Ηχηρή σιωπή από τον Γιώργο Μυλωνάκη

Διαδικτυακή κόντρα σε υψηλά ντεσιμπέλ εκδηλώθηκε χθες μεταξύ του Γιώργου Μυλωνάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για «πλήρη ομολογία εμπλοκής» του στην απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό να την κατηγορεί πως δημιουργεί «το νέο πολιτικό της παραμύθι».

Ο κ. Μυλωνάκης απέφυγε να εμφανιστεί χθες το απόγευμα στη Βουλη, για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ώστε να αποσαφηνίσει τον ρόλο του σχετικά «με τη διακίνηση απόρρητων στοιχείων και ειδικότερα το περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών βουλευτών της Ν.Δ. που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τι οφείλει να κάνει ένας υπουργός και μάλιστα υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, όταν τον ρωτά βουλευτής και αρχηγός κόμματος για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε αξιόποινες πράξεις παρακολούθησης συνομιλιών και εισαγγελικών ερευνών;», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη σχετική της ανάρτηση και συνέχισε: «Μα, να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Και να εξηγήσει. ‘Η να διαψεύσει. Ο κ. Μυλωνάκης τι έκανε; Το σκέφτηκε 5 μέρες και χθες δήλωσε… αναρμόδιος! Πρόκειται για πλήρη ομολογία εμπλοκής. Και πλέον το θέμα μπαίνει σε νέο πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Η συνέχεια προσεχώς…».

Η απάντηση

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει βγάλει τα φαντασιακά συμπεράσματά της και προσπαθεί να δημιουργήσει το νέο πολιτικό της παραμύθι. Είναι προφανές ότι η απόπειρα επανεμφάνισης πρώην συντρόφων της εύλογα της δημιουργεί μεγάλη πίεση και τη σπρώχνει σε νέες ακραίες θεωρίες», απάντησε ο Γ. Μυλωνάκης, κατηγορώντας την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας πως, ενώ γνωρίζει την αλήθεια, «συνεχίζει την εκστρατεία παραπληροφόρησης».

Σημειώνεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ερώτησή της στη Βουλή, κατηγορεί τον κ. Μυλωνάκη για «εμπλοκή του σε κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, με παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και της μυστικότητας των εισαγγελικών ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλοκή που καταγράφεται σε δημοσιεύματα που τον κατονομάζουν εδώ και μήνες και δεν έχουν διαψευστεί. Και λένε ότι, τον Ιούνιο του 2024, κάλεσε στο Μαξίμου δύο βουλευτές της Ν.Δ. και τους είπε ότι δεν θα υπουργοποιηθούν, γιατί έχει πιάσει ο κοριός τις συνομιλίες τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Να σημειωθεί ότι ο Γ. Μυλωνάκης, απαντώντας την προηγούμενη Δευτέρα στη Βουλή (με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Καραμέρου), είχε υποστηρίξει ότι δεν έλαβε ενημερωτικό υπόμνημα, αλλά επιβεβαίωσε ότι «υπήρξε η αποστολή ενός άτυπου ενημερωτικού σημειώματος για λόγους δικής μου πληροφόρησης περί της διαδικασίας πληρωμών και αγροτικών ενισχύσεων, που μου έστειλε τον Ιούνιο του 2025 ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Και ήταν απολύτως εύλογο να ζητήσω να ενημερωθώ για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο εκείνη».