξεταστική επιτροπή αναδείχθηκε με κλήρωση, μεταξύ των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να μετάσχουν. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της ορίζεται σε 3 μήνες από τη συγκρότησή της.

